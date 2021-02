The Globe and Mail

February 18, 2021 17:16 ET

캐나다 토론토, Feb. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail의 인공지능 시스템 Sophi.io가 엔터프라이즈 WordPress 공급사인 WordPress VIP의 Technology Partnership 프로그램에 추가되었다. 이 프로그램에는 VIP 고객사를 상대하는 소수의 엔터프라이즈 기술 기업들이 포함되어 있다. Sophi는 AI 구동 자동화 콘텐츠 큐레이션을 제공하는 첫 파트너로 예측 분석과 페이월 솔루션도 공급한다.

닉 거너트(Nick Gernert) WordPress VIP CEO는 “나날이 성장하는 WordPress VIP 고객용 엔터프라이즈 통합 생태계에 Sophi가 합류하게 되어 기쁘다”면서 “오늘날 기업 성장의 중심에는 콘텐츠가 있다. 우리 파트너사들은 퍼블리셔와 마케터들이 강력한 스토리텔링 툴을 통해 의미 있는 소비자 경험을 제공할 수 있도록 지원하는 핵심 사업자들”이라고 말했다.

WordPress VIP는 완전한 형태로 관리되며 확장성, 보안성, 성능, 유연성, 그리고 엔드투엔드 가이던스 및 핸즈온 지원 능력을 갖춘 WordPress 클라우드 플랫폼을 제공한다. 엔터프라이즈 고객으로는 Capgemini, Facebook, Microsoft, News Corp 등이 있다.

그레그 두파스(Greg Doufas) The Globe and Mail CTO는 “모든 WordPress VIP 사용자를 대상으로 Sophi를 제공하게 되어 기대가 크다. Sophi는 콘텐츠 퍼블리셔를 위해 만들어졌으며 이번 제휴를 통해 퍼블리셔들이 사업을 전개하고 독자들에게 가치가 높은 콘텐츠를 제공할 수 있는 방식, 독자들이 가장 콘텐츠를 호의적으로 받아들일 수 있는 위치와 방식을 새롭게 혁신하게 될 것이다. 앞으로 WordPress VIP와 강력한 관계를 유지할 수 있기를 희망한다”고 밝혔다.

The Globe and Mail이 개발한 수상 경력에 빛나는 Sophi 솔루션 제품군은 콘텐츠 퍼블리셔들이 비즈니스를 혁신할 중요하고 전략적인 결정을 내릴 수 있도록 지원한다. ML(머신러닝) 및 NLP(자연어 처리) 기술로 구동되는 툴에는 콘텐츠 큐레이션을 위한 Sophi Automation, Sophi for Paywalls, 그리고 결정을 지원하는 퍼블리셔용 시스템인 Sophi Analytics 등이 있다.

기술 파트너가 되기 위한 핵심 조건으로는 명확한 제품 전문성 및 혁신적인 시장 진출 전략 등이 있다. VIP는 WordPress를 성공적이고 미래 지향적이며 대규모로 도입하도록 하는 검증된 성과를 거둘 수 있는 기업들을 모든 파트너사가 식별할 수 있도록 면밀히 심사하고 있다.

Sophi와 WordPress VIP와의 파트너십에 대한 자세한 정보는 https://wpvip.com/partner/sophi에서 확인할 수 있다.

Sophi.io 개요

Sophi.io (https://www.sophi.io)는 콘텐츠 퍼블리셔들이 중요하고 전략적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하기 위해 The Globe and Mail이 개발했다. AI 구동 툴로 구성된 제품군에는 콘텐츠 큐레이션을 위한 Sophi Automation, Sophi for Paywalls, 그리고 결정을 지원하는 퍼블리셔용 시스템인 Sophi Analytics 등이 있다. Sophi는 가입자 유지 및 유치, 참여도, 최신성, 빈도, 규모 등 사업에 중요한 지표를 향상시킬 수 있도록 설계되었다. 또한 신문과 ePaper를 자동화된 방식으로 저장할 수 있도록 한다.

WordPress VIP 개요

WordPress VIP는 엔터프라이즈 WordPress 공급사로 엔터프라이즈 등급의 디지털 마케팅을 제공하며 WordPress를 통해 각 기업의 핵심적인 플랫폼을 퍼블리싱한다. VIP는 Capgemini, Hachette Book Group, Facebook 등 널리 알려진 브랜드를 위한 다양한 플래그십 디지털 마케팅 플랫폼을 지원한다. 자사의 디지털 퍼블리싱 고객으로는 Quartz, TechCrunch, FiveThirtyEight와 같은 전문 매체는 물론 News Corp, Rolling Stone, Abril 등 세계적 퍼블리셔와 사이트를 포함한다.

차별화된 구동력과 유연성, 상호 호환성을 갖춘 WordPress는 규모 확대가 가능한 최고의 디지털 경험 솔루션이다. 특히 VIP의 전문적인 지원과 최고 수준의 인프라, 뛰어난 파트너 네트워크가 결합된 독보적인 조합을 제공한다.

Media Contact Jamie Rubenovitch Head of Marketing, Sophi.io, The Globe and Mail