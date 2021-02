The Globe and Mail

February 18, 2021 17:16 ET

February 18, 2021 17:16 ET

TORONTO, Feb. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WordPress VIP , pembekal utama WordPress perusahaan, telah menambahkan Sophi.io , sebuah sistem kepintaran buatan oleh The Globe and Mail, kepada program Technology Partnership yang berprestijnya. Sophi menyertai sekumpulan kecil syarikat teknologi perusahaan yang berkhidmat untuk pelanggan VIP dan merupakan rakan kerjasama pertama untuk menyediakan pilihan kandungan automatik dikuasakan AI selain analisis ramalan dan penyelesaian penyekatan berbayar mereka.



“Kami teruja untuk mengalu-alukan Sophi kepada penyepaduan ekosistem perusahaan yang semakin berkembang yang tersedia kepada pelanggan WordPress VIP,” kata Nick Gernert, CEO WordPress VIP. “Kandungan ialah nadi pertumbuhan perusahaan dan rakan kerjasama kami ialah pemain utama yang membolehkan penerbit dan pemasar mencipta pengalaman pelanggan yang bermakna dengan alat penceritaan yang berkesan.”

WordPress VIP menyediakan platform awan WordPress yang diurus sepenuhnya untuk skala, keselamatan, prestasi dan kefleksibelan, selain panduan akhir-ke-akhir dan sokongan secara langsung. Beberapa pelanggan perusahaan mereka antara lain termasuklah Capgemini, Facebook, Microsoft, dan News Corp.

Greg Doufas, CTO di The Globe and Mail, berkata “Kami teruja untuk membawa Sophi kepada semua pengguna WordPress VIP. Penerbit kandungan adalah sebab Sophi dibangunkan. Kerjasama ini akan membolehkan Sophi mengubah cara penerbit kandungan melakukan perniagaan dan cara pembaca mereka disediakan kandungan mereka yang paling berharga - tempat dan cara mereka paling reseptif terhadapnya. Kami menanti-nantikan hubungan yang kukuh dengan WordPress VIP.”

Suit penyelesaian Sophi yang memenangi anugerah telah dibangunkan oleh The Globe and Mail untuk membantu penerbit kandungan membuat keputusan strategik dan taktikal penting yang mentransformasi perniagaan mereka. Suit penyelesaian ini mengandungi alat dikuasakan ML dan NLP yang merangkumi Sophi Automation untuk pemilihan kandungan, dalam penyusunan kandungan, Sophi for Paywalls dan Sophi Analytics – sistem sokongan keputusan untuk penerbit.

Kriteria utama untuk rakan kerjasama teknologi merangkumi kepakaran produk yang jelas dan strategi pasaran yang inovatif. VIP menyaring setiap rakan kerjasama untuk mengenal pasti syarikat dengan rekod prestasi yang terbukti dan pelaksanaan yang memandang ke hadapan bagi penyepaduan WordPress pada skala.

Untuk maklumat lanjut tentang kerjasama Sophi dengan WordPress VIP, sila lawati https://wpvip.com/partner/sophi .

Perihal Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) telah dibangunkan oleh The Globe and Mail untuk membantu penerbit kandungan membuat keputusan strategik dan taktikal yang penting. Sophi.io merupakan suit alat dikuasakan AI yang merangkumi Sophi Automation dan Sophi for Paywalls, serta Sophi Analytics sistem sokongan keputusan untuk penerbit kandungan. Sophi direka bentuk untuk meningkatkan metrik yang paling penting untuk perniagaan anda, seperti pengekalan dan pemerolehan, keterlibatan, kekinian, kekerapan dan volum pelanggan. Sophi juga menguasakan peletakan reka letak surat khabar bercetak dan surat khabar elektronik.

Perihal WordPress VIP

WordPress VIP ialah pembekal utama bagi WordPress perusahaan. Platform VIP menyediakan platform pemasaran digital gred perusahaan dan penerbitan dengan WordPress pada terasnya. VIP menyokong platform pemasaran digital utama bagi sesetengah jenama terkenal, termasuk Capgemini, Hachette Book Group, dan Facebook. Klien penerbitan digital kami meliputi landskap media, daripada outlet yang terfokus seperti Quartz, TechCrunch, dan FiveThirtyEight kepada beberapa penerbit dan laman terbesar di dunia seperti News Corp, Rolling Stone, dan Abril.

Dengan kuasa, kefleksibelan, dan saling kendali yang tiada tandingan, WordPress adalah penyelesaian pengalaman digital terbaik pada skala. Bersama sokongan pakar VIP, infrastruktur terbaik dalam kelasnya dan rangkaian rakan kerjasama yang luar biasa, ini merupakan gabungan yang tiada tandingan.

Orang Hubungan Media Jamie Rubenovitch Ketua Pemasaran, Sophi.io, The Globe and Mail