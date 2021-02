The Globe and Mail

February 18, 2021 17:16 ET

多伦多, Feb. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WordPress VIP ,企业版WordPress的领先提供商,已将The Globe and Mail开发的 Sophi.io 人工智能系统添加到其颇具声望的Technology Partnership项目中。Sophi和一小组企业技术公司一起为VIP的客户提供服务,是第一位在提供预测性统计分析和付费墙解决方案之外,提供人工智能驱动的自动内容处理技术的合作伙伴。



“我们很高兴地欢迎Sophi加入这个不断发展的企业整合生态系统,为WordPress VIP的客户提供服务,”WordPress VIP首席执行官Nick Gernert表示。“内容是企业增长的核心,我们的合作伙伴是关键参与者,让出版商和营销人员能够借助强大的故事报道工具创造有意义的客户体验。”

WordPress VIP提供全面管理的WordPress云平台,带来规模化、安全性、性能和灵活性,以及端到端指南和实践支持。公司的一些企业客户包括Capgemini、Facebook、Microsoft和News Corp等。

The Globe and Mail首席财务官Greg Doufas表示:“我们很高兴能向所有的WordPress VIP用户提供Sophi。内容出版商正是开发Sophi的目标客户。这一合作关系将使Sophi能够改变内容出版商的业务方式,以及他们的读者获得最有价值内容的方式——他们在什么情况下以及通过何种方式最容易接受这一内容。我们期待与WordPress VIP建立牢固的合作关系。”

The Globe and Mail开发的Sophi解决方案套装屡获殊荣,旨在帮助内容出版商做出重要的战略和战术决策,转变业务方式。这是一套机器学习和自然语言处理驱动的工具套装,包括用于内容处理的 Sophi Automation 、Sophi for Paywalls和出版商决策支持系统Sophi Analytics。

技术合作伙伴的关键标准包括明确的产品专业知识和创新性的市场推广战略。VIP对每一位合作伙伴进行认真分析,从而发现在大规模实施WordPress整合方面具有可信的成功记录和前瞻性思维的公司。

有关Sophi与WordPress VIP合作的更多信息,请访问 https://wpvip.com/partner/sophi 。

关于Sophi.io

Sophi.io( https://www.sophi.io )由The Globe and Mail开发,以帮助内容出版商作出重要的战略和战术决策。这是一套人工智能驱动工具套装,包括Sophi Automation、Sophi for Paywalls和出版商决策支持系统Sophi Analytics。Sophi的设计目标是改进对您的业务最重要的指标的分析,如订阅用户保有和捕获率、参与度、最近使用时间、使用频率和总量。Sophi还为印刷报纸和电子报的自动细分提供支持。

关于WordPress VIP

WordPress VIP是企业版WordPress的领先提供商。VIP的平台提供以WordPress为核心的企业级数字营销和出版平台。VIP为一些最知名品牌的旗舰数字营销平台提供支持,包括Capgemini、Hachette Book Group和Facebook。我们的数字出版客户覆盖媒体领域,从Quartz、TechCrunch和FiveThirtyEight等重点媒体,到一些全球最大的出版商和网站,如News Corp、Rolling Stone和Abril。

WordPress具有首屈一指的处理能力、灵活性和互操作性,是最佳的大规模数字体验解决方案。结合VIP的专家支持、一流的基础设施和卓越的合作伙伴网络,形成了一个无与伦比的组合。

媒体联系人 Jamie Rubenovitch Sophi.io营销主管 The Globe and Mail