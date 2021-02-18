多倫多, Feb. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WordPress VIP 是企業 WordPress 領先供應商，剛將 The Globe and Mail 推出的人工智能系統 Sophi.io 加入其著名的技術合作計劃中。Sophi 加入一群少數的企業技術公司為 VIP 客戶提供服務，成為第一個提供人工智能功能自動內容策劃、預測分析和 paywall 解決方案的合作夥伴。



WordPress VIP 行政總裁 Nick Gernert 表示：「我們很高興歡迎 Sophi 加入為 WordPress VIP 客戶提供不斷增長的企業整合生態系統。內容是企業發展的核心，而我們的合作夥伴是讓出版商和營銷者運用強效的故事敍述工具營造有意義客戶體驗的關鍵參與者。」

WordPress VIP 提供全面受管的 WordPress 雲端平台，提供可擴展、安全、性能和靈活性，以及端到端的指引和直接支援。他們的一些企業客戶包括 Capgemini、Facebook、Microsoft 和 News Corp 等。

Globe and Mail 技術總監 Greg Doufas 表示：「我們很高興將 Sophi 帶給所有 WordPress VIP 用戶。內容出版商正是 Sophi 的開發對象。這項合作關係將允許 Sophi 扭轉內容出版商的經營方式，及他們的讀者如何獲得對他們最有價值的內容，以及他們最可能接受內容的地方和方式。我們期待與 WordPress VIP 建立緊密的合作關係。」

屢獲殊榮的 Sophi 解決方案套件由 Globe and Mail 開發，旨在協助內容出版商作出重要的策略和戰術決策，從而改革業務。它是一個由 ML 和 NLP 驅動的工具套件，包括可用於內容編輯的 Sophi Automation 、Sophi for Paywalls 和出版商決策支援系統 Sophi Analytics。

技術合作夥伴的主要標準包括清晰的產品專業知識和創新的上市策略。VIP 核實每一個合作夥伴，以確定公司的往績可在大規模的 WordPress 整合方面取得成功和落實前瞻性思維。

有關 Sophi 與 WordPress VIP 的合作關係的更多資訊，請瀏覽 https://wpvip.com/partner/sophi 。

關於 Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) 由 Globe and Mail 開發，旨在協助內容出版商作出重要的策略和戰術決策。它是一個由人工智能驅動的工具套件，包括 Sophi Automation、Sophi for Paywalls，以及出版商決策支援系統 Sophi Analytics。Sophi 旨在改善您的業務中最重要的指標，例如訂戶保留和收購、參與度、近期程度、頻率和流量。Sophi 亦為印刷報紙和電子報紙驅動自動化剪報服務。

關於 WordPress VIP

WordPress VIP 是企業 WordPress 的領先供應商。VIP 的平台透過 WordPress 作為核心為企業級數碼市場推廣和出版平台提供服務。VIP 為不少知名品牌提供旗艦數碼營銷平台，包括 Capgemini、Hachette Book Group 和 Facebook。我們的數碼出版客戶橫跨整個媒體領域，從 Quartz、TechCrunch 和 FiveThirtyEight 等重點商店，到世上一些最大型出版商和網站，如 News Corp、Rolling Stone 和 Abril 等。

WordPress 憑藉其無與倫比的能力、靈活性和互用性，是大規模實施的最出色數碼體驗解決方案。VIP 的專家支援、一流的基礎設施和卓越的合作夥伴網絡，組成無與倫比的組合。

媒體聯絡 Jamie Rubenovitch Sophi.io 市場營銷主管 The Globe and Mail