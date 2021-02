RESULTATER FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2020

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 5.170 i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 5.239 i samme periode i 2019. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble MNOK 441 i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 769 i fjerde kvartal 2019. Den globale pandemien Covid-19 påvirker etterspørselen negativt og har gitt lavere priser både for rødfisk og hvitfisk. Svakere prisoppnåelse er den viktigste årsaken til lavere inntjening i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i fjor.

For året 2020 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 19.960, sammenlignet med MNOK 20.427 i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i år 2020 ble MNOK 1.950, sammenlignet med MNOK 2.734 i år 2019. Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i år 2020 ble MNOK 1.869 sammenlignet med MNOK 2.718 i år 2019.

Lerøy arbeider med å utvikle en effektiv og bærekraftig verdikjede for sjømat som fyller kundenes langsiktige behov. En verdikjede som i tillegg til kostnadseffektive løsninger tilbyr kvalitet, tilgjengelighet, servicegrad, sporbarhet og konkurransedyktige klima og miljømessige løsninger. Vi opplever at vårt sterke og langsiktige kundefokus har gjort at vi er kommet styrket ut av et krevende år, sier konsernleder Henning Beltestad.

Vi har senere år gjort betydelig investeringer i vår verdikjede både iform av eiendeler, mennesker og metoden vi tilnærmer oss operasjonelle forbedringer. Dette er et langsiktig arbeid, men ved inngangen til 2021 begynner vi å se effekter av tiltakene, og vi mener vi er godt posisjonert for årene som kommer, forteller Beltestad.





SEGMENT VILLFANGST

Det heleide datterselskapet Lerøy Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Lerøy Havfisk har konsesjonsrettigheter til å fiske i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62˚ breddegrad, noe som tilsvarer om lag 30 % av totalkvoten for trålflåten. Lerøy Havfisk eier også flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til søsterselskapet Lerøy Norway Seafoods (LNWS) på langsiktige kontrakter. Gjennom Lerøy Havfisk sine trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene.

Lerøy Havfisk fikk, som planlagt, levert den nye tråleren «Kongsfjord» i februar 2020 og hadde deretter gjennom 2020 ti trålere i drift. Erfaringene med «Kongsfjord» er gode.

Som beskrevet i de siste kvartals rapportene, har etterspørselen etter sjømat blitt negativt påvirket av restriksjoner som følge av Covid-19. Varigheten av denne ekstraordinære situasjonen er vanskelig å forutse. Pandemien påvirker prisoppnåelsen negativt.

Fangstvolumet i fjerde kvartal er 12 619 tonn mot 12 949 i samme periode i fjor. I fjerde kvartal var fangstratene på hyse svake, men forøvrig har fisket vært som forventet.

Sammenlignet med fjerde kvartal 2019 er prisene for torsk og hyse redusert med henholdsvis 13 % og 17 %, mens prisene for sei er økt med 5%. Sjømaten blir fortløpende solgt, men på et lavere prisnivå enn det man erfarte før restriksjoner knyttet til Covid-19 satte inn. Sammenlignet med pristoppen i første kvartal 2020 er prisene for torsk og hyse ned henholdsvis 18 % og 17 %.

LNWS’ primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, fem av anleggene er leid av Lerøy Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Alt annet like vil mer stabilitet og forutsigbarhet være positivt for landindustrien. Ringvirkningene av Covid-19 har vært negative både for produsent og kunde. Etterspørselen i markedene for ferske og konvensjonelle produkter ble vesentlig negativt påvirket gjennom kvartalet.

I sum bidro segmentet med en EBIT på MNOK -10 i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 42 i samme periode i fjor. For året har segmentet bidratt med en EBIT på MNOK 205, sammenlignet med MNOK 293 i samme periode i fjor.

Skreisesongen har akkurat startet, og vi får et svært høyt sesongmessig tilbud i et utfordrende marked. Som en helårlig, norsk bearbeider av hvitfisk opplever vi at vi har en god posisjon i en krevende tid, sier konsernleder Henning Beltestad.





SEGMENT HAVBRUK

Segment Havbruk består av konsernets tre havbruksregioner i Norge: Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag og Lerøy Sjøtroll lokalisert på Vestlandet.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk ble MNOK 296 i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med MNOK 597 i samme periode i 2019. I perioden har Havbruk slaktet 48 tusen tonn sammenlignet med 43 tusen tonn i fjerde kvartal 2019.

I fjerde kvartal 2020 leverer Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 11,1, Lerøy Midt på NOK 3,4 og Lerøy Sjøtroll på NOK 4,5. I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 14,0 i fjerde kvartal 2019 til NOK 6,1 i fjerde kvartal 2020. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er kostnad per kilo noe redusert, men reduksjon i prisoppnåelse i perioden er betydelig større.

Vi har hatt en positiv utvikling i vår kostnad per kilo slaktet fisk i 2020, og fjerde kvartal bekrefter denne utviklingen, sier konsernleder Henning Beltestad.

Inn i 2021 forventer vi at senere års tiltak og investeringer skal gi en betydelig vekst i volum, at dette vil skalere kostnadsbasen, og gi oss lavere kostnader, fortsetter han.





SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)

Lerøy Seafood Group skal, gjennom sin helintegrerte og effektive verdikjede på laks, ørret, hvitfisk og skalldyr kunne tilby produkter som er best mulig tilpasset konsumentenes preferanser. Nærhet til sentrale markeder og kunnskap om kundens behov er derfor avgjørende for at konsernet skal kunne utvikle etterspørselen etter konsernets hovedprodukter. Fra Norge distribuerer Lerøy over 70 forskjellige sjømatprodukter til over 80 ulike markeder i løpet av et kalender år. I tillegg til dette bearbeides og distribueres en rekke markedsspesifikke sjømatprodukter i sine respektive lokalmarkeder der Lerøy har virksomhet. Lerøy Seafood Group sin verdikjede skal videreutvikles med mål om å tilfredsstille og øke konsumentenes totale etterspørsel etter sjømat.

I 2020 har markedene for sjømat vært negativt påvirket av pandemien Covid-19. Dette gav seg først utslag i markeder i Asia, men utviklet seg gjennom første kvartal 2020 og inn i andre kvartal til å bli et globalt anliggende. Covid-19 har påvirket etterspørselsmønsteret. En større del av konsumet har beveget seg mot dagligvaremarkedet, mens HoReCa segmentet i mange sentrale markeder, i lengre perioder, nærmest har stengt ned. Covid-19 har også påvirket logistikk til oversjøiske markeder spesielt, med reduksjon i fraktkapasitet og følgende kostnadsøkninger i perioden.

Hovedfokus i segment VAPS&D har vært å holde verdikjeden åpen. Gjennom andre kvartal viste viktige markeder betydelig grad av forbedring som følge av at forsyningskjeden har tilpasset seg konsumentenes endrede handelsmønster med langt mer vekt på dagligvare, men også at noen HoReCa segment ble gradvis åpnet. Ved inngangen til tredje kvartal var etterspørselssituasjonen vesentlig forbedret sett i forhold til situasjonen midt i andre kvartal. Inn i fjerde kvartal erfarte vi igjen en betydelig økning i restriksjoner i viktige markeder og dette har påvirket etterspørselen betydelig. Samtidig er det positivt å kunne slå fast at etterspørselen er så sterk som den er og at verdikjeden er svært tilpasningsdyktig. Det gir grunn til optimisme når pandemien er slått tilbake og restriksjonene en gang blir løftet.

Tross betydelig lavere prisoppnåelse for viktige arter, hadde segmentet i fjerde kvartal en omsetning som kun var 1 % lavere enn samme periode i 2019. Det vitner om en underliggende høy aktivitet. Konsernet har siste år satt i verk betydelige forbedringsinitiativ i flere av enhetene i segmentet, herunder tilrettelagt for bedre samhandling gjennom konsernets verdikjede. Dette begynner å gi resultater og driftsresultatet før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i fjerde kvartal 2020 ble MNOK 176, noe som er en økning fra MNOK 162 i samme kvartal i 2019.

2020 har vært et krevende år, der et viktig hovedfokus har vært å holde verdikjeden åpen og sikre sluttkonsumenten sjømat. Vi opplever at vi gjennom året har fått tydeliggjort verdien av konsernets langsiktge investeringer nedstrøms, og vi mener vi er godt posisjonert for å bygge videre på dette i årene som kommer, sier Henning Beltestad.

Våre produkter er sunne og gode. Produksjonen er finansielt, klima og miljømessig bærekraftig. Vi forventer fortsatt en god underliggende etterspørselsvekst i årene som kommer, fortsetter han.





MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i 2020, betydelig påvirket av ringvirkninger av pandemien Covid-19. Starten av 2021 er også betydelig påvirket av negative etterspørselseffekter av restriksjoner knyttet til Covid-19. Det er ikke mulig for ledelsen og styret å si noe presist om hverken varigheten eller følgene av pandemien, men opplever at den volumveksten som er i dagligvaremarkedet gir grunn til optimisme. Det synes som om sjømat stadig bedrer sin posisjon hos forbrukerne og vi er derfor optimister med tanke på den underliggende fremtidige utviklingen for sjømat.

Konsernets produksjon av rødfisk er i dag i hovedsak i Norge. Norsk og global produksjon av laks og ørret preges av relativt beskjeden vekst, dette sammen med en svekket norsk krone har gitt svært høye priser. Dette gir insentiver til produksjon av laks også i nye områder og med nye alternative teknologier. Disse insentivene har vært tilstede i noen år, men grunnet lange ledetider i industrien har norsk sjøbasert produksjon beholdt sin dominerende posisjon. Slaktevolumet fra landbasert produsert laks er fortsatt ubetydelig i sluttmarkedene. Markedsandelen til norsk atlantisk laks vil, på lang sikt, kunne påvirkes av produksjon fra regioner og steder der det tidligere ikke har vært produksjon av laks og ørret. Konsernet skal gjennom forretningsutvikling, investeringer og et tydelig driftsfokus på konkurransekraft sikre at konsernets verdikjede skal stå seg godt i konkurransen i årene som kommer. Utover utvikling av eksisterende havbruksvirksomhet bygger konsernet kunnskap og kompetanse innenfor både landbasert og offshore basert produksjon av laks.

Lerøy har de senere årene investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/postsmoltkapasitet i alle konsernets regioner. I Lerøy Sjøtroll er Kjærelva ferdigstilt med en årlig biomasse produksjon på om lag 4 000 tonn. I fjerde kvartal 2020 har Lerøy Aurora ferdigstilt siste byggetrinn i en utbygging, og anlegget forventes å være fullt utnyttet i løpet av 2021. I Lerøy Midt går utbyggingen av Belsvik-anlegget i henhold til plan. Anlegget er planlagt ferdigstilt i årsskiftet 2021/22, og vil gi om lag 5 000 tonn biomasseproduksjon. Konsernets investeringer i forbedret smoltproduksjon og postsmolt-produksjon, vil sammen med en rekke andre tiltak, underbygge konsernets ambisjon om videre volumvekst og økt bedret konkurransekraft gjennom lavere produksjonskostnader.

Konsernets betydelige investeringer i post-smolt anlegg, har, foruten å øke konsernets årlige slakte-volum gjennom bedre utnyttelse av eksisterende eiendeler, gitt betydelig læring innen RAS–teknologi. Dette er langt på vei den samme teknologien som brukes i fullskala produksjon av laks på land. Konsernet er nå i forhandlinger om eventuell videre utbygging av et nytt RAS anlegg i Vestland fylke. Dette anlegget er initielt tenkt utbygget i tre steg. Første og andre steg er videre økning i konsernets produksjon av postsmolt. Siste steg vil også kunne nyttes til postsmolt, men kan også bli brukt til å produsere laks frem til slaktestørrelse. Lokasjonen, herunder koblingen til konsernets havbruksvirksomhet på vestlandet, vil kunne gi gode samspill effekter mellom sjø og land. Denne læringen vil eventuelt, om ønskelig, også kunne nyttes til realisering av landbaserte prosjekt også i andre regioner. Utbyggingen vil skje stegvis, men initielle estimat tilsier at de to første stegene vil ha et kostnads estimat på om lag NOK 1 milliard. Utbyggingen er beregnet å gi en årlig økt produksjon i sjø på 8-10 000GWT. Byggingen er forventet å kunne ferdigstilles i løpet av 2023.

Konsernets produksjon i sjø i 2020 har vist betydelig bedring. Slaktet volum er økt fra omlag 158 tusen tonn i 2019 til 171 tusen tonn i 2020. Videre er stående biomasse økt fra 111 tusen tonn ved utgangen av 2019 til 119 tusen tonn ved utgangen av 2020. Konsernet opprettholder sin forventning om at slaktet volum i 2021, inkludert tilknyttede selskap, vil bli mellom 205.000-210.000 tonn. Investeringer som gjennomføres, og ytterligere forbedringstiltak, vil gi ytterligere vekst i årene som kommer.

Det er konsernets klare ambisjon at denne veksten, sammen med øvrige forbedringstiltak, vil redusere konsernets uttakskostnad for laks og ørret i 2021 og fremover.

Innen hvitfisk har konsernet senere år gjort betydelige investeringer. I flåteleddet ble det levert et fartøy i 2018, Nordtind, og et nytt fartøy, Kongsfjord, tidlig i 2020. I designet av Kongsfjord er også ytterligere bedring av kvaliteten på fisken satt som viktig designkriterie. Konsumentenes forventning og krav til kvalitet er stadig økende, høy kvalitet og konkurranseevne er forutsetninger for å lykkes i konkurransen om konsumentenes gunst.

Hvitfisk industrien, herunder også landindustrien, er betydelig negativt påvirket av etterspørselseffekter av Covid-19 i 2020. Det er, naturlig nok, ikke mulig for konsernet å vite varigheten av restriksjonene, men Lerøy sin langsiktige plan er ikke endret. Arbeidet og investeringene for å gjøre fabrikkene mindre sesongavhengig fortsetter, sammen med strukturert og nitidig forbedringsarbeid i hver enhet, mener vi arbeidet gradvis vil gi resultater.

For 2021 forventes en økning i konsernets torskekvote på 14 %, Hyse på 6 %, en økning i seikvotene nord for 62 grader med 16 %, og en reduksjon i seikvotene sør for 62 grader med 26 %. Endelig beslutning forventes i slutten av februar 2021.

Lerøy arbeider med å utvikle en effektiv og bærekraftig verdikjede for sjømat. En verdikjede som i tillegg til kostnadseffektive løsninger tilbyr kvalitet, tilgjengelighet, servicegrad, sporbarhet og konkurransedyktige klima og miljømessige løsninger. Senere års investeringer i, blant annet, nytt industrianlegg i Lerøy Midt, ny fabrikk i Stamsund og nye fabrikker i Spania og Nederland, som nå er innkjørt, vil bidra positivt i årene som kommer. Ledelsen og styret mener at Lerøy har et godt utgangspunkt for fortsatt lønnsom vekst og utvikling av konsernets aktiviteter.

Konsernets produkter er sunne og gode. Produksjonen er finansielt, klima og miljømessig bærekraftig. Ledelsen og styret forventer fortsatt en god underliggende etterspørselsvekst i årene som kommer. Ledelsen og styret har ikke kompetanse til å vurdere hvor langvarig Covid-19 situasjonen vil være, men mener det er grunn til å anta at etterspørselen på sikt vil komme tilbake til historiske nivå og vokse videre derfra.

Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurdering av fremtidig utvikling er vesentlig større enn normalt, men forventningen, per i dag, er at inntjeningen også i første halvår 2021 vil bli negativt påvirket etterspørselseffekter fra Covid-19 restriksjoner. Samtidig er styrets vurdering at konsernets underliggende utvikling er god og at Lerøy er svært godt posisjonert for et løft i lønnsomheten i kommende år.

Styret og konsernledelsen vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte for deres store innsats så langt gjennom Covid-19 pandemien.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12



Vedlegg