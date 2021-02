NEXT GAMES OYJ, YHTIÖTIEDOTE 19.2.2021 KLO 8.00







Julkaisutoiminnan ennätyksellinen kannattavuus siivitti yhtiön käyttökatteen (EBITDA) positiiviseksi.

1.1.-31.12.2020 lyhyesti

Liikevaihto oli 27,2 (34,7) miljoonaa euroa

Bruttokate oli 14,3 (19,7) miljoonaa euroa, eli 52 % (57 %) yhtiön liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) parani 4,0 miljoonaa euroa ja oli -3,4 (-7,4) miljoonaa euroa

Oikaistu liiketulos parani 3,9 miljoonaa euroa ja oli -0,1 (-4,0) miljoonaa euroa

Käyttökate (EBITDA) kääntyi kannattavaksi ja oli 0,5 (-3,5) miljoonaa euroa

Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) kaksinkertaistui suhteessa liikevaihtoon ja oli 6,4 (3,8) miljoonaa euroa eli 24 % (11 %) liikevaihdosta

Tuotekehityksen kulut olivat -5,6 (-6,6) miljoonaa euroa, eli 21 % (19 %) liikevaihdosta

Vuoden lopussa yhtiöllä oli 104 (107) työntekijää

1.7.-31.12.2020 lyhyesti

Liikevaihto oli 12,8 (15,5) miljoonaa euroa

Bruttokate oli 6,7 (8,4) miljoonaa euroa eli 52 % (54 %) liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) oli -1,7 (-3,9) miljoonaa euroa

Oikaistu liiketulos oli -0,2 (-2,2) miljoonaa euroa

Käyttökate (EBITDA) oli 0,2 (-2,0) miljoonaa euroa

Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) yli kaksinkertaistui suhteessa liikevaihtoon ja oli 3,0 (1,5) miljoonaa euroa eli 24 % (10 %) liikevaihdosta

Tuotekehityksen kulut olivat -2,9 (-3,3) miljoonaa euroa, 23 % (21 %) liikevaihdosta



(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta)

Avainluvut

EUR miljoonaa 07-12/

2020 07-12/

2019 Muutos 2020 2019 Muutos Yhtiö Liikevaihto 12,8 15,5 -17 % 27,2 34,7 -22 % Bruttokate 6,7 8,4 -20 % 14,3 19,7 -28 % Käyttökate (EBITDA) 0,2 -2,0 111 % 0,5 -3,5 116 % Liiketulos (EBIT) -1,7 -3,9 56 % -3,4 -7,4 54 % Oikaistu liiketulos -0,2 -2,2 91 % -0,1 -4,0 97 % Bruttokate % 52 % 54 % 2ppt 52 % 57 % 5ppt Käyttökate (EBITDA) % 2 % -13 % 15ppt 2 % -10 % 12ppt Liiketulos (EBIT) % -14 % -25 % 11ppt -12 % -21 % 9ppt Oikaistu liiketulos % -1 % -14 % 13ppt 0 % -11 % 11 ppt Julkaisutoiminnan kannattavuus Julkaisutoiminnan EBITDA 3,0 1,5 100 % 6,4 3,8 70 % Julkaisutoiminnan EBITDA (%) 24 % 10 % 14ppt 24 % 11 % 13 % Tuotekehityksen avainluvut Tuotekehityksen investoinnit 1,9 1,0 85 % 3,5 2,4 48 % Tuotekehityksen menot 3,7 3,6 4 % 7,0 7,6 -7 %





YHTIÖN AVAINLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN EUR miljoonaa 07-09/

2020 07-09/

2019 Muutos 10-12/

2020 10-12/

2019 Muutos Liikevaihto 6,1 7,8 -22 % 6,7 7,7 -12 % Bruttokate 3,2 4,3 -27 % 3,5 4,1 -14 % Käyttökate (EBITDA) 0,2 -1,1 118 % 0,0 -0,8 100 % Liiketulos (EBIT) -0,8 -2,1 63 % -1,0 -1,8 47 % Oikaistu liiketulos 0,0 -1,2 104 % -0,2 -1,0 76 % Bruttokate % 52 % 56 % 4ppt 52 % 53 % 1ppt Käyttökate (EBITDA) % 3 % -14 % 17ppt 0 % -11 % 11ppt Liiketulos (EBIT) % -13 % -27 % 14ppt -14 % -24 % 10ppt Oikaistu liiketulos % 1 % -15 % 16ppt -3 % -13 % 10ppt







Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen

2020: Valmiina kasvuun



“Next Gamesin toimivaksi osoittautunut lisenssipelistrategia tukee markkinaosuuden kasvua ja kannattavaa liiketoimintaa”

Next Gamesin vuosi 2020 päättyi nousujohteisissa tunnelmissa. Kuluneen vuoden kantavin teema oli kannattavuuskäänteen toteuttaminen; vuoden 2020 käyttökate (EBITDA) oli 0,5 miljoonaa euroa. Kaksinkertaistimme julkaisutoimintamme kannattavuuden edellisvuodesta. Järjestimme myös syksyllä sijoittajille suunnatun, suosiota saavuttaneen pääomamarkkinapäivän, jossa tarkensimme strategiaamme ja julkaisimme uudet, keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Pyrimme keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan liikevaihtoa 250 miljoonaan euroon ja parantamaan kannattavuutta EBITDA-marginaalilla mitattuna yli 23 prosentin tasolle ja yli 18 prosentin tasolle EBIT-marginaalilla mitattuna. Pelit palveluna -malli ja peliportfoliomme aktiivinen hallinta pelin koko elinkaaren ajan tukevat kasvutavoitteita. Keihäänkärkenä uusista julkaisuista on tuorein tunnettuun brändiin pohjautuva pelimme Stranger Things: Puzzle Tales, jonka liikevaihtoa ryhdymme kasvattamaan skaalaamalla markkinointi-investointeja alkaneen vuoden 2021 aikana.

Liikevaihtomme oli 27,2 (34,7) miljoonaa euroa. Julkaisutoimintamme eli julkaistujen pelien kannattavuus käyttökatteella (EBITDA) mitattuna, parani 6,4 (3,8) miljoonaan euroon ja vastaava käyttökateprosentti oli 24 % (11 %). Tällä hetkellä julkaistut pelimme mahdollistavatkin vakaan ja kannattavan liiketoiminnan sekä investoinnit tulevaisuuteen.

Hyödymme vahvasta markkina-asemastamme suurella ja kasvavalla mobiilipelimarkkinalla. Kiinnostus peleihin on vahvassa kasvussa ja maailmanlaajuinen pelimarkkina on jo nyt suurempi kuin perinteinen viihdebisnes eli elokuva- ja musiikkiala. Nopeimmassa kasvussa ovat mobiilipelit, joiden markkinan odotetaan kasvavan yli sataan miljardiin dollariin lähivuosina. Next Games hyötyy tästä markkinakehityksestä ja on jo nyt oman genrensä (Geolokaatio ja vuoropohjainen RPG) suurimpia julkaisijoita päämarkkina-alueellaan Pohjois-Amerikassa.

Next Gamesin toimivaksi osoittautunut lisenssipelistrategia tukee markkinaosuuden kasvua ja kannattavaa liiketoimintaa. Pystymme tunnettujen brändien pohjalle lisensoitujen mobiilipelien avulla houkuttelemaan pelaajia pienemmin käyttäjähankinnan kustannuksin kuin puhtaasti maksettuun pelaajahankintaan nojaavat julkaisijat. Kehittyneen analytiikkamme ansiosta pystymme kasvattamaan pelaajamäärää nopeasti ja optimoimaan pelaajakohtaista asiakaskokemusta.

Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet vahvasti sekä omaan teknologia-alustaan että analytiikkaan ja prosesseihin eli yhtenäiseen infrastruktuuriin. Vahvistamme yhä strategisia kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa, ja tuotekehitysputkessamme on tekeillä useita lupaavia, tunnettuihin kansainvälisiin brändeihin pohjautuvia peliaihioita. Yli puolet henkilöstöstämme työskenteli tulevien pelien parissa, ja toimintamme ytimessä on panostaa erityisesti pelaajien tarpeisiin räätälöityjen asiakas- ja ostokokemusten myötä.

Uskomme vahvasti, että parhaat tekijät tekevät parhaat pelit, minkä johdosta olemme panostaneet kansainvälisiin rekrytointeihin ja henkilöstön kehittämiseen. Vuoden lopulla Next Gamesin palveluksessa oli yli sata ammattilaista 22 eri maasta. Myös uudistunut, vuoden 2020 lopulla nimitetty johtoryhmä tukee ja vauhdittaa kasvukehitystä.

Kulunut vuosi on ollut meille kaikille monella tavalla haastava COVID-19-pandemian aiheuttamien huolien vuoksi. Olemme kuitenkin pystyneet haastavassa tilanteessa parantamaan niin liiketoiminnan kannattavuutta kuin viemään eteenpäin kehityshankkeita strategiamme mukaisesti. Odotamme tehtyjen toimien kantavan hedelmää jo vuoden 2021 aikana, ja tulemme kehittämään liiketoimintaamme pitkäjänteisesti myös tulevien vuosien aikana.

Haluan kiittää koko Next Games -tiimiä, kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme kuluneesta vuodesta. Erityisesti haluan kuitenkin kiittää peliemme pelaajia jatkuvasta sitoutumisesta sekä kiinnostuksesta peleihimme. Panostamme erityisesti teihin, nyt ja tulevaisuudessa.

Teemu Huuhtanen

Toimitusjohtaja







Näkymät vuodelle 2021

Next Games arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään 40 miljoonaan euroon vuonna 2021. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua, ja uskoo koko vuoden käyttökatteen (EBITDA) olevan positiivinen vuonna 2021.

Näkymien perusta

Näkymien perustana on arvio, että Walking Dead -pelit tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai hieman laskevalla trendillä. Stranger Things -pelin liikevaihtoa kasvatetaan vuoden 2021 aikana, ja Blade Runner -peli julkaistaan päämarkkinoilla.

Audiocast ja puhelinkonferenssi



Järjestämme tulosjulkistuspäivänä englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén.

Englanninkielinen tilaisuus alkaa perjantaina 19.2.2021 klo 10:00. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa:

https://nextgames.videosync.fi/2020-q4-results tai puhelimitse.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Osallistu soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon. Vahvistuskoodi: 69230062#

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422







Lisätietoja

Annina Salvén

Talousjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

investors@nextgames.com

Certified Adviser: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098







Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North Growth Market: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. www.nextgames.com/fi





