AS Ekspress Grupi jaoks oli 2020. aasta kokkuvõttes edukas: vaatamata eriolukorrale ja koroonaviirusest tingitud majanduse ebakindlusele suutis grupp tugevdada oma positsioone ning parandada oluliselt kasumlikkust. 12 kuu müügitulu kahanes 2019. aastaga võrreldes 6 protsenti 63,2 miljonile eurole ja puhaskasum kasvas 80% 2,5 miljoni euroni. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 49% kogukäibest ning 71% meedia segmendi käibest.

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta IV kvartali müügitulu oli 18,4 miljonit ja puhaskasum 1,6 miljonit eurot. Arvestades jätkuvat pandeemia olukorda olid kontserni IV kvartali finantstulemused väga tugevad. Meedia segmendi müügitulu näitas väga head taastumist - võrreldes eelmise aastaga olid müügitulud samal, 13 miljoni euro tasemel. Aastas kokku olid meediasegmendi tulud 43,7 miljonit eurot, mis on kõigest 1% madalam võrreldes eelmise aastaga. Meedia segmendi müügitulude taga on nii veebireklaami kui digitellimuste jätkuv tugev müük.

12 kuu müügitulu oli kontsernis 63 miljonit eurot, mis on 6% vähem võrreldes eelmise aastaga. Kuueprotsendiline käibelangus tuleneb peamiselt II kvartali eriolukorra mõjust ning kogu aasta lõikes trükiteenuste segmendis langenud müügituludest.

Ekspress Grupp kasvatas IV kvartalis digitaalseid tulusid, mis moodustasid 71% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 49% kontserni kogukäibest. ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2020. aastal Balti riikides kokku 73% ja ulatus detsembri lõpus üle 81 tuhande. 2020. aasta oli meie väljaannetele digitellimuste kasvu osas murranguline kõigil turgudel. Tellimuste kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja harjumuste muutus ning ka ühiskonnas toimuvad suured muudatused ja protsessid. Kvaliteetse omakeelse digitaalse sisu eest maksmine on muutunud tänapäeval normiks. Muutust toetas ka üleüldine foon – valeuudiste ja vandenõuteooriate levik sotsiaalmeedia platvormidel on omakorda tähtsustanud objektiivse ajakirjanduse tähtsust ühiskonnas.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 2,4 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot vähem võrreldes 2019. aasta IV kvartaliga. COVID-19 jätkuva mõju tõttu majandusolukorrale on kontsern kajastanud 2020. aasta 4. kvartalis ühekordse mõjuga materiaalse põhivara väärtuse langust summas 1,0 miljonit eurot ning ühekordseid koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid summas 0,4 miljonit eurot. EBITDA oli 12 kuuga kokku 7,0 miljonit eurot, kasvades 3% võrreldes eelmise aastaga. Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga kaotanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid, siis kuludes on sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

Kontserni puhaskasum oli IV kvartalis 1,6 miljonit eurot ja 12 kuu vaates kokku 2,5 miljonit eurot. IV kvartali tulemust mõjutab positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna kajastatud 0,7 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest. 2020. aastal teenitud puhaskasum on 80% kõrgem võrreldes eelmise aastaga.

Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi tegevust. Kevadest alates on Läti riik seadnud 50%-lise piirangu saalide täituvuse osas ning alates novembri algusest kehtestati riigis uus eriolukord, mis kestab vähemalt kuni 4. aprillini 2021. Eriolukorra tõttu on kõik üritused tühistatud, mistõttu on piletimüügiplatvormi tegevus oluliselt piiratud. Piletimüügiplatvorm on saanud keskenduda oma veebiplatvormi arendusele.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. 31. detsembri 2020 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot (31.12.2019 3,6 miljonit eurot). Likviidsust mõjutasid positiivselt pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on kontsernile oluline, sest koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus 2021. aastal on veel teadmata.

Kontserni juhatus teeb ettepaneku jätta 2020. majandusaasta kasum jaotamata, kuna kontserni eesmärk on jätkata investeeringuid digitaalse ärisuuna kasvatamisse. ASi Ekspress Grupp strateegiline fookus on kvaliteetseima ning efektiivseima meediaorganisatsiooni arendamine, digitaalse äri kasvatamine nii orgaaniliselt kui uute omandamiste teel ning tugeva turupositsiooni säilitamine trükimeedias, kuivõrd paljud lugejad eelistavad lisaks digitaalsele meediale jätkuvalt trükiformaati.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 18,4 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 19,7 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu vähenes 7% võrreldes eelmise aastaga. 2020. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 63,2 miljonit eurot (12 kuud 2019: 67,5 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas aruandeaastal 49% kogukäibest ja 71% meedia segmendi käibest (12 kuud 2019: vastavalt 45% kogukäibest ja 69% meedia segmendi käibest).

KASUMLIKKUS

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,45 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 3,20 miljonit eurot) ja 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 7,00 miljonit eurot (12 kuud 2019: 6,77 miljonit eurot). 2020. aasta IV kvartali EBITDA vähenes 23% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 13,3% (IV kvartal 2019: 16,2%). 2020. aasta 12 kuu EBITDA kasvas 3% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11,1% (12 kuud 2019: 10,0%). Seoses COVID-19 jätkuva mõjuga majandusolukorrale kajastas kontsern IV kvartalis ühekordse mõjuga materiaalse põhivara allahindluse summas 1,0 miljonit eurot. Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II kuni IV kvartalis toimunud kontserniülene kulude kokkuhoid ja II kvartalis saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeriti tulusse II, III ja IV kvartali jooksul. 2020. aasta IV kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,41 miljonit eurot ja 2020. aasta 12 kuu EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 1,14 miljonit eurot. Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga kaotanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid, siis kuludes on sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,61 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 1,65 miljonit eurot) ja 2020. aasta 12 kuu puhaskasum oli 2,54 miljonit eurot (12 kuud 2019: 1,41 miljonit eurot), mis on 1,13 miljonit eurot ja 80% kõrgem võrreldes 2019. aastaga. IV kvartali tulemust mõjutas positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna kajastatud 0,7 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid summas 6,3 miljonit eurot ja omakapitali summas 54,6 miljonit eurot (58% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 3,6 miljonit eurot ja 51,6 miljonit eurot (54% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2020 oli kontserni netovõlg 15,9 miljonit eurot (31. detsember 2019: 20,7 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmis kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu IV kv 2020 IV kv 2019 Muutus % 12 kuud 2020 12 kuud 2019 Muutus % Meedia segment 13 061 13 441 -3% 43 728 44 218 -1% sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 9 625 9 842 -2% 30 963 30 534 1% sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 74% 73% 71% 69% Trükiteenuste segment 5 670 6 906 -18% 21 384 25 695 -17% Kesksed tegevused 1 032 518 99% 2 761 2 076 33% Segmentidevahelised elimineerimised (1 387) (1 180) (4 629) (4 533) KONTSERN KOKKU 18 377 19 685 -7% 63 243 67 456 -6% sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 52% 50% 49% 45%

(tuhandetes EUR) EBITDA IV kv 2020 IV kv 2019 Muutus % 12 kuud 2020 12 kuud 2019 Muutus % Meedia segment 3 110 2 978 4% 6 601 5 966 11% Trükiteenuste segment 790 567 39% 2 224 2 032 9% Kesksed tegevused (394) (296) -33% (720) (1 150) 37% Segmentidevahelised elimineerimised* (1 058) (52) (1 101) (75) KONTSERN KOKKU 2 448 3 196 -23% 7 004 6 772 3%

* COVID-19 jätkuva mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern IV kvartalis 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1,0 miljonit eurot.

EBITDA marginaal IV kv 2020 IV kv 2019 12 kuud 2020 12 kuud 2019 Meedia segment 24% 22% 15% 13% Trükiteenuste segment 14% 8% 10% 8% KONTSERN KOKKU 13% 16% 11% 10%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.12.2020 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 6 269 3 647 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 450 12 705 Ettevõtte tulumaksu nõuded 7 0 Varud 2 756 3 120 Käibevara kokku 18 482 19 472 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 982 975 Edasilükkunud tulumaksu vara 30 38 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 661 1 254 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 253 2 356 Materiaalne põhivara 14 134 14 943 Immateriaalne põhivara 56 635 56 369 Põhivara kokku 75 696 75 935 VARAD KOKKU 94 177 95 407 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 613 5 100 Võlad ja ettemaksed 15 251 16 483 Ettevõtte tulumaksu kohustused 81 65 Lühiajalised kohustused kokku 18 945 21 647 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 18 589 19 242 Muud pikaajalised kohustused 2 025 2 895 Pikaajalised kohustused kokku 20 613 22 137 KOHUSTUSED KOKKU 39 558 43 784 OMAKAPITAL Vähemusosalus 126 100 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 18 478 17 878 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (209) (22) Reservid 1 758 1 688 Jaotamata kasum 20 189 17 701 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 54 493 51 522 OMAKAPITAL KOKKU 54 619 51 622 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 94 177 95 407

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) IV kv 2020 IV kv 2019 12 kuud 2020 12 kuud 2019 Müügitulu 18 377 19 685 63 243 67 456 Müüdud toodangu kulu (13 312) (14 660) (50 637) (54 044) Brutokasum 5 065 5 025 12 607 13 412 Muud äritulud 784 157 2 040 607 Turunduskulud (752) (814) (2 701) (3 124) Üldhalduskulud (2 379) (2 156) (7 532) (8 024) Muud ärikulud (1 232) (94) (1 336) (148) Ärikasum /(kahjum) 1 485 2 119 3 078 2 722 Intressitulud 9 4 28 22 Intressikulud (219) (229) (877) (784) Muud finantstulud/(kulud) 675 (24) 614 (61) Kokku finantstulud/(kulud) 465 (249) (235) (823) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (5) (22) 102 (38) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt (54) (17) (129) (114) Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 1 891 1 831 2 816 1 746 Tulumaks (277) (186) (280) (339) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 1 614 1 645 2 536 1 407 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 603 1 637 2 510 1 394 Vähemusosalusele 11 8 26 13 Koondkasum /(kahjum) kokku 1 614 1 645 2 536 1 407 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 603 1 637 2 510 1 394 Vähemusosalusele 11 8 26 13 Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,05 0,05 0,08 0,05 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,05 0,05 0,08 0,05

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 12 kuud 2020 12 kuud 2019 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum 3 078 2 722 Korrigeerimised: Põhivara kulum 3 968 4 070 Kasum tütarettevõtte osaluse muutusest 0 (31) (Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 986 (4) Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 3 274 (2 929) Varude muutus 375 262 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (1 201) 3 594 Rahavood põhitegevusest 10 480 7 684 Makstud ettevõtte tulumaks (263) (270) Makstud intressid (903) (740) Rahavood äritegevusest kokku 9 314 6 675 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ost (miinus omandatud sularaha) (342) (6 648) Laekumised muudest investeeringutest 16 9 Sissemaksed ja laekumised kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse /-st (83) (63) Saadud intressid 2 14 Saadud dividendid 150 0 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (2 562) (2 775) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 308 19 Antud laenud (331) (118) Antud laenude tagasimaksed 0 303 Rahavood investeerimistegevusest kokku (2 841) (9 259) Rahavood finantseerimistegevusest Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (949) (978) Arvelduskrediidi kasutuse muutus (1 018) (265) Võlakirjade emiteerimine 0 5 000 Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (1 884) 1 207 Laekunud aktsiate emiteerimisest 600 0 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (600) 0 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (3 851) 4 964 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 2 621 2 379 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 647 1 268 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 269 3 647

