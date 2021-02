Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 (tilintarkastettu)

SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUDESSA MERKITTÄVÄ PARANNUS

Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 19.2.2021 kello 8.45

Tammikuu – Joulukuu 2020

Liikevaihto oli 83 307 (80 544) tuhatta euroa, +3,4 %

Käyttökate (EBITDA) oli 9 123 (7 096) tuhatta euroa, +28,6 %

Käyttökate-% (EBITDA) oli 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 6 741 (5 156) tuhatta euroa, +30,7 %

Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) oli 8,1 % (6,4 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) oli 5 317 (3 733) tuhatta euroa, +42,5 %

Tilikauden tulos oli 4 401 (2 553) tuhatta euroa, +72,4 %

Osakekohtainen tulos oli 0,63 (0,36) euroa, +72,4 %

Liiketoiminnan rahavirta oli 10 206 (6 941) tuhatta euroa, +47,0 %

Taseen loppusumma oli 61 363 (55 890) tuhatta euroa

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 8,2 % (14,1 %) liikevaihdosta

Hallituksen esitys osingoksi on yhteensä 0,28 (0,26(*) euroa osakkeelta

Heinäkuu – Joulukuu 2020:

Liikevaihto oli 39 286 (39 849) tuhatta euroa, -1,4 %

Käyttökate (EBITDA) oli 4 701 (3 559) tuhatta euroa, +32,1 %

Käyttökate-% (EBITDA) oli 12,0 % (8,9 %) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3 523 (2 568) tuhatta euroa, +37,2 %

Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) oli 9,0 % (6,4 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) oli 2 811 (1 856) tuhatta euroa, +51,5 %

Katsauskauden tulos oli -98 (1 221) tuhatta euroa, -108,0 %

Osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,17) euroa, -108,0 %

Liiketoiminnan rahavirta oli 5 748 (5 169) tuhatta euroa, +11,2 %

*) Yhtiökokouksen päättämä varsinainen osinko 0,26 euroa osakkeelta. Hallituksen valtuutusta lisäosingosta 0,10 euroa osakkeelta ei ole 19.2.2021 mennessä käytetty.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut 7–12/2020 7–12/2019 1–12/2020 1–12/2019 Liikevaihto, 1 000 EUR 39 286 39 849 83 307 80 544 Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 7,6 % 13,2 % 8,2 % 14,1 % Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR 4 701 3 559 9 123 7 096 EBITDA, % liikevaihdosta 12,0 % 8,9 % 11,0 % 8,8 % Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR 3 523 2 568 6 741 5 156 EBITA, % liikevaihdosta 9,0 % 6,4 % 8,1 % 6,4 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 2 811 1 856 5 317 3 733 EBIT, % liikevaihdosta 7,2 % 4,7 % 6,4 % 4,6 % Tilikauden tulos, 1 000 EUR -98 1 221 4 401 2 553 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -0,2 % 3,1 % 5,3 % 3,2 % Omavaraisuusaste, % 35,5 % 37,3 % 35,5 % 37,3 % Nettovelkaantumisaste (* -76,6 % -27,8 % -76,6 % -27,8 % Osakekohtainen tulos (EPS), EUR -0,01 0,17 0,63 0,36 Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, EUR -0,01 0,17 0,63 0,36 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella (** 689 720 707 717 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 676 737 676 737

*) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta.

**) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistot ja arvonalennukset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokranmaksuvelkoja. Konsernitase sisälsi 31.12.2020 ehdollista vastiketta 6 079 (6 082) tuhatta euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022 LOPPUUN ASTI

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 90–106 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 7,4–10,0 miljoonaa euroa. Ohjeistus sisältää arvion Supercharge-yrityskaupan vaikutuksesta Siili-konsernin liikevaihtoon ja oikaistuun liikevoittoon tilikauden 2021 aikana.

Siili-konsernin aiemmin tiedotetut taloudelliset tavoitteet 2021–2022 ovat ennallaan: liikevaihdossa tavoitteena on yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain sekä EBITA noin 10 % liikevaihdosta. Ulkomaan liiketoiminnoissa tavoitellaan kaksinkertaista liikevaihdon kasvua kotimaahan verrattuna. Lisäksi kasvua pyritään vauhdittamaan yrityskaupoilla.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO SOMERMA:

Siilin liiketoiminta jatkui vakaana vuonna 2020. Liikevaihto oli 83,3 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuoteen nähden 3,4 prosenttia. Käyttökateprosentti parani 8,8 prosentista 11,0 prosenttiin, ja käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi yli 30 prosenttia, 8,1 prosenttiin ja oli 6,7 miljoonaa euroa.

Siilin Core-liiketoiminta kasvoi ja kannattavuus koheni erityisesti käyttöasteen parantumisen kautta. Portfolioyhtiö VALA jatkoi vahvaa kannattavaa kasvuaan. Siilin toiselle Portfolio-yhtiölle Siili Autolle vuosi oli kokonaisuutena erittäin haastava koronapandemiasta johtuen, mutta tilanne parani selkeästi vuoden jälkipuoliskolla. Osaltaan konsernin hyvään kannattavuuskehitykseen vaikuttivat COVID-19-pandemian myötä kertyneet kustannussäästöt mm. vähentyneen matkustamisen vuoksi.

Siilin rooli asiakkaidensa pitkäaikaisena kumppanina korostui epävarmoina aikoina eikä merkittäviä asiakkuuksia tai projekteja menetetty. Hankkeita käynnistettiin hitaammin ja uusasiakashankinta oli etätyöskentelystä johtuen haasteellisempaa. Asiakassektoreistamme pankki-, vakuutus- ja julkinen sektori sekä osa palveluyrityksistä selvisivät hyvin vuodesta. Autoteollisuuden globaali kriisi vaikutti merkittävästi Siili Auton toimintaan keväällä. Muissa teollisuusasiakkuuksissa koronan negatiivinen vaikutus oli pienempi ja ajoittui syksylle. Halusimme varmistaa nykyisten Siilien työllisyyden ja koko Siilin kannattavuuden kehittymisen, jonka vuoksi hidastimme keväällä rekrytointia, lisäsimme alihankintaa ja paransimme käyttöastetta.

Vuoden aikana uudistimme Siilin strategian, jonka pääteemaksi ja kasvun kärjeksi valitsimme digitaalisten kokemusten (Digital Experience) kehittämisen. Digitaalisuuden merkitys erottuvan kilpailukyvyn luojana sekä kasvun vauhdittajana kasvaa jatkuvasti. Siilillä on poikkeuksellinen kyky kehittää Digital Experienceä kokonaisvaltaisesti perustuen loppukäyttäjien ymmärtämisen, digitaalisen muotoilun, datan hallinnan ja teknologian syväosaamiseen. Strategiamme peruspilareiksi muotoutuivat Suomen Core-yksikön keskittyminen digitaalisten kokemusten palvelukehitykseen, erikoistuneiden Portfolio-yksiköiden, esim. Siili Auton ja VALAn, kehittäminen sekä kansainvälisyyden kiihdyttäminen uusia Core-yksiköitä perustamalla.

Kirkastetun strategian lisäksi päivitimme Siilin visuaalisen ilmeen ja brändisanoman strategian mukaiseksi. Uusi tunnuslauseemme on MAKE IT REAL, jossa tiivistyy Siilin ammattimainen ote – teemme visioista ja suunnitelmista totta sekä autamme asiakkaitamme digitaalisessa kasvussa. Brändin kirkastamisen myötä työnantajamielikuvamme IT-alan ammattilaisten keskuudessa parani, ja nousimme Universalin työnantajamielikuvatutkimuksessa sijalta 13 sijalle 10.

COVID-19-pandemian käynnistämä etätöihin siirtyminen kävi nopeasti ja vaivatta, mistä suuri kiitos kuuluu sitoutuneille työntekijöillemme sekä vahvalle yrityskulttuurillemme. Pitkittyneet poikkeusolot haastoivat meitä kehittämään uudenlaisia etätyö-, viestintä-, sekä johtamiskäytäntöjä. Toimintamme keskiössä on ollut työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi sekä nykyisen asiakaskunnan laadukkaan palvelun varmistaminen.

Vauhditimme myös palvelutarjooman, markkinoinnin ja prosessien kehitystä sekä uudistimme organisaatiota tukemaan strategian toteutusta. Tammikuussa Helsingin toimistomme muutti uusiin toimitiloihin Kamppiin, ja helmikuussa avasimme toimiston Tampereen ydinkeskustaan. Elokuussa puolestaan lanseerasimme ohjelmistoautomaatioon erikoistuneen SKALER-nimisen liiketoimintayksikön, joka kehittää ohjelmistorobotteja tietotyön rutiinitehtävien automatisointiin sekä rakentaa tekoälyyn perustuvia älykkäitä automaatioratkaisuja. Syksyn aikana vauhditimme kansainvälistymistämme perustamalla Core Puola -yksikön.

Strategian toteutuksen vauhdittamiseksi olimme aktiivisia myös yrityskauppojen saralla. Huhtikuussa toteutimme RoboCorp Technologies, Inc. -yrityksen osakkeiden myynnin, joka vahvisti tasettamme sekä mahdollistaa yrityskauppojen rahoitusta. Joulukuussa allekirjoitimme unkarilaisen digitaaliseen designiin ja innovaatioihin keskittyvän yrityksen Supercharge Holding Zrt:n kanssa sopimuksen, jonka nojalla Siili on sopinut ostavansa 55 % yhtiöstä. Kauppa toteutetaan helmikuun 2021 loppuun mennessä. Supercharge-kaupan myötä muodostamme uuden Core-yksikön Unkariin. Tammikuussa allekirjoitimme sopimuksen VALA Group Oy:n vähemmistöomistajien jatkamisesta VALAn johdossa ja omistajina sekä Siilin omistusosuuden kasvattamisesta. VALAn liiketoiminnassa on edelleen kasvupotentiaalia ja tätä viestittää myös VALAn johdon sitoutuminen pitkäaikaiseen omistajuuteen.

Vuoden 2021 alussa pandemian päättymisestä ei ole vielä varmuutta, mutta olemme sopeutuneet hyvin muuttuneisiin olosuhteisiin. Koronakriisi vauhdittaa digitalisaatiota, ja asiakkaidemme liiketoiminta on entistä enemmän riippuvaista digitaalisen kyvykkyyden kehittymisestä. Uskomme konsernin kannattavuuden myönteisen kehityksen jatkuvan alkaneella tilikaudella sekä arvioimme kuluvan vuoden liikevaihdon olevan 90–106 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 7,4–10,0 miljoonaa euroa. Erityiskiitokset asiakkaille, työntekijöille ja alihankkijoille - luottavaisin mielin vuoteen 2021!

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tilikaudella 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 3,4 % (14,4 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 2 763 tuhatta euroa ollen yhteensä 83 307 (80 544) tuhatta euroa. Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella konsernin liikevaihto laski 1,4 % (+10,1 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilikauden 2020 liikevaihdon kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Ulkomaan liiketoimintojen liikevaihto laski tilikauden aikana 39,5 % (+21,2 %) johtuen lähinnä COVID-19-pandemian aiheuttamasta kysynnän laskusta Siili Autossa.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankinta ja lisenssikustannukset olivat 16 070 (14 785) tuhatta euroa ollen 19,3 % (18,4 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 51 037 (49 902) tuhatta euroa, mikä oli 61,3 % (62,0 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 676 (737), jossa oli laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8,3 % (+5,7 %). Ulkopuolisten palveluiden käytöstä ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat 80,6 % (80,3 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 7 459 (9 211) tuhatta euroa ollen 9,0 % (11,4 %) liikevaihdosta.

Konsernin käyttökate (EBITDA) tilikaudella 2020 oli 9 123 (7 096) tuhatta euroa eli 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta. Jälkimmäisen puolivuotiskauden EBITDA oli 4 701 (3 559) tuhatta euroa eli 12,0 % (8,9 %) liikevaihdosta. Konsernin kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Koko vuoden liikevoitto oli 5 317 (3 733) tuhatta euroa.

Tilikauden nettorahoitustuotot olivat 1 025 (-416) tuhatta euroa. Nettorahoitustuottoja kasvattivat 4 627 tuhannen euron myyntivoitto RoboCorp Technologies, Inc. -yhtiöön tehdystä sijoituksesta. Tilikauden rahoituskuluissa raportoitiin VALA Group Oy:n aiemman hankintasopimuksen mukaisen kauppahintavelan käyvän arvon muutoksesta johtuvia kuluja 3 221 tuhatta euroa.

Voitto ennen veroja oli 6 287 (3 317) tuhatta euroa, ja osakekohtainen tulos oli 0,63 (0,36) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 61 363 (55 890) tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 35,5 % (37,3 %), sijoitetun pääoman tuotto 24,9 % (10,5 %) ja nettovelkaantumisaste -76,6 % (-27,8 %). Tilikaudella 2020 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 10 206 (6 941) tuhatta euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3 265 (4 809) tuhatta euroa (47,0 %). Liiketoiminnan rahavirran vahvistumiseen vaikutti merkittävimmin tilikauden voiton parantuminen edellisvuodesta. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui erityisesti ensimmäisellä puolivuotiskaudella, jolloin liiketoiminnan rahavirta kasvoi 151,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 4 458 (1 771) tuhatta euroa.

Investointien rahavirta tilikauden aikana oli 4 255 (-880) tuhatta euroa. Investointien rahavirta sisälsi 4 777 tuhannen euron myyntituoton RoboCorp Technologies, Inc. -yhtiön osakekaupasta. Lisäksi investointien rahavirta sisälsi 201 tuhannen euron sijoituksen Knome Oy -osakkuusyritykseen, ja osakkuusyritykselle annetun 125 tuhannen euron oman pääoman ehtoisen lainan. Siili Solutions Oyj ja Rainmaker Group Oy perustivat tilikauden aikana Knome Oy:n, jonka tavoitteena on työntekijöiden uraan ja tavoitteisiin liittyvän tiedon digitalisointi. Rainmaker omistaa Knomesta 51 prosentin osuuden ja Siili Solutions 49 prosenttia. Investoinnit käyttöomaisuuteen ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tilikauden aikana 196 (348) tuhatta euroa.

Tilikauden 2020 rahoituksen rahavirta oli -4 692 (-4 224) tuhatta euroa. Tilikauden aikana maksettiin osinkoa Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille sekä VALA Group Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille yhteensä 1 269 (1 708) tuhatta euroa. Lisäksi Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille jaettiin varoja sijoitetun vapaan pääoman rahastosta yhteensä 693 tuhatta euroa. Tilikauden aikana Siili Solutionsille maksettiin kannustinjärjestelmälainoja takaisin 173 (81) tuhatta euroa, ja Siili Solutions lyhensi pankkilainoja sekä vuokrasopimusvelkaa yhteensä 2 902 (2 597) tuhatta euroa.

Tilikauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 21 656 (11 886) tuhatta euroa, lisäksi yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 (2 470) tuhatta euroa. Yhtiöllä oli tilikauden lopussa korollista rahoitusvelkaa yhteensä 5 133 (6 160) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 1 027 (1 027) tuhatta euroa.

YRITYSOSTOT, SUUNNATUT OSAKEANNIT JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat

Tilikauden aikana yhtiö käynnisti neuvottelut tytäryhtiö VALA Group Oy:n määräysvallattomien omistajien osuuden hankkimisesta vuonna 2018 laaditun kauppasopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan yhtiön vähemmistöomistajilla oli oikeus luopua 40 % omistusosuudesta ja Siilillä oikeus hankkia tämä osuus aikaisintaan vuoden 2021 alussa. Johtuen sopimuksen myynti- ja osto-optioista yhtiö on yhdistelty Siilin konsernitilinpäätökseen 100-prosenttisesti alkuperäisestä hankintahetkestä lähtien ja taseessa on esitetty 40 %:n osalta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava kauppahintavelka.

Neuvottelut saatiin päätökseen rakenteen osalta joulukuussa 2020. Yksityiskohtien viimeistelyn takia kauppasopimus allekirjoitettiin 14.1.2021. Sopimuksen nojalla yhtiö tulee ostamaan 21,4 % ohjelmistotestaukseen, laadunvarmistukseen ja testiautomaatioon erikoistuneen tytäryhtiönsä VALA Group Oy:n osakekannasta. Ennen kauppaa Siili omistaa 60 % VALAn osakekannasta. Kaupan jälkeen Siilin omistus nousee 81,4 %:iin. VALAlla on henkilöstön optio-ohjelma, joka tulee myöhemmin laimentamaan kaikkien nykyisten omistajien osakeomistusta enintään 8 % vuoden 2023 loppuun mennessä. Sami Tuomisaari jatkaa edelleen VALAn toimitusjohtajana sekä vähemmistöomistajana. Kauppa toteutetaan viimeistään 30.4.2021 mennessä. Vähemmistöomistajista yksi käytti myyntioikeuttaan kokonaisuudessaan ja muut vähemmistöomistajat jatkavat edelleen yhtiön palveluksessa, pääosin pienentynein omistusosuuksin. VALA Group Oy yhdistellään edelleen 100-prosenttisesti Siilin konsernitilinpäätökseen.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 676 (737), jossa oli laskua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 61 henkilöä eli 8,3 % (+5,7 %). Tilikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 707 (717).

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa: Marko Somerma (toimitusjohtaja), Jerry Jalassola (johtaja, Creative Technology), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Antti Kiukas (johtaja, markkinointi ja viestintä), Jarkko Malviniemi (johtaja, innovaatiot), Kari Pirttikangas (johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili One), Pasi Ropponen (kaupallinen johtaja), Hanna Seppänen (johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet), Andreas Strandman (johtaja, Digital Experience), Kristian Takala (johtaja, Cloud & DevOps) ja Kristiina Vainio (henkilöstöjohtaja). Katsauskauden aikana johtoryhmän jäseninä aloittivat Jerry Jalassola 1.1.2020 sekä Andreas Strandman 2.11.2020. Kristiina Vainio toimi johtoryhmän jäsenenä 31.12.2020 saakka. Yhtiö tiedotti 3.12.2020, että yhtiön uutena henkilöstöjohtajana aloittaa viimeistään 1.3.2021 KTM Taru Salo.

Varsinainen yhtiökokous 11.8.2020 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen ja Kati Hagros. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tero Ojanperä. Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Harry Brade ja varapuheenjohtajaksi Anu Nissinen. Hallituksen HR-valiokunnan jäseniksi valittiin vain kaksi jäsentä, Harry Brade (puheenjohtaja) ja Anu Nissinen, Hallinnointikoodin 2020 suosituksesta 15 poiketen hallituksen vähäisen jäsenmäärän johdosta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen (puheenjohtaja), Kati Hagros ja Tero Ojanperä.

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat 1.1.2020−11.8.2020 Harry Brade (hallituksen puheenjohtaja ja HR-valiokunnan puheenjohtaja), Anu Nissinen (hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja HR-valiokunnan jäsen) ja Kati Hagros (tarkastusvaliokunnan jäsen). Hallituksessa toimi 1.1.−11.8.2020 vain kolme jäsentä, koska hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenenä toiminut Marko Somerma siirtyi toimitusjohtajaksi 1.11.2019. Hallituksen HR-valiokunnan jäseninä toimivat 1.1.−11.8.2020 Harry Brade (puheenjohtaja) ja Anu Nissinen.

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Leenakaisa Winberg.

TILIKAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

RoboCorp-osakkeiden myynti

Yhtiö allekirjoitti 14.4.2020 sopimukset, joiden mukaan se myi omistamansa RoboCorp Technologies, Inc. -yrityksen (”RoboCorp”) osakkeet RoboCorpin kolmelle muulle sijoittajalle (Benchmark Capital, Slow Venture ja Firstminute). Siili oli RoboCorpin vähemmistöomistaja. Kauppahinta oli yhteensä noin 4,78 miljoonaa euroa. Siili kirjasi osakkeiden myynnistä noin 4,63 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton, joka kirjattiin rahoitustuottona vuoden 2020 tulokseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön 31.8.2020 päivätyn osakasluettelon mukaan määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2020 lähtien:

Heikki Hassel, Lamy Oy

Timo Luhtaniemi, Erina Oy

Paavo Ahonen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Heikki Hasselin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta päätti Siilin yhtiökokous vuonna 2020. Toimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Strategia

Yhtiö tiedotti 27.10.2020 kirkastavansa strategista kasvusuuntaansa ja keskittyvänsä jatkossa vahvemmin asiakkaidemme digitaalisten kokemusten (Digital Experience) kehittämiseen, kilpailuedun luomiseen erikoistuneiden yksiköiden kautta (esim. Siili Auto Oy ja VALA Group Oy) sekä samalla kansainvälistymisen vauhdittamiseen.

Optio- ja osakepalkkio-ohjelmat

Yhtiön hallitus päätti 5.2.2020 perustaa uuden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän Siili-konsernin avainhenkilöille. Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2024 on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa, tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Järjestelmään osallistuminen edellyttää johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Osana järjestelmää yhtiön toimitusjohtaja hankki yhtiön osakkeita 250 000 eurolla. Ansaintajaksolta 2020–2022 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 200 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2020–2022 noin 25 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 16.12.2020 vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2021–2022 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. Uusi säästökausi alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.1.2022. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 50 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu myynnistä kymmenelle suurimmalle asiakkaalle. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Tietoturvaan liittyvät riskit ovat yhtiön liiketoiminnassa mahdollisia. Tietoturvaan liittyvä riski saattaa toteutua esim. työntekijän inhimillisen virheen seurauksena. Yhtiö panostaa jatkuvasti palveluiden tietoturvan tason parantamiseen sekä kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti vuosittain tietoturva- sekä tietosuoja-asioissa tietoturvariskien toteutumisen välttämiseksi.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään. Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa voi myös vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Yhtiön menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto, muu henkilöstö ja hyvän työantajamaineen ylläpitäminen. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa. Yhtiö panostaa jatkuvasti työnantajamaineen ylläpitämiseen.

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

COVID-19

COVID-19-pandemian jatkuminen ja sen mahdollisten uusien aaltojen ilmeneminen on lyhyellä aikavälillä merkittävin yhtiön kannattavuuteen vaikuttava riskitekijä. Pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan aiheutuvat pääasiassa asiakasyritysten arvioitua pienemmistä panostuksista IT-kehitykseen. Tämän seurauksena asiakasyritysten IT-investointien päätöksenteko saattaa hidastua tai lykkääntyä, projekteja saattaa peruuntua kokonaan ja asiakasyritykset saattavat muuttaa IT-investointeihin liittyvää hankintastrategiaansa. Mikäli asiakasyritykset jatkavat IT-investointien tekemistä ilman merkittäviä muutoksia, on Siilillä hyvät edellytykset palvella asiakasyrityksiä myös COVID-19-pandemian jatkuessa pitkään.

Etätyöskentely ei ole vaikuttanut Siilin kykyyn tuottaa palveluita asiakasyrityksille. Työntekijöiden turvallisuus ja terveenä pysyminen ovat avainasemassa, jotta yhtiö pystyy tuottamaan palveluita myös COVID-19-pandemian edelleen jatkuessa. Yhtiön johto on seurannut tarkasti pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut sen mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvoihin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olleen maltillisia.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.8.2020 Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous oli suunniteltu pidettäväksi 25.3.2020, mutta yhtiökokouksen pitäminen alkuperäisenä päivänä peruuntui maailmanlaajuisesta COVID-19-pandemiasta johtuen. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,26 euroa/osake, eli noin 1 820 tuhatta euroa.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta yhtiön vapaasta omasta pääomasta yhdessä tai useammassa erässä siten, että jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,10 euroa osakkeelta, eli kokonaisuudessaan noin 700 000 euroa. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään lisäosingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, lisäosingonmaksun täsmäytyspäivästä, lisäosingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros sekä uutena jäsenenä Tero Ojanperä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous kannatti esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta Erina Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 31.12.2020 kaupparekisteriin merkittynä 7 000 316 kappaletta. Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2020 yhteensä 88 966 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 937 740 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä 99 113 optio-oikeutta.

Tilikauden aikana yhtiön osakekurssi oli korkeimmillaan 13,40 euroa, alimmillaan 7,24 euroa, keskikurssi 9,86 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 13,25 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2019 lopusta 45,3 % ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 92,8 (63,8) miljoonaa euroa 31.12.2020.

Yhtiöllä oli 31.12.2020 yhteensä 6 365 (4 656) osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi vuoden 2019 lopusta 36,7 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com .

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.1.2021:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros, Tero Ojanperä sekä uutena jäsenenä Jesse Maula. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Harry Braden uudelleen puheenjohtajaksi ja Anu Nissisen uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakepalkkio-ohjelma

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2021 Osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 toisen ansaintajakson yksityiskohdista. Toinen ansaintajakso kattaa tilikaudet 2021–2023. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää yhtiön toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Ansaintajaksolta 2021–2023 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 134 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2021–2023 noin 40 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Supercharge-yrityskauppa

Yhtiö allekirjoitti 4.12.2020 sopimuksen Supercharge Holding Zrt:n kanssa, jonka nojalla Siili on sopinut ostavansa 55 %:n osuuden digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneesta unkarilaisesta Supercharge Kft -yhtiöstä. Järjestelyn ehtojen mukaan sekä Siilillä että Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopusta 45 prosentista vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana, joten yhtiö tullaan yhdistelemään Siilin konsernitilinpäätökseen 100-prosenttisesti. Kauppa tullaan toteuttamaan helmikuun 2021 loppuun mennessä. Kauppahinnan enimmäismäärä 55 %:n osuuden osalta on 9,2 miljoonaa euroa. Koska järjestely ei ole vielä toteutunut, ei sen taloudellisista vaikutuksista ole vielä mahdollista esittää tarkempia tietoja.

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2020 oli 17 762 799,07 euroa, josta tilikauden voittoa 5 220 117,39 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksettaisiin osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Osinko olisi esityksen mukaan 1 960 088,48 euroa. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 45 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

YRITYSVASTUU JA MUIDEN KUIN TALOUDELLISTEN TIETOJEN RAPORTOINTI

Siili Solutions sisällyttää tiedot yritysvastuusta ja raportoi muut kuin taloudelliset tietonsa osana hallituksen toimintakertomusta, joka julkaistaan viimeistään 3.3.2021 osana yhtiön vuoden 2020 vuosikertomusta. Toimintakertomuksen yritysvastuuosiossa kuvataan toimintatavat, joita Siili-konsernissa noudatetaan liittyen ympäristöasioihin, sosiaalisiin asioihin ja henkilöstöön, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteen sisältämät tilinpäätösluvut 2020 ja 2019 ovat tilintarkastettuja.

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden segmentin valinta perustuu Siilin nykyiseen liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2021

Siili järjestää 1.2.2021 julkaistun tiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 19.2.2021 kello 9.00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2020 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 3.3.2021.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2021.

Yhtiö julkaisee 18.8.2021 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.−30.6.2021. Lisäksi yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen 1.1.−31.3.2021 (Q1) 29.4.2021, ja liiketoimintakatsauksen 1.1.−30.9.2021 (Q3) 27.10.2021.







KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1 000 EUR LIIKEVAIHTO 39 286 39 849 83 307 80 544 Liiketoiminnan muut tuotot 208 234 383 451 Materiaalit ja palvelut -7 763 -7 728 -16 070 -14 785 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -23 425 -24 285 -51 037 -49 902 Poistot -1 890 -1 703 -3 806 -3 363 Liiketoiminnan muut kulut -3 605 -4 512 -7 459 -9 211 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 811 1 856 5 317 3 733 Rahoitustuotot 7 4 633 9 Rahoituskulut -1 691 -292 -3 608 -425 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 77 -55 TULOS ENNEN VEROJA 1 203 1 564 6 287 3 317 Tuloverot -1 301 -342 -1 886 -763 TILIKAUDEN TULOS -98 1 221 4 401 2 553 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 100 % -98 1 221 4 401 2 553 Määräysvallattomille omistajille 0 % Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto -0,01 0,17 0,63 0,36 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto -0,01 0,17 0,63 0,36 Konsernin laaja tuloslaskelma 1.7.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1 000 EUR TILIKAUDEN TULOS -98 1 221 4 401 2 553 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot 16 3 -24 16 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -82 1 224 4 378 2 569 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille 100 % -82 1 224 4 378 2 569 Määräysvallattomille omistajille 0 %







KONSERNITASE, IFRS 31.12.2020 31.12.2019 1 000 EUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 482 803 Käyttöoikeusomaisuuserät 4 099 5 400 Liikearvo 18 815 18 815 Muut aineettomat hyödykkeet 2 679 4 162 Osuudet osakkuusyhtiöissä 99 Muut sijoitukset 2 152 Laskennalliset verosaamiset 39 17 Saamiset 297 195 Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 512 29 544 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset 11 333 12 612 Muut saamiset 1 859 1 734 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 3 114 Rahavarat 21 656 11 886 Lyhytaikaiset varat yhteensä 34 851 26 346 VARAT YHTEENSÄ 61 363 55 890 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 100 100 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 181 12 874 Muuntoerot -14 9 Kertyneet voittovarat 9 309 7 579 Oma pääoma yhteensä 21 575 20 562 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 4 107 5 133 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 8 532 9 794 Laskennalliset verovelat 605 870 Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 244 15 798 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 1 027 1 027 Muut lyhytaikaiset korolliset velat 1 716 1 718 Ostovelat ja muut velat 22 277 16 575 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 488 197 Varaukset 36 14 Lyhytaikaiset velat yhteensä 26 544 19 530 Velat yhteensä 39 788 35 328 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 61 363 55 890









KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 1.7.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1 000 EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto -98 1 221 4 401 2 553 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut 2 748 1 057 3 910 2 120 Korkokulut ja muut rahoituskulut 1 691 292 3 608 425 Korkotuotot -7 -4 633 -9 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -77 55 Verot 1 301 342 1 886 763 Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 533 1 292 984 -1 717 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -1 044 1 127 1 023 3 790 Maksetut korot -150 -74 -264 -170 Saadut korot -14 5 6 9 Maksetut verot -138 -94 -771 -825 Liiketoiminnan nettorahavirta 5 748 5 169 10 206 6 941 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -394 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 12 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -60 -160 -191 -327 Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -21 -5 -21 Investoinnit muihin sijoituksiin -150 Muiden sijoitusten luovutustulot 4 777 Investoinnit osakkuusyhtiöihin -27 -326 Investointien nettorahavirta -87 -181 4 255 -880 Rahoituksen rahavirrat Lainasaamisten takaisinmaksut 173 173 81 Lainojen takaisinmaksut -514 -709 -1 029 -1 419 Vuokrasopimusvelkojen maksut -943 -599 -1 873 -1 179 Maksetut osingot ja varojenjako sijoitetut vapaan oman pääoman rahastosta -1 820 -1 820 -1 610 Osingonjako määräysvallattomille omistajille -143 -98 Rahoituksen nettorahavirta -3 105 -1 308 -4 692 -4 224 Rahavarojen muutos 2 556 3 680 9 769 1 837 Rahavarat tilikauden alussa 19 100 8 206 11 886 10 049 Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa 21 656 11 886 21 656 11 886









LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS 1 000 EUR Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2019 100 12 874 -7 6 680 19 647 Laaja tulos Tilikauden tulos 2 553 2 553 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot 16 16 Tilikauden laaja tulos yhteensä 16 2 553 2 569 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -1 610 -1 610 Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 53 53 Muut muutokset -98 -98 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1 655 -1 655 Oma pääoma 31.12.2019 100 12 874 9 7 579 20 562 Oma pääoma 1.1.2020 100 12 874 9 7 579 20 562 Laaja tulos Tilikauden tulos 4 401 4 401 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot -24 -24 Tilikauden laaja tulos yhteensä -24 4 401 4 378 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta -693 -1 127 -1 820 Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 74 74 Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa -1 476 -1 476 Osingonjako määräysvallattomille omistajille -143 -143 Muut muutokset 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -693 0 -2 671 -3 364 Oma pääoma 31.12.2020 100 12 181 -14 9 309 21 575

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Tilikauden 2020 hankinnat

Tilikauden aikana konserni ei hankkinut liiketoimintoja.

Tilikauden aikana yhtiö käynnisti neuvottelut tytäryhtiö VALA Group Oy:n määräysvallattomien omistajien osuuden hankkimisesta vuonna 2018 laaditun kauppasopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan yhtiön vähemmistöomistajilla oli oikeus luopua 40 % omistusosuudesta ja Siilillä oikeus hankkia tämä osuus aikaisintaan vuoden 2021 alussa. Johtuen sopimuksen myynti- ja osto-optioista yhtiö on yhdistelty Siilin konsernitilinpäätökseen 100-prosenttisesti alkuperäisestä hankintahetkestä lähtien ja taseessa on esitetty 40 %:n osalta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava kauppahintavelka.

Neuvottelut saatiin päätökseen rakenteen osalta joulukuussa 2020. Yksityiskohtien viimeistelyn takia kauppasopimus allekirjoitettiin 14.1.2021. Vähemmistöomistajista yksi käytti myyntioikeuttaan kokonaisuudessaan ja muut vähemmistöomistajat jatkavat edelleen yhtiön palveluksessa, pääosin pienentynein omistusosuuksin. Neuvottelujen tuloksena Siili Solutions Oyj kasvattaa omistustaan VALA Group Oy:ssä 21,4 %:lla. Lisäosuuden kauppahinta määräytyi 2018 allekirjoitetun kauppasopimuksen mukaisesti ja se perustui VALAn vuosien 2018–2020 liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen sekä nettokassan määrään. Alustavan arvion mukaan kauppahinta tulee olemaan 4,7–4,9 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy VALA Group Oy:n vuoden 2020 tarkastetun ja hyväksytyn tilinpäätöksen perusteella.

Konsernin rahoituskuluihin on tilikaudella 2020 kirjattu aiemman sopimuksen mukaisesta kauppahintavelan käyvänarvon arvostuksesta johtuvia kuluja yhteensä 3 221 tuhatta. Aiemman sopimuksen osittaiseen raukeamiseen liittynyt osuus kauppahintavelasta, 4 063 tuhatta euroa, on kirjattu omaan pääomaan.

Yhtiön palveluksessa edelleen jatkavien vähemmistöomistajien kanssa laadittiin uusi sopimus, jonka mukaan heillä on oikeus luopua omistuksestaan vuosittain vuoden 2022 jälkeen. Myös Siilillä on tiettyjen ehtojen täyttyessä osakkeita koskeva lunastusoikeus. Vähemmistön nykyinen 18,6 %:n omistusosuus esitetään taseessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavavana kappahintavelkana, jonka määrä tilinpäätöksessä per 31.12.2020 oli 6 079 tuhatta euroa.

VALA Group Oy yhdistellään edelleen 100-prosenttisesti Siilin konsernitilinpäätökseen. Järjestelyiden nettovaikutus Siili konsernin omaan pääomaan oli -1 476 tuhatta euroa.

Yhtiö allekirjoitti joulukuussa 2020 sopimuksen Supercharge Holding Zrt:n kanssa, jonka nojalla Siili on sopinut ostavansa 55 %: osuuden digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneesta unkarilaisesta Supercharge Kft -yhtiöstä. Järjestelyn ehtojen mukaan sekä Siilillä että Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopusta 45 prosentista vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana, joten yhtiö tullaan yhdistelemään Siilin konsernitilinpäätökseen 100-prosenttisesti. Kauppa tullaan toteuttamaan helmikuun 2021 loppuun mennessä. Kauppahinnan enimmäismäärä 55 %:n osuuden osalta on 9,2 miljoonaa euroa. Koska järjestely ei ole vielä toteutunut, ei sen taloudellisista vaikutuksista ole vielä mahdollista esittää tarkempia tietoja.

Tilikauden 2019 hankinnat

Tilikauden 2019 aikana konserni ei hankkinut liiketoimintoja.

Tilikauden 2019 aikana Siili Solutions maksoi 394 tuhannen euron kauppahinnan tasauksen VALA Group Oy:n osakekaupasta. Kauppahinnan tasaus määräytyi VALA Group Oy:n hankinnan jälkeisen käyttöpääoman muutoksen perusteella. Kauppahinnan tasaus oli huomioitu tilikauden 2018 VALA Group Oy:n osakkeiden hankintamenossa.

RAHOITUSVELAT JA MUUT KOROLLISET VELAT



Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja muut korolliset velat

1 000 EUR 2020 2019 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 4 107 5 133 Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike 6 079 6 082 Vuokrasopimusvelka 2 453 3 712 Yhteensä 12 639 14 928

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

1 000 EUR 2020 2019 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 1 027 1 027 Vuokrasopimusvelka 1 716 1 718 Yhteensä 2 742 2 744

Konsernilla on yksi pankkilaina: vuonna 2018 nostettu vaihtuvakorkoinen laina. Konserni käyttää lainan korkoriskin hallinnassa kuuden vuoden mittaista koronvaihtosopimusta, joka on tullut voimaan elokuussa 2019. Pankkilainan maturiteetti on seitsemän vuotta, ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain.

Siilin pankkilainaan liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain, ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.

Konsernilla on lisäksi tilinpäätöshetkellä 31.12.2020 käytettävissään nostamattomia tililimiittejä 2 500 tuhatta euroa (2019: 2 470 tuhatta euroa).

Ehdollinen lisäkauppahinta ja vähemmistöosuuden ostohinta

Tilikaudella 2020 konserni kirjasi aiemman VALA Group Oy:n hankintasopimuksen mukaisen kauppahintavelan käyvän arvon muutoksesta johtuvia kuluja 3 221 tuhatta euroa ja diskonttaamisesta aiheutunutta arvostuseroa 92 tuhatta euroa (2019: 73 tuhatta euroa). Alustavan arvion mukainen kauppahinta 21,4 %:sta VALA Group Oy:n osakkeita, 4 793 tuhatta euroa, on siirretty lyhytaikaisiin velkoihin. Lopullinen kauppahinta määräytyy VALA Group Oy:n vuoden 2020 tarkastetun ja hyväksytyn tilinpäätöksen perusteella. Aiemman sopimuksen osittaiseen raukeamiseen liittynyt osuus kauppahintavelasta, 4 063 tuhatta euroa, on kirjattu omaan pääomaan. Lisäksi konserni kirjasi pitkäaikaisiin velkoihin VALA Group Oy:n uuden hankintasopimuksen mukaisen kauppahintavelan, 6 079 tuhatta euroa, määräysvallattomien omistajien 18,6 % omistusosuudesta.

Ehdollinen vastike

1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 Tilikauden alussa 6 082 6 010 Diskonttauksen purkautumisen vaikutus 92 73 Aiemman sopimuksen käyvän arvon muutos 3 221 Vähemmistöomistajille lisäosuuden hankinnasta maksettava osuus -4 793 Aiemman sopimuksen rauennut osuus -4 603 Uuden sopimuksen mukainen lisäkauppahinta 6 079 Tilikauden lopussa 6 079 6 082

Yhtiö on kirjannut yrityshankintoihin liittyviä asiantuntijapalkkioita kuluksi tilikaudella 2020 yhteensä 390 tuhatta euroa (2019: 6 tuhatta euroa).

VUOKRASOPIMUKSET

Konsernin vuokrasopimukset koostuvat pääasiassa konserniyhtiöiden käytössä olevista toimistotiloista, joissa konserni on vuokralle ottajana. Toimitilojen vuokrasopimusten pituudet ovat pääosin kolmesta neljään vuotta. Osa vuokrasopimuksista sisältää indeksiehdon.



Siili Solutionsin vuokrasopimuksien käyttöoikeusomaisuuserät, vuokrasopimusvelat, poistot, sekä korkokulut olivat tilikaudella seuraavat:

1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 Käyttöoikeusomaisuuserät 4 099 5 400 Pitkäaikainen vuokrasopimusvelka 2 453 3 712 Lyhytaikainen vuokrasopimusvelka 1 716 1 718

Tuloslaskelmaan kirjatut erät:

1 000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Käyttöoikeusomaisuuserien poistot -1 835 -1 223 Vuokrasopimusvelan korkokulut -80 -69

Liiketoiminnan muut kulut sisälsivät tilikautena 2020 vuokrakuluja vähäarvoisista ja lyhytaikaisista vuokrasopimuksista 467 tuhatta euroa.

VAKUUDET

Omasta puolesta annetut sitoumukset

1 000 EUR 2020 2019 Vuokravakuudet 292 306 Yrityskiinnitykset (* 10 375 10 375 Yrityskortit 79 69 Vuokratakaukset 187 196

*) Haltijavelkakirjat ovat Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen hallussa.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Kaikki Siilin hallituksen jäsenten ja johdon osakekaupat on julkaistu erillisinä pörssitiedotteina.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2021

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Somerma

puhelin: 050 518 1496

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

puhelin: 040 5342 709

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Liite