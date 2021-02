Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 19.2.2021 klo 09.00

Hyvä kannattavuus ja kassavirta jatkui

Loka-joulukuu 2020 kohokohdat

• Rovion liikevaihto oli 68,5 miljoonaa euroa (71,6) ja laski 4,3 prosenttia vuositasolla johtuen pienemmästä brand licensing liikevaihdosta sekä valuuttakurssista

• Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 7,5 miljoonaan euroon (0,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 10,9 prosenttiin (0,3) johtuen avainpelien vakaasta liikevaihdosta sekä alemmista käyttäjähankintainvestoinneista vuositasolla

• Games-segmentin liikevaihto laski 3,4 prosenttia 64,4 miljoonaan euroon (66,7). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi noin 2 prosenttia.

Games-segmentin bruttomyynti oli 64,9 miljoonaa euroa (67,0) ja laski 3,2 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi noin 2 prosenttia

• Rovion uusimman pelin Small Town Murdersin kasvattamista jatkettin ja pelin bruttomyynti saavutti 3,8 miljoonaa euroa viimeisellä vuosineljänneksellä ja 15 miljoonan euron vuosittaisen tason

• Angry Birds Friends –pelin bruttomyynti kasvoi 8,0 miljoonaan euroon (5,9) mikä oli pelin paras vuosineljännes sitten vuoden 2018 kolmannen kvartaalin

• Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 16,0 miljoonaa euroa (27,5) tai 24,9 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (41,3)

• Angry Birds Legends –peliprojekti lopetettiin ja tätä vastaavat aineettomat hyödykkeet 4,6 miljoonaa euroa kirjattiin alas

• Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,9), ja laski 16,2 prosenttia vuositasolla

• Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 9,1 miljoonaa euroa (3,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 13,3 prosenttia (4,5)

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 17,6 miljoonaa euroa (3,1)

• Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (-0,01)

• Rovion peliliiketoiminnan johtaja Alexandre Pelletier-Normand nimitettiin Rovion toimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2021 alkaen

Tammi-joulukuu 2020 kohokohdat

• Rovion liikevaihto oli 272.3 miljoonaa euroa (289,1) ja laski 5,8 prosenttia vuositasolla

• Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 47,2 miljoonaan euroon (18,3) ja oikaistu liikevoittomarginaali 17,3 prosenttiin (6,3)

• Games-segmentin liikevaihto laski 2,5 prosenttia 258,2 miljoonaan euroon (264,8). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski noin 1 prosentin.

Games-segmentin bruttomyynti oli 259,2 miljoonaa euroa (263,2) ja laski 1,5 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti oli viime vuoden tasolla.

• Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 58,7 miljoonaa euroa (99,7) tai 22,7 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (37,7)

• Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 14,0 miljoonaa euroa (24,3), ja laski 42,5 prosenttia vuositasolla

• Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 54,6 miljoonaa euroa (29,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 20,1 prosenttia (10,1)

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 63,6 miljoonaa euroa (10,5)

• Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,17)

Avainluvut

10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos Miljoonaa euroa 2020 2019 % 2020 2019 % Liikevaihto 68,5 71,6 -4,3 % 272,3 289,1 -5,8 % Käyttökate (EBITDA) 12,2 2,6 364,8 % 60,0 32,3 85,6 % Käyttökate-% 17,8 % 3,7 % - 22,0 % 11,2 % - Oikaistu käyttökate 12,2 2,9 320,0 % 60,1 32,6 84,3 % Oikaistu käyttökate-% 17,8 % 4,1 % - 22,1 % 11,3 % - Liikevoitto 2,9 -0,1 3186,4 % 42,5 18,1 135,4 % Liikevoittomarginaali, % 4,3 % -0,1 % - 15,6 % 6,3 % - Oikaistu liikevoitto 7,5 0,2 3963,9 % 47,2 18,3 157,2 % Oikaistu liikevoittomarginaali, % 10,9 % 0,3 % - 17,3 % 6,3 % - Tulos ennen veroja 2,3 -0,7 438,0 % 40,7 17,7 129,8 % Investoinnit 1,1 0,8 32,8 % 3,9 3,1 26,4 % Käyttäjähankinta 16,0 27,5 -41,8 % 58,7 99,7 -41,1 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 24,4 % 10,8 % - 24,4 % 10,8 % - Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -77,6 % -65,7 % - -77,6 % -65,7 % - Omavaraisuusaste, % 82,3 % 80,5 % - 82,3 % 80,5 % - Osakekohtainen tulos, euroa 0,04 -0,01 555,2 % 0,43 0,17 157,3 % Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,04 -0,01 553,8 % 0,43 0,17 157,1 % Liiketoiminnan rahavirta, netto 17,6 3,1 458,7 % 63,6 10,5 505,0 % Työntekijät (keskimäärin kaudella) 479 468 2,3 % 470 450 4,4 %

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Voitonjakoehdotus

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 ovat yhteensä 185 326 802,90 euroa, joista tilikauden voitto on 52 855 821,49 euroa. Hallitus ehdottaa 30.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa osaketta kohden (0,09 euroa vuodelta 2019). Tilinpäätöshetken 31.12.2020, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 8 817 510,60 euroa.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Kokemukseni Rovion peliliiketoiminnan johtajana on näyttänyt minulle sen, että yrityksenä meillä on kaikki oikeat eväät olla kilpailukykyisiä tämän päivän mobiilipelimarkkinoilla. Meillä on fokusoituneet tiimit, syvä osaaminen kasuaalipeleissä, mobiilipelimarkkinan suurimmassa segmentissä, ja brändi, jolla on vahva vetovoima ja tunnettuus maailmalla. Meillä on tahto toimia pelimarkkinan muutosten pioneerina ja omaamme vahvan taseen mahdollistaen kasvun kiihdyttämisen. Minulla oli kunnia aloittaa tällaisen yrityksen toimitusjohtajana vuoden alussa.

Rovion vuosi 2020 päättyi vakaaseen pelien myyntiin, hyvään kannattavuuteen ja vahvaan kassavirtaan. Viimeisen neljänneksen aikana pelien bruttomyynti kasvoi vuositasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Jatkoimme strategiamme toteuttamista etätyöskentelyn aikanakin asettamalla pelaajamme toimintamme keskiöön vahvan live-palvelun kautta. Voin ilokseni todeta, että toimintamme ja uudet peliprojektit edistyvät hyvin koronapandemian tuomasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Haluankin kiittää kaikkia roviolaisia kovasta työstä ja sinnikkyydestä vuonna 2020. Henkilöstö mukautui etätyöskentelyn tuomiin haasteisiin nopeasti, määrätietoisesti ja moitteettomasti. Innokkuutemme lähestyä uusia tilanteita avoimesti on tapa, jolla aiomme kohdata markkinoilla tapahtuvan kehityksen.

Viimeisellä neljänneksellä suurimman pelimme Angry Birds 2:n bruttomyynti kasvoi vuositasolla ja julkaisimmekin peliin merkittävän Arena 2.0 -päivityksen. Päivitys suunnattiin eritoten aktiivisimmille ja kilpailuhenkisille pelaajille, tuomalla syvällisempää ja tuntuvasti etenevää pelikokemusta. Päivityksen tarkoitus oli toimia alustana uusille kehityksen mahdollisuuksille ja antaa vuodelle 2021 hyvät lähtöasetelmat. Angry Birds Dream Blast -pelin liikevaihto laski vuositasolla johtuen paljon alemmista käyttäjähankintainvestoinneista. Olemme uudistamassa pelin visuaalista ilmettä pelissä etenemisen osalta sekä esittelemällä uusia pelin sisäisiä tapahtumia, joiden uskomme lisäävän retentiota. Angry Birds Friends -pelillä oli paras vuosineljännes sitten kolmannen neljänneksen vuonna 2018 ja voimme nyt nähdä vuoden 2019 alkaneiden kehityspanostuksien tuloksen. Vuosineljänneksen aikana jatkoimme uusimman pelimme Small Town Murdersin asteittaista kasvattamista tuomalla peliin uutta sisältöä, uusia kieliversioita ja ominaisuuksia pelin loppuun eritoten kasvattamaan pelaajien aktiivisuutta ja mahdollistamaan pelin kasvua.

Vuonna 2020 otimme strategisia askeleita eteenpäin. Ensinnäkin mielestämme on välttämätöntä miettiä miltä teollisuus tulee näyttämään tulevina vuosina. Ollaksemme näiden innovaatioiden eturintamassa perustimme tulevaisuuteen katsovan studion Montrealiin tutkimaan huomisen pelaamisen trendejä, kuten pelejä sosiaalisena verkostona, siirtymistä kohti pelialustojen jälkeistä ajatusmallia ja metaversumia. Toiseksi ostimme Kööpenhaminalaisen pelistudion, jossa näimme vahvoja synergioita. Studion vahva osaaminen toimintaroolipelilajissa yhdistettynä Rovion markkinointi- ja analytiikkaosaamiseen edistivät studion pelin kehitystä syksyn aikana merkittävästi. Minulla on ilo kertoa, että studion toimintaroolipeli Darkfire Heroes, joka oli vuonna 2020 ennakkomarkkinoinnissa, on suunniteltu julkaistavaksi huhtikuussa 2021.

Vuoden lopussa muutimme Tukholman studiomme strategiaa. Studion kehitystyö mid-core-kategoriasta siirtyy edistyneempiin kasuaalipeleihin hyödyntäen Angry Birds 2 -pelistä ja muista aiemmista roolipeliprojekteista saamiamme oppeja. Tavoitteena on rakentaa vetovoimaisia ja korkean ansaintatason pelejä. Useita tämän strategian mukaisia projekteja onkin jo kehitteillä.

Panostimme merkittävästi koko Rovion tasolla kehitystyöhön Applen tulevaan yksityisyyden suojaan ja App Tracking Transparency -vaatimukseen liittyen, joiden uskomme vaikuttavan kohdennettuun mainontaan koko peliteollisuudessa. Olemme valmiita kohtaamaan tämän muutoksen.

Lopuksi, vuosi päättyi nimitykseeni uudeksi toimitusjohtajaksi. Aiemman roolini ansiosta tunnen yrityksen erittäin hyvin ja odotankin siirtymisen etenevän sujuvasti Roviolaisten tukemana. Vuonna 2021 keskitymme toteuttamaan strategiaamme kaikilla osa-alueilla ja tuomalla pelaajat tekemisemme keskiöön. Live-peliportfoliomme on vahva ja meillä on monia uusia mielenkiintoisia peliprojekteja kehitteillä. Samalla jatkamme sijoituksia tulevaisuuteen tähtääviin projekteihin, jotka hyödyntävät alan muutoksia ja joita myös koronaviruspandemia kiihdytti. Yritysostojen saralla haemme yrityksiä, joilla on innovatiivisia pelejä, selkeitä synergioita ja osaavia tiimejä, jotka jakavat tulevaisuuden visiomme. Tärkein prioriteettini on yhdessä roviolaisten kanssa hakea pitkän aikavälin kasvua toteuttamalla missiotamme: luoda iloa vuosikymmeniä kestävillä pelikokemuksilla, joissa pelaajat ovat keskiössä.

2021 näkymät

Mobiilipelimarkkinat jatkavat kasvuaan kasuaalipelien ollessa merkittävä kasvun ajuri. Koronapandemia kiihdyttää muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä ja markkinatrendeissä. Näillä on tärkeä vaikutus sekä nykypelien operaatioon että uusien pelien kehitykseen. Nämä asiat yhdistettynä muihin alan muutoksiin, kuten Applen tietosuojakäytäntöön, lisäävät lyhyen ajan epävarmuutta markkinaympäristössä

Fokusoimme avain live-peliemme suorituksen parantamiseen sekä uusien innovatiivisten tuotteiden lanseeraukseen. Jatkamme huolellista käyttäjähankintaa. Markkinatilanteesta, investointiemme suorituskyvystä ja uusien pelien lanseerauksista riippuen tavoittelemme käyttäjähankintainvestointien lisäämistä tulevien vuosien kasvun rakentamiseksi. Tällä voi olla vaikutuksia lyhyen tähtäimen kannattavuuteen.

Jatkamme investointejamme tulevaisuuden pelaamisen hankkeisiin hyödyntämällä trendejä, joita näemme kuluttajien käyttäytymisessä sekä rakentamalla positiotamme nopeasti kehittyvillä markkinoilla.

Tämän lisäksi haemme kasvua synergioita ja pitkän tähtäimen arvon kasvua mahdollistavilla yrityskaupoilla.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Rovio järjestää vuoden 2020 neljättä osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen audiocast tiedotustilaisuuden ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 19.2.2021 klo 14.00-15.00. Audiocast on katsottavissa suorana osoitteessa: https://investors.rovio.com/fi , ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Puhelinkonferenssin tiedot:

PIN: 71333455#

Suomi: +358 9 8171 0310

Ruotsi: +46 8566 42651

Iso-Britannia: +44 3333 000 804

Yhdysvallat: +1 6 319 131 422

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Alex Pelletier-Nordmand, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. ( www.rovio.com )





Liite