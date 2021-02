February 19, 2021 03:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 19.2.2021 kello 10:00

Toni Mikkola Vincitin kumppanuusjohtajaksi

Toni Mikkola lähtee vauhdittamaan Vincitin kumppani- ja alihankintaverkoston rakentamista. Toni siirtyy tehtävään Vincitin myyntitiimin etulinjasta seitsemän vuoden asiakastyön ja asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisen jälkeen. Tonilla on runsaasti kokemusta ohjelmistoalan palveluyritysten sekä startup- ja kasvuyritysten hallitus- ja advisor-tehtävistä, mitä hyödyntäen Vincit haluaa lähteä kehittämään ja suuntaamaan kumppanuussuhteitaan.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olemme olleet Vincitillä nirsoja alihankinnan ja kumppaniverkoston hyödyntämisen suhteen. Meillä on kuitenkin hyviä kokemuksia niissä tapauksissa, kun olemme toimineet kumppanien kanssa ja tunnistamme suuren potentiaalin kumppanuustoiminnan kiihdyttämisessä. Lähdemmekin hakemaan tältä alueelta merkittävää kasvua. Tavoitteena on kasvattaa kumppaniliiketoiminnan volyymi yli sadan asiantuntijan kokoiseksi lähivuosien aikana.”

Vincit Oyj:n kumppanuusjohtaja Toni Mikkola: “Toimialalle tyypillisesti alihankinta on turhan usein nopeatempoista, reaktiivista, lyhytjänteistä ja pyörii tekijän ja tuntihinnan ympärillä. Aivan kuten asiakkailleen ja omille työntekijöilleen, Vincit haluaa tarjota kumppaneilleen ja heidän asiantuntijoilleen ainutlaatuista arvoa ja kokemusta ilman pelkoa huomisesta, joten jatkossa keskustelut tulevat pyörimään yhteisen tulevaisuuden ja kehittymisen ympärillä. Tarvitsemme sekä nykyisen osaamisemme skaalaamista kuin täydentäviä kompetenssejakin tarjotaksemme ratkaisut yhä useampaan ja yhä haastavampiin asiakkaidemme tarpeisiin. Pidemmän linjan vincitläisenä on hienoa olla nyt laajentamassa samaa tunnetta, kehittymismahdollisuuksia ja osaamista nykyisten ja tulevien kumppaneidemme kanssa.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, kumppanuusjohtaja Toni Mikkola, puhelin: 040 560 8892

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi