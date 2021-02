RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Des résultats opérationnels conformes aux objectifs grâce à des performances solides en filiales :

Hausse de la base clients du Groupe de 8,1% , qui atteint près de 73 millions de clients ;

, qui atteint près de millions de clients ; Croissance du chiffre d’affaires des filiales Moov Africa ( +1,4% à base comparable*), tirée par la Data Mobile et les services Mobile Money ;

( à base comparable*), tirée par la Data Mobile et les services Mobile Money ; Croissance soutenue de la Data Fixe au Maroc ( +13,2% ) ;

( ) ; Profitabilité renforcée avec un niveau de marge d’EBITDA ajusté du Groupe à 51,9%, en amélioration de +0,7 pt à base comparable*.

Proposition de distribution de 3,5 milliards de dirhams, soit 4,01 dirhams par action, représentant un rendement de 2,8%**.

Perspectives du Groupe Maroc Telecom pour l’année 2021 à périmètre et change constants :

Baisse du chiffre d’affaires ;

Baisse de l’EBITDA ;

CAPEX de maximum 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

À l’occasion de la publication de ce communiqué, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré :





« Sur l’année 2020, le Groupe Maroc Telecom affiche des résultats opérationnels conformes aux objectifs. Grâce aux efforts continus de maîtrise des coûts et aux multiples innovations, le Groupe maintient ses marges, démontrant ainsi sa résilience et sa forte capacité à s’adapter aux conditions imposées par une crise sanitaire et économique inédite.

Au Maroc, malgré les effets de cette crise et une forte pression concurrentielle, les investissements importants réalisés dans le Très Haut Débit confortent son leadership et sa position d’opérateur pionnier. À l’international, le Groupe a fait le choix de réunir les différentes filiales sous une identité visuelle commune « Moov Africa » qui reflète la dynamique de leur croissance.

Le chantier de digitalisation engagé par le Groupe se poursuit et a démontré son efficacité face à un environnement contraignant imposé par la pandémie. »







* La base comparable illustre les effets de consolidation de Moov Africa Tchad et le maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/Franc CFA

** Sur la base du cours du 18 février 2021 (145,30 MAD)

résultats consolidés ajustés* du groupe

(IFRS en millions MAD) T4-2019 T4-2020 Variation Variation à base comparable (1) 2019 2020 Variation Variation à base comparable (1) Chiffre d'affaires 9 209 9 271 +0,7% +0,4% 36 517 36 769 +0,7% -0,8% EBITDA ajusté 4 525 4 740 +4,8% +4,6% 18 922 19 100 +0,9% +0,5% Marge (%) 49,1% 51,1% +2,0 pt +2,1 pt 51,8% 51,9% +0,1 pt +0,7 pt EBITA ajusté 2 552 2 886 +13,1% +13,1% 11 540 11 598 +0,5% +0,8% Marge (%) 27,7% 31,1% +3,4 pt +3,5 pt 31,6% 31,5% -0,1 pt +0,5 pt Résultat Net ajusté - Part du Groupe 1 382 1 475 +6,7% +6,7% 6 029 6 001 -0,5% -0,4% Marge (%) 15,0% 15,9% +0,9 pt +0,9 pt 16,5% 16,3% -0,2 pt +0,1 pt CAPEX(2) 2 184 1 417 -35,1% -34,9% 6 788 3 448 -49,2% -50,6% Dont fréquences et licences 102 124 1 418 135 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 22,7% 13,9% -8,7 pt -8,7 pt 14,7% 9,0% -5,7 pt -5,5 pt CFFO ajusté 4 185 4 498 +7,5% +7,4% 13 352 15 719 +17,7% +17,8% Dette Nette 17 350 17 619 +1,6% +2,4% 17 350 17 619 +1,6% +2,4% Dette Nette/EBITDA(3) 0,9x 0,9x 0,9x 0,8x

*Les ajustements des indicateurs financiers sont détaillés dans l’annexe 1.

► Parc

La base clients du Groupe progresse de 8,1% en 2020, pour atteindre près de 73 millions de clients, grâce notamment à la croissance des parcs des filiales Moov Africa et du Fixe au Maroc.

► Chiffre d’affaires

Le Groupe Maroc Telecom réalise un chiffre d’affaires(4) de 36 769 millions de dirhams, en hausse de 0,7% (-0,8% à base comparable(1)). La hausse du chiffre d’affaires des filiales Moov Africa et du Haut Débit Fixe au Maroc compense le ralentissement des activités Mobile au Maroc, fortement impactées par le contexte concurrentiel.

Sur le seul quatrième trimestre et malgré la baisse des terminaisons d’appels Mobile au Maroc en décembre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une hausse de 0,7% (+0,4% à base comparable(1)), grâce notamment à la hausse soutenue des activités des filiales Moov Africa et du Haut Débit Fixe au Maroc.

► Résultat opérationnel avant amortissements

À fin décembre 2020, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’établit à 19 100 millions de dirhams, en hausse de 0,9% (+0,5% à base comparable(1)). Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’établit à 51,9%, en hausse de 0,1 pt (+0,7 pt à base comparable(1)), grâce à une gestion rigoureuse des coûts.

► Résultat opérationnel

À fin 2020, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’élève à 11 598 millions de dirhams, en hausse de 0,8% à base comparable(1), grâce à la progression de l’EBITDA. Le taux de marge d’EBITA ajusté s’établit à 31,5%, en hausse de 0,5 pt à base comparable(1).

► Résultat Net– Part du Groupe

Le Résultat Net ajusté part du Groupe ressort en légère baisse de 0,4% à base comparable(1).

► Investissements

Les investissements(2) hors fréquences et licences, en baisse de 38,3% sur un an, ont été adaptés au contexte de crise sanitaire et orientés vers la forte demande en accès Internet Fixe, les extensions des infrastructures Data, et la qualité de service. Ils représentent 9,0% du chiffre d’affaires, soit un niveau conforme avec l’objectif annoncé sur l’année.

► Cash Flow

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés s’améliorent de 17,8% à base comparable(1), pour atteindre 15 719 millions de dirhams en raison essentiellement de la baisse des investissements.

Au 31 décembre 2020, la dette nette(7) consolidée du Groupe Maroc Telecom représente 0,8 fois(3) l’EBITDA annuel du Groupe.

► Faits marquants du quatrième trimestre

Au Maroc, l’ANRT met en place un encadrement pluriannuel des tarifs de terminaisons d’appel Mobile et Fixe, impliquant une baisse des tarifs pour le Mobile de 35% pour Maroc Telecom vs. 25% pour Orange et 22% pour Inwi avec maintien de l’asymétrie.

En Mauritanie, Mauritel obtient une licence 4G pour un montant total de 124 millions de dirhams.

La nouvelle identité visuelle « Moov Africa » est lancée le 1er janvier 2021. Les dix filiales du Groupe Maroc Telecom (présentes en Mauritanie, Burkina Faso, Gabon, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger, République Centrafricaine et Tchad) sont désormais réunies autour d'une identité commune.

► Dividende

Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 avril 2021, la distribution d’un dividende de 4,01 dirhams par action, représentant un montant global de 3,5 milliards de dirhams.

► Perspectives du Groupe Maroc Telecom pour l’année 2021

Sur la base des évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du Groupe, Maroc Telecom prévoit pour l’année 2021, à périmètre et change constants :

Baisse du chiffre d’affaires ;

Baisse de l’EBITDA ;

CAPEX de maximum 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.





Revue des activités du groupe

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l’annexe 1.

·Maroc

(IFRS en millions MAD) T4-2019 T4-2020



Variation



2019



2020



Variation



Chiffre d'affaires 5 378 5 152 -4,2% 21 690 20 881 -3,7% Mobile 3 557 3 219 -9,5% 14 276 13 351 -6,5% Services 3 523 3 084 -12,4% 14 046 13 009 -7,4% Équipement 35 135 ns 230 342 +48,9% Fixe 2 306 2 424



+5,1% 9 261 9 517 +2,8% Dont Data Fixe* 886 966 +9,1% 3 186 3 608 +13,2% Élimination et autres revenus -485 -491 -1 846 -1 987 EBITDA ajusté 2 948 2 979 +1,1% 12 294 11 950 -2,8% Marge (%) 54,8% 57,8% +3,0 pt 56,7% 57,2% +0,5 pt EBITA ajusté 1 917 2 024 +5,6% 8 294 8 079 -2,6% Marge (%) 35,6% 39,3% +3,6 pt 38,2% 38,7% +0,5 pt CAPEX(2) 1 289 584 -54,7% 3 022 1 466 -51,5% Dont fréquences et licences 102 102 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 22,1% 11,3% -10,8 pt 13,5% 7,0% -6,4 pt CFFO ajusté 3 000 3 246 +8,2% 9 425 10 300 +9,3% Dette Nette 11 101 11 515 +3,7% 11 101 11 515 +3,7% Dette Nette/EBITDA(3) 0,9x 0,9x 0,8x 0,9x

*La Data Fixe regroupe l’Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises

Les activités du Groupe au Maroc génèrent un chiffre d’affaires en baisse de 3,7% par rapport à 2019, pénalisées notamment par les effets de la pandémie de Covid-19 sur les activités Mobile et compensées partiellement par la solide dynamique du Fixe et de l’Internet. Cette évolution est plus marquée au quatrième trimestre de l’année sous l’effet notamment de la baisse des tarifs de terminaison d’appel national, qui s’applique à partir du 1er décembre 2020.

À fin 2020, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté s’élève à 11 950 millions de dirhams, en baisse de 2,8% par rapport à 2019. Le taux de marge d’EBITDA ajusté progresse de 0,5 pt pour s’établir au niveau élevé de 57,2%, grâce à la maîtrise des coûts opérationnels.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté atteint 8 079 millions de dirhams, en retrait de 2,6%. Il représente un taux de marge ajusté de 38,7%, en hausse de 0,5 pt.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés au Maroc progressent de 9,3% pour s’établir à 10 300 millions de dirhams du fait d’une gestion efficace des investissements, adaptée au contexte de crise.

Mobile





Unité 2019 2020 Variation Parc(8) (000) 20 054 19 498 -2,8% Prépayé (000) 17 752 17 181 -3,2% Postpayé (000) 2 302 2 317 +0,6% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 11 789 11 060 -6,2% ARPU(10) (MAD/mois) 58,3 54,3 -6,9%

À fin 2020, le parc(8) Mobile compte 19,5 millions de clients, en baisse de 2,8% sur un an.

Le chiffre d’affaires Mobile recule de 6,5% par rapport à la même période de 2019, à 13 351 millions de dirhams, impacté par les effets de la pandémie de Covid-19 et le contexte concurrentiel.

L’ARPU(10) mixte 2020 s’élève à 54,3 dirhams, en retrait de 6,9% sur un an.

Fixe et Internet





Unité 2019 2020 Variation Lignes Fixe (000) 1 882 2 008 +6,6% Accès Haut Débit(11) (000) 1 573 1 738 +10,4%

Le parc Fixe maintient sa bonne dynamique et progresse de 6,6%, à 2 millions de lignes. Le parc Haut Débit compte désormais 1,7 million d’abonnés, en hausse de 10,4%.

Les activités Fixe et Internet au Maroc continuent d’améliorer leur performance et génèrent un chiffre d’affaires de 9 517 millions de dirhams, en hausse de 2,8% par rapport à 2019. Cette croissance s’est accentuée au cours des trois derniers mois de l’année, grâce à l’engouement que connaissent les offres FTTH et le service ADSL.







International

Indicateurs financiers

(IFRS en millions MAD) T4-2019 T4-2020 Variation Variation à base comparable

(1) 2019 2020 Variation Variation à base comparable

(1) Chiffre d'affaires 4 102 4 367 +6,4% +5,8% 16 095 16 883 +4,9% +1,4% Dont services Mobile 3 752 4 031 +7,4% +6,8% 14 693 15 507 +5,5% +1,7% EBITDA ajusté 1 576 1 761 +11,7% +11,2% 6 629 7 150 +7,9% +6,5% Marge (%) 38,4% 40,3% +1,9 pt +2,0 pt 41,2% 42,4% +1,2 pt +2,0 pt EBITA ajusté 635 861 +35,7% +35,7% 3 246 3 520 +8,4% +9,6% Marge (%) 15,5% 19,7% +4,3 pt +4,4 pt 20,2% 20,8% +0,7 pt +1,6 pt CAPEX(2) 895 832 -7,0% -6,3% 3 766 1 982 -47,4% -50,0% Dont fréquences et licences 124 1 316 135 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 21,9% 16,2% -5,7 pt -5,6 pt 15,2% 10,9% -4,3 pt -3,8 pt CFFO ajusté 1 185 1 252 +5,7% +5,3% 3 927 5 419 +38,0% +38,4% Dette Nette 8 748 7 517 -14,1% -12,3% 8 748 7 517 -14,1% -12,3% Dette Nette/EBITDA(3) 1,3x 1,0x 1,3x 1,0x

Les activités du Groupe à l’International enregistrent un chiffre d’affaires de 16 883 millions de dirhams, en hausse de 1,4% à base comparable(1), expliquée par la reprise des activités post-confinement et la progression de la Data Mobile et des services Mobile Money.

Sur l’année 2020, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté s’établit à 7 150 millions de dirhams, en hausse de 7,9% (+6,5% à base comparable(1)). Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’établit à 42,4%, en croissance de 1,2 pt (+2,0 pt à base comparable(1)). Cette performance provient de l’amélioration du taux de marge brute et de la gestion rigoureuse des coûts.

Durant la même période, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté s’améliore de 8,4% (+9,6% à base comparable(1)) à 3 520 millions de dirhams, en raison de la hausse de l’EBITDA.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés des activités à l’International s’améliorent de +38,4% à base comparable(1) pour atteindre 5 419 millions de dirhams.





Indicateurs opérationnels

Unité 2019 2020



Variation Mobile Parc(8) (000) 43 531 49 226 Mauritanie 2 470 2 641 +6,9% Burkina Faso 8 546 9 388 +9,8% Gabon 1 621 1 632 +0,6% Mali 7 447 9 684 +30,0% Côte d’Ivoire 8 975 10 050 +12,0% Bénin 4 377 4 682 +6,9% Togo 3 030 3 380 +11,6% Niger 2 922 3 005 +2,8% Centrafrique 168 189 +12,0% Tchad 3 975 4 577 +15,2% Fixe Parc (000) 325 337 Mauritanie 56 57 +0,9% Burkina Faso 75 75 -0,3% Gabon 22 25 +13,9% Mali 171 180 +5,1% Haut Débit Fixe Parc (11) (000) 116 131 Mauritanie 10 18 +82,7% Burkina Faso 15 14 -2,2% Gabon 18 22 +19,9% Mali 73 77 +5,2%





Notes :

(1) La base comparable illustre les effets de consolidation de Moov Africa Tchad comme si elle était effectivement produite le 1er janvier 2019 et le maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc CFA.

(2) Les CAPEX correspondent aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période.

(3) Le ratio dette nette/EBITDA exclut l’impact de la norme IFRS16.

(4) Maroc Telecom consolide dans ses comptes la société Casanet ainsi que les filiales Moov Africa en Mauritanie, Burkina Faso, Gabon, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger, Centrafrique, et Tchad depuis le 1er juillet 2019.

(5) L’EBITA correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises et les autres produits et charges liés aux opérations d’investissements financiers et aux opérations avec les actionnaires (sauf lorsqu’elles sont directement comptabilisées en capitaux propres).

(6) Le CFFO comprend les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant impôts, tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et des participations non consolidées. Il comprend aussi les investissements industriels nets, qui correspondent aux sorties nettes de trésorerie liée aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles.

(7) Emprunts et autres passifs courants et non courants moins trésorerie (et équivalents de trésorerie) y compris le cash bloqué pour emprunts bancaires.

(8) Le parc actif est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (hors appel en provenance de l’ERPT concerné ou de ses Centres de Relations Clients) ou émis un SMS/MMS ou ayant fait usage des services Data (hors échanges de données techniques avec le réseau de l’ERPT concerné) durant les trois derniers mois, et des clients postpayés non résiliés.

(9) Le parc actif de l’Internet Mobile 3G et 4G+ inclut les détenteurs d’un contrat d’abonnement postpayé (couplé ou non avec une offre voix) et les détenteurs d’une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge durant les trois derniers mois ou dont le crédit est valide et qui ont utilisé le service durant cette période.

(10) L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s’agit ici de l’ARPU mixte des segments prépayé et postpayé.

(11) Le parc haut débit inclut les accès ADSL, FTTH et les liaisons louées et inclut également le parc CDMA en Mauritanie, Burkina Faso et Mali.

Avertissement Important :

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu’aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès de l’Autorité Marocaine du marché des capitaux ( www.ammc.ma ) et de l'Autorité des Marchés Financiers ( www.amf-france.org ), également disponibles en langue française sur notre site ( www.iam.ma ). Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 2.19 et suivants de la circulaire de l’autorité marocaine du marché des capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l’ensemble de ses segments d’activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s’est développé à l’international et est aujourd’hui présent dans onze pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (22%).

* SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat.

Contacts Relations investisseurs

relations.investisseurs@iam.ma

Relations presse

relations.presse@iam.ma



Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés

L’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des mesures à caractère non strictement comptable et doivent être considérés comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du Groupe en excluant les éléments exceptionnels.

2019 2020 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITDA ajusté 12 294 6 629 18 922 11 950 7 150 19 100 Éléments exceptionnels : Résolution de litiges +420 +420 EBITDA publié 12 294 6 629 18 922 12 370 7 150 19 520 EBITA ajusté 8 294 3 246 11 540 8 079 3 520 11 598 Éléments exceptionnels : Charges de restructuration -9 -9 Résolution de litiges +420 +420 Amende ANRT -3 300 -3 300 EBITA publié 4 994 3 237 8 231 8 499 3 520 12 018 Résultat Net ajusté – Part du Groupe 6 029 6 001 Éléments exceptionnels :







Charges de restructuration -4 Résolution de litiges +469 Contributions Covid -1 047 Amende ANRT -3 300 Résultat Net publié – Part du Groupe 2 726 5 423 CFFO ajusté 9 425 3 927 13 352 10 300 5 419 15 719 Éléments exceptionnels : Paiement des licences -102 -1 835 -1 937 -143 -143 Amende ANRT -3 300 -3 300 CFFO publié 9 324 2 091 11 415 7 000 5 277 12 276

Le CFFO 2020 a été marqué par le décaissement de 3 300 millions de dirhams lié au paiement intégral de l’amende ANRT au Maroc ainsi que 143 millions de dirhams au titre des licences obtenues en Mauritanie, au Gabon et au Togo.

Le CFFO 2019 intégrait le paiement de 1 937 millions de dirhams correspondant aux licences obtenues au Burkina Faso, au Mali, en Côte d’Ivoire et au Togo ainsi qu’au réaménagement du spectre de la bande passante au Maroc.

Annexe 2 : Impact de l’adoption de la norme IFRS 16

À fin décembre 2020, les impacts de l'application de la norme IFRS16 sur les principaux indicateurs de Maroc Telecom se présentent comme suit :

2020 (en millions MAD) Maroc International Groupe EBITDA ajusté +266 +292 +557 EBITA ajusté +33 +29 +62 Résultat Net ajusté part du Groupe -17 CFFO ajusté +266 +292 +557 Dette nette +838 +801 +1 639







État de la situation financière consolidée

ACTIF (en millions MAD) 2019 2020 Goodwill 9 201 9 315 Autres immobilisations incorporelles 8 808 8 120 Immobilisations corporelles 31 037 28 319 Droit d'usage de l'actif



1 630 1 592 Titres mis en équivalence 0 0 Actifs financiers non courants 470 654 Impôts différés actifs 339 580 Actifs non courants 51 485 48 579 Stocks 321 271 Créances d'exploitation et autres 11 380 11 816 Actifs financiers à court terme 128 130 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 483 2 690 Actifs disponibles à la vente 54 54 Actifs courants 13 365 14 960 TOTAL ACTIF 64 851 63 540 PASSIF (en millions MAD) 2019 2020 Capital 5 275 5 275 Réserves consolidées 4 069 2 023 Résultats consolidés de l'exercice 2 726 5 423 Capitaux propres - part du Groupe 12 069 12 721 Intérêts minoritaires 3 934 3 968 Capitaux propres 16 003 16 688 Provisions non courantes 504 521 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 4 178 4 748 Impôts différés passifs 258 45 Autres passifs non courants 0 0 Passifs non courants 4 939 5 314 Dettes d'exploitation 23 794 24 007 Passifs d'impôts exigibles 733 671 Provisions courantes 4 634 1 247 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 14 748 15 612 Passifs courants 43 908 41 538 TOTAL PASSIF 64 851 63 540

État de résultat global consolidé

(En millions MAD) 2019 2020 Chiffre d'affaires 36 517 36 769 Achats consommés -5 670 -5 416 Charges de personnel -3 098 -3 005 Impôts, taxes et redevances -3 183 -3 344 Autres produits et charges opérationnels -5 610 -8 746 Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions -10 724 -4 240 Résultat opérationnel 8 231 12 018 Autres produits et charges des activités ordinaires -11 -1 513 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0 0 Résultat des activités ordinaires 8 220 10 505 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 2 17 Coût de l'endettement financier brut -756 -888 Coût de l'endettement financier net -754 -871 Autres produits et charges financiers -38 26 Résultat financier -792 -844 Charges d'impôt -3 830 -3 372 Résultat Net 3 598 6 289 Ecart de change résultant des activités à l'étranger -226 134 Autres produits et charges du résultat global 43 -14 Résultat net global 3 415 6 409 Résultat Net 3 598 6 289 Part du Groupe 2 726 5 423 Intérêts minoritaires 873 866 Résultat par action 2019 2020 Résultat net - Part du Groupe (en millions MAD) 2 726 5 423 Nombre d'actions au 31 décembre 879 095 340 879 095 340 Résultat net par action (en MAD) 3,10 6,17 Résultat net dilué par action (en MAD) 3,10 6,17

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(En millions MAD) 2019 2020 Résultat opérationnel 8 231 12 018 Amortissements et autres retraitements 10 721 2 719 Marge brute d'autofinancement 18 952 14 738



Autres éléments de la variation nette du besoin du fonds de roulement 419 139



Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant Impôts 19 372 14 877



Impôts payés -4 091 -3 789



Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation (a) 15 281 11 088



Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -7 949 -4 141



Acquisitions de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie acquise -1 096 0 Augmentation des actifs financiers -73 -249



Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 6 14 Diminution des actifs financiers 287 144 Dividendes reçus de participations non consolidées 6 14 Flux nets de trésorerie affectés aux activités d'investissement (b) -8 819



-4 219



Augmentation de capital 0 0 Dividendes versés aux actionnaires -6 003 -4 870 Dividendes versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires -838 -855 Opérations sur les capitaux propres -6 841 -5 725 Mise en place d'emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme 2 270



2 307



Mise en place d'emprunts et augmentation des autres passifs financiers à court terme 2 860



1 167



Remboursement d'emprunts et diminution des autres passifs financiers à court terme -4 548 -2 687



Intérêts nets payés -473



-626 Autres éléments cash liés aux activités de financement -13



-35 Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers 96 125



Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (d) -6 744



-5 600



Effet de change et autres éléments non cash (g) 65 -62



Total des flux de trésorerie (a)+(b)+(d)+(g) -217 1 207



Trésorerie et équivalent de trésorerie début de période 1 700 1 483



Trésorerie et équivalent de trésorerie fin de période 1 483 2 690





Pièce jointe