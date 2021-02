Coloplast A/S (”Coloplast” eller ”Selskabet”) iværksætter aktietilbagekøbsprogram på i alt 500 millioner kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 01/2021 fra den 2. februar 2021. Programmet begynder den 22. februar 2021 og forventes afsluttet den 23. august 2021.



Aktietilbagekøbsprogrammet er iværksat indenfor bemyndigelsen givet på Selskabets ordinære generalforsamlingen den 5. december 2019, der tillader køb af egne aktier på op til 10% af Selskabets aktiekapital, dog således at Selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af Selskabets aktiekapital.

Aktietilbagekøbsprogrammet struktureres i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbour” reglerne, med det formål at opfylde forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammer eller andre aktieallokeringer til medarbejdere eller at gennemføre en kapitalnedsættelse i henhold til artikel 5(2)(a) og artikel 5(2)(c) i MAR.

Selskabet har engageret Danske Bank A/S (”Danske Bank”) til at agere som manager under aktietilbagekøbsprogrammet og købe aktier på vegne af Coloplast. Danske Bank vil i henhold til aftalen træffe sine handelsbeslutninger med hensyn til køb af aktier i Selskabet, uafhængigt af og uden indflydelse fra Selskabet.

Coloplast har til enhver tid ret til at afbryde aktietilbagekøbsprogrammet. Såfremt Selskabet træffer beslutning om at afbryde aktietilbagekøbsprogrammet, offentliggøres beslutningen herom ved en selskabsmeddelelse. Danske Bank vil efter en afbrydelse af aktietilbagekøbsprogrammet ikke længere være berettiget til at købe aktier i Coloplast på vegne af Selskabet.

Der er fastlagt følgende rammer for tilbagekøbsprogrammet på 500 millioner kroner:

Tilbagekøbsperioden begynder den 22. februar 2021 og forventes afsluttet den 23. august 2021.

Det totale antal aktier, der vil blive tilbagekøbt, vil ikke overstige et antal med en samlet anskaffelsessum på mere end 500 millioner kroner.

Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier i selskabet svarende til under 25% af den gennemsnitsmængde af Selskabets aktier, der er handlet de senest forudgående 20 handelsdage på Nasdaq Copenhagen A/S.

Der vil ikke under aktietilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser:

i) kursen på den sidste uafhængige handel på Nasdaq Copenhagen A/S og

ii) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen A/S.

I overensstemmelse med ”Safe Harbour” reglerne, vil der senest hver 7. børsdag blive offentliggjort meddelelser om de transaktioner, der er foretaget i henhold til tilbagekøbsprogrammet på www.coloplast.com.

Coloplasts beholdning af egne aktier forud for iværksættelse af aktietilbagekøbet udgør 3.038.288 stk. svarende til 1,41% af selskabets aktiekapital.

