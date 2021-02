BOREO OYJ Pörssitiedote 19.2.2021 klo 10:30

Boreo nostaa omistusosuutensa Noretron Komponentit Oy:ssä 100%:n ostamalla 10%:n vähemmistöosuuden yhtiön toimitusjohtajalta Jukka Rannikolta

Boreo on allekirjoittanut 19.2.2021 yhtiön toimitusjohtajan Jukka Rannikon kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti se on nostanut omistusosuutensa 100%:n Noretron Komponentit Oy:ssä (”Noretron”). Boreo on omistanut 90% Noretronin osakekannasta vuoden 2017 tammikuusta lähtien, jolloin se osti enemmistön yhtiön osakekannasta Jukka Rannikolta ja muilta henkilöomistajilta.

Transaktion taustalla on Boreon ja Noretronin johdon yhteinen tavoite on parantaa edellytyksiä Noretronin liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen osana Boreo-konsernia.

Noretron on vuonna 1995 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut korkealuokkaisten sähkömekaniikan komponenttien, kuten audio- ja videoliittimien, AV-kaapeleiden ja -tarvikkeiden sekä laitetuulettimien maahantuontiin ja myyntiin. Yhtiön päämiehiä ovat muun muassa Nidec, Neutrik ja Cordial.

Osakkeista maksettava kauppahinta on noin 0,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä käteisellä ja toteuttamalla Boreo Oyj:n noin 0,1 miljoonan euron suuruinen suunnattu osakeanti Jukka Rannikolle. Uusien liikkeellelaskettavien osakkeiden lukumäärä on 3.500 kappaletta ja niiden merkintähinta, perustuen 30 päivän kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 17.2.2021 saakka, on 30,10 euroa osakkeelta ja ne edustavat noin 0,14 prosenttia Boreon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Boreon liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 581 000. Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka on yrityskaupan rahoittaminen ja konsernin liiketoimintojen kehittäminen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 1.3.2021 alkavan viikon aikana perustuen keskimääräiseen rekisteröintiaikaan. Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille rekisteröinnin jälkeen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla yhden pankkipäivän kuluessa osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

Espoossa, 19. päivänä helmikuuta 2021

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet,

www.yeint.fi



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta, teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä ja betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palvelevasta liiketoimintayksiköstä. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj. euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on yksi Pohjois-Euroopan vanhimmista ammattielektroniikan myyjistä ja jakelijoista. Sen päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.

Vuoden 2021 alussa muodostettu betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palveleva liiketoimintayksikkö koostuu Putzmeister- ja Sany-edustuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.