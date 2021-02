Danske Bank A/S

February 19, 2021 04:00 ET

February 19, 2021 04:00 ET













Selskabsmeddelelse nr. 1 2021



























Holmens Kanal 2 – 12

1092 København K

Telefon 45 14 14 00











19. februar 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S

Danske Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. marts 2021 kl. 15.00.

I henhold til den danske regerings COVID-19-restriktioner og af hensyn til alles sikkerhed afholdes den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Fysisk fremmøde er således ikke muligt, men alle aktionærer kan deltage via en elektronisk generalforsamlingsportal, hvor aktionærer kan overvære, afgive stemme og indsende skriftlige spørgsmål via en chat-funktion under generalforsamlingen.

Vedlagt følger dagsorden og fuldstændige forslag.

Danske Bank

Bestyrelsen

Kontaktperson: Pressechef Stefan Singh Kailay, telefon 45 14 14 00

