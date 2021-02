KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2021 KLO 14:30

Markku Lappalainen Kesla Oyj:n traktorivarusteet -liiketoimintayksikön johtajaksi

Keslan uudeksi traktorivarusteiden liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty insinööri MBA Markku Lappalainen. Markku on tehnyt pitkän uran kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja teollisuuden johtotehtävissä Agcolla ja LLP Farm Machinery Group Oy:n toimitusjohtajana. Keslalle Lappalainen siirtyy Toyota Gazoo Racing World Rally Teamistä ja hän aloittaa uudessa tehtävässään 15.3.2021.

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

