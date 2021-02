February 19, 2021 08:40 ET

February 19, 2021 08:40 ET

RUSH FACTORY OYJ | Johdon liiketoimet 17.2.2021

Niemelän Markka & Ropo Oy on myynyt 124310 osaketta 17.2.2021 tiedoitettuun rahoitussopimukseen liittyen. Osakkeet on luovutettu alihankkijalle tulevia työsuoritekokonaisuuksia vastaan. Kaikkiin rahoitussopimuksen perusteella luovutettuihin osakkeisiin liittyy päiväkohtainen myyntirajoitus. Rahoitussopimus on voimassa 31.12.2022.





Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Niemelän Markka & Ropo Oy, Oikeushenkilö



Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö





Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Markus Niemelä

Asema: Hallituksen jäsen





Liikkeeseenlaskija:

Nimi: Rush Factory Oyj

LEI: 7437005EAHL4V304R216

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437005EAHL4V304R216_20210219143228_2





____________________________________________





Liiketoimen päivämäärä: 17.2.2021

Kauppapaikka: Kauppapaikan ulkopuolella

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS





Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000348909





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 124 310 Yksikköhinta: 2,00 EUR





Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 124 310 Yksikköhinta: 2,00 EUR









Lisätietoja:

Mika Metsämäki, toimitusjohtaja, mika@rushfactory.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81