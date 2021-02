MONTRÉAL, 19 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang ») (TSX.V: HAR) annonce l’octroi de 700 000 options d’achat d’actions à ses administrateurs, ses dirigeants et employés et 35 000 options d’achat d’actions à des consultants. Ces options sont octroyées conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions d’Harfang. Toutes les options sont acquises à la date de leur octroi et chaque option confère à son porteur le droit d’acquérir une (1) action ordinaire d’Harfang au prix de 0,425 $ par action ordinaire pour une période de dix (10) ans à compter du 19 février 2021.



À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

