2020 II poolaastat ilmestas COVID kriisi jätkumine. Lõheliste hinnad on 12- aasta madalaimad ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 38% madalam lõhel ning 22.5% madalam forellil. Siia tuleb veel lisada ülemaailmne nõudluse vähenemine HoReCa sektori sulgemise tõttu ning seega võib antud olukorda nimetada „täiuslik torm“. Ettevõtted, kes sellest kriisist väljuvad tervelt, on kindlasti tulevikus võitjad. Vaktsiinide tulek annab lootust, et 2021 II poolaastas võime näha mingit normaliseerumist ning nõudluse taastumist. 2022 on kalakasvatustel kindlasti kasumlikum aasta, sest kasvatajad oskavad paremini nõudlust planeerida. Tänased kasvatusmahud olid planeeritud enne kriisi ning sellest tulenevalt on turul massiivne ülepakkumine ning enamus kalakavatussektorist toimib kas kahjumlikult või omahinna piires. John Ross Jr on antud kriisis näidanud erakordselt head vastupanuvõimet ning eeldatavalt lõpetab 2020/2021 majandusaasta sama kasumlikult kui eelneva. Ettevõtte brutomarginaal on tõusnud juba üle 50%. Ka Eesti kulubaas ning tegevus on viidud vastavusse muutunud turuolukorrale. Kahjuks ei saa sama öelda Soome kohta, mistõttu viime läbi suuremad ümberkorraldused Soome tegevuses 2021 I kvartali jooksul.

IV kvartali lõpetas grupp juba kasumiga. Tulenevalt oluliselt väiksemast käibest oli äritegevuse EBITDA marginaal 3.4% võrreldes 8.4% eelmise aasta samal perioodil (konsolideeritud EBITDA marginaal vastavalt 4,1% ja 5.3%). Tootmise kulubaasi ei ole võimalik kahjuks ilma suuremate restruktureerimistega vastavusse viia nii suure turu äralangemise tõttu. Samas oleme suutnud aasta algusest vähendada Soome üksuse kulusid ca 75,000 eurot kuus ning näeme võimalusi veelgi suuremaks kokkuhoiuks. Samas ei saa mööda vaadata sellest, et ettevõtte müük vajab taastamist, eelkõige Soomes.

Käesoleva aasta alguse tegevuse fookus on kulubaasi vastavusse viimine turuolukorraga, ettevõtte likviidsuse parandamine ning Baltikumis ja Skandinaavias suurem fookus kalakasvastusele, kui jätkuvalt kõige perspektiivikamale osale. John Ross Jr on kriisiga toime tulnud väga hästi hoolimata 6 kuu käibelangusest ning on suurendanud oma kasumlikkust tänu madalamale toorainehinnale.

Tänu vähedatud kulubaasile usume, et suudame nii 2020/2021 II poolaasta kui kogu finantsaasta lõpetada positiivse EBITDA-ga.

mln EUR 4kv 2020 3kv 2020 2kv 2020 1kv 2020 4kv 2019 3kv 2019 2kv 2019 1kv 2019 Müügitulu 17,0 12,7 15,1 18,5 25,4 19,3 21,5 18,1 Brutokasum 2,5 1,2 0,7 2,0 4,3 2,6 2,1 2,1 EBITDA äritegevusest 0,6 -0,3 -0,4 0,0 2,1 0,7 0,3 0,2 EBITDA 0,7 -0,5 -0,4 -0,9 1,4 1,5 0,3 -0,5 EBIT 0,0 -1,1 -1,0 -1,4 0,7 1,0 -0,3 -1,0 EBT -0,1 -1,4 -1,2 -1,8 0,6 0,8 -0,4 -1,2 Puhaskasum (-kahjum) -0,2 -1,4 -1,3 -1,7 0,5 0,6 -0,6 -1,2 Brutomarginaal 14,9% 9,4% 4,6% 10,8% 17,0% 13,4% 9,8% 11,7% Äriteg. EBITDA marginaal 3,4% -2,6% -2,6% 0,1% 8,4% 3,8% 1,4% 1,1% EBITDA marginaal 4,1% -3,8% -2,6% -4,6% 5,3% 7,6% 1,4% -2,5% EBIT marginaal 0,2% -8,8% -6,4% -7,8% 2,9% 5,0% -1,2% -5,6% EBT marginaal -0,6% -11,3% -8,1% -9,8% 2,2% 3,9% -2,0% -6,5% Puhaskasumi marginaal -1,2% -11,3% -8,4% -9,2% 2,0% 2,9% -3,0% -6,6% Tegevuskulude suhtarv 15,6% 18,2% 13,9% 14,3% 12,5% 13,4% 11,7% 14,1%

mln EUR 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019 Netovõlgnevus 21,9 21,5 20,7 17,0 17,8 19,9 20,5 Omakapital 18,6 18,5 19,8 21,6 23,3 22,8 21,9 Käibekapital -3,9 -4,4 -4,0 -2,5 -3,5 -3,0 -3,1 Varad 57,5 57,4 57,1 56,9 60,5 62,4 62,5 Likviidsuskordaja 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x Omakapitali suhtarv 32,4% 32,3% 34,7% 37,9% 38,5% 36,5% 35,0% Finantsvõimendus 54,0% 53,7% 51,1% 44,0% 43,3% 46,6% 48,3% Võlakordaja 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x Netovõlg / EBITDA äriteg 160,0x 12,8x 7,5x 5,3x 5,3x 5,4x 5,1x Omakapitali tootlus -21,9% -7,0% -9,1% -5,7% -3,2% -4,5% -6,5% Varade tootlus -7,8% -2,4% -3,2% -2,1% -1,2% -1,6% -2,3%

Tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 30.06.2020 VARAD Raha ja ekvivalendid 962 2 680 2 276 Nõuded ja ettemaksed 4 153 6 342 3 578 Varud 9 627 9 104 7 884 Bioloogilised varad 3 702 4 354 4 249 Käibevara kokku 18 444 22 480 17 987 Edasilükkunud tulumaksuvara 21 66 54 Pikaajalised finantsinvesteeringud 232 217 232 Materiaalne põhivara 15 968 14 444 16 179 Immateriaalne vara 22 841 23 286 22 672 Põhivara kokku 39 062 38 013 39 137 VARAD KOKKU 57 506 60 493 57 124 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlakohustused 9 634 12 505 10 611 Võlad ja ettemaksed 12 469 13 301 11 132 Sihtfinantseerimine 212 188 211 Lühiajalised kohustused kokku 22 315 25 994 21 954 Võlakohustused 13 254 7 945 12 368 Võlad ja ettemaksed 596 190 190 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 912 2 070 1 920 Sihtfinantseerimine 785 981 873 Pikaajalised kohustused kokku 16 547 11 186 15 351 KOHUSTUSED KOKKU 38 862 37 180 37 305 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 197 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed -98 167 -366 Jaotamata kasum (-kahjum) -3 246 1 108 -1 654 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 18 252 22 680 19 385 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 392 633 434 OMAKAPITAL KOKKU 18 644 23 313 19 819 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 57 506 60 493 57 124

Tuhandetes eurodes 2kv 2020/2021 2kv 2019/2020 6k 2020/2021 6k 2019/2020 Müügitulud 17 029 25 374 29 766 44 703 Müüdud kaupade kulu -14 496 -21 049 -26 033 -37 796 Brutokasum 2 533 4 325 3 733 6 907 Tegevuskulud -2 663 -3 169 -4 985 -5 767 Turundus- ja müügikulud -1 809 -2 146 -3 367 -3 938 Üldhalduskulud -854 -1 023 -1 618 -1 829 Muud äritulud/-kulud 46 206 137 334 Bioloogiliste varade ümberhindlus 118 -622 24 224 Ärikasum (-kahjum) 34 740 -1 091 1 698 Finantstulud/-kulud -129 -190 -438 -393 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) -95 550 -1 529 1 305 Tulumaks -101 -54 -105 -239 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -196 496 -1 634 1 066 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -190 529 -1 592 1 042 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -6 -33 -42 24 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku -196 496 -1 634 1 066 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 169 66 268 381 Kokku koondkasum (-kahjum) -27 562 -1 366 1 447 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -21 595 -1 324 1 423 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -6 -33 -42 24 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -27 562 -1 366 1 447 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,00 0,01 -0,04 0,03 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,00 0,01 -0,04 0,03

