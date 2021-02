Nanterre (France), le 22 février 2021

NEW PERSPECTIVES - CAPITAL MARKETS DAY 2021 DE FAURECIA

La stratégie axée sur le Cockpit du Futur et la Mobilité Durable confirme son potentiel de forte croissance durable et rentable Confirmation de tous les objectifs 2022 Surperformance annuelle moyenne des ventes supérieure à 500 pb sur la période 2020-2025 pour atteindre près de 25 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2025 Cash-flow net cumulé supérieur 4 milliards d'euros sur cinq ans (2021-2025)



Grâce à sa position unique dans le domaine des solutions à hydrogène zéro émission, Faurecia s’imposera comme un leader de la mobilité hydrogène avec 500 millions d'euros de ventes en 2025 et plus de 3,5 milliards d'euros de ventes en 2030 (y compris Symbio à 100 %)



(y compris Symbio à 100 %) De solides Convictions et Valeurs animent les initiatives de Faurecia en faveur du développement durable et en particulier son ambition d’atteindre la neutralité CO 2 d'ici à 2030



Le changement à venir dans la structure actionnariale de Faurecia offrira de nouvelles opportunités

À l'occasion de son Capital Markets Day du 22 février, Faurecia a démontré le solide potentiel de croissance rentable de chacune de ses activités, alimenté par l'innovation et des prises de commandes record. Faurecia a présenté en détail ses objectifs financiers pour 2022 ainsi que l'ambition du Groupe et de chacune de ses activités pour 2025. Le Groupe a également souligné l'importance qu'il accorde aux solutions à hydrogène zéro émission et à sa stratégie ESG, notamment son programme de neutralité CO 2 .

Patrick Koller, Directeur général, a déclaré : « Malgré la crise économique actuelle, Faurecia a poursuivi le déploiement de sa stratégie axée sur le Cockpit du Futur et la Mobilité Durable. Nos solides investissements dans l'innovation, soutenus par un écosystème hors pair, permettront à chacune de nos activités d'augmenter le contenu par véhicule et notre part de marché. Globalement, le Groupe devrait fortement surperformer le marché au cours des cinq prochaines années, et Faurecia est particulièrement bien placé sur les segments à forte croissance des véhicules haut de gamme, électriques et utilitaires, ainsi qu'en Chine. Alors que la mobilité hydrogène se développe rapidement, nos investissements dans les technologies de piles à combustible nous permettront de nous hisser au rang de leader à la fois dans le domaine des systèmes de stockage à hydrogène et dans celui des piles à combustible grâce à Symbio, notre co-entreprise avec Michelin. La décision de Stellantis de distribuer sa participation dans Faurecia à ses actionnaires augmentera notre flottant, améliorera notre profil sur les marchés financiers et nous permettra d'affirmer notre stratégie commerciale en tant qu'entreprise indépendante. À l'aube d'un nouveau chapitre de notre histoire, nous envisageons cet avenir durable et ambitieux avec enthousiasme. »





Groupe Objectif 2022 Ambition 2025 2021 à 2025 Ventes ≥ 18,5 Md€ ≥ 24,5 Md€ CAGR organique d'environ +11 %

Surperformance moyenne > +500 pb Marge opérationnelle 8 % des ventes > 8 % des ventes Cash-flow net 4 % des ventes Près de 4,5 % des ventes Cumul sur 5 ans > 4 milliards d'euros

Seating : forte accélération des ventes et surperformance par rapport au marché

L’activité Seating affichera une solide surperformance de +600 pb entre 2020 et 2025, portée par l'innovation et l'augmentation du contenu par véhicule dans une optique d'amélioration de l'expérience des occupants, de modularité accrue et de durabilité. L'initiative Seat for the Planet de Faurecia permettra de réduire les émissions de CO 2 de 30 % en 2030 et le poids des sièges de 15 %. L’activité Seating doublera ses ventes en Chine et en Amérique du Nord entre 2020 et 2025, surperformant le marché de plus de 1 000 pb dans ces deux régions. L'excellence opérationnelle et la constitution d'un portefeuille de produits optimal porteront la marge opérationnelle à au moins 7,5 % en 2025.

Interiors : accélération de la croissance et amélioration continue des performances

L’activité Interiors a accéléré sa transformation en 2020 grâce à l'intégration de SAS Interior Modules et à l'accent mis sur les principales lignes de produits dans lesquelles elle occupe une position de leader. L'activité a également accéléré le développement de matériaux biosourcés et recyclables permettant une réduction significative du poids, de la consommation d'énergie et des émissions de CO 2 . Elle affichera une croissance accélérée dans les segments de marché à forte croissance des véhicules haut de gamme et électriques, ainsi qu'en Amérique du Nord. L’activité Interiors surperformera le marché de +400 pb entre 2020 et 2025. Portés par l'excellence opérationnelle et des process, les gains de compétitivité porteront la marge opérationnelle à au moins 7,5 % en 2025.

Clarion Electronics : redressement en bonne voie et objectifs 2025 confirmés

L'intégration de Clarion Electronics est désormais achevée, avec, en 2020, plus de 80 millions d'euros d'économies réalisées et 2,5 milliards d'euros de prises de commandes, contre un objectif initial de 2,1 milliards d'euros. Moteur fondamental de la stratégie Cockpit du Futur, l’activité s'articule autour de trois lignes de produits : Électronique embarquée, Technologies d’affichage et Systèmes avancés d’aide à la conduite. Pour chacune de ces lignes de produits, l'activité est bien orientée autour de ses solutions phares et se développe rapidement dans les principaux segments à forte croissance et rentabilité. En 2025, Clarion Electronics affichera 2,5 milliards d'euros de ventes, une gamme de produits bien équilibrée et un portefeuille clients fortement diversifié. La rentabilité en 2025 sera d’au moins 7,5 %, proche de la moyenne du Groupe.

Clean Mobility : trois lignes de produits pour une croissance rentable à court, moyen et long terme

Le processus d'électrification continue de s'accélérer et Faurecia estime à 30 % la part des véhicules entièrement électriques (batterie et piles à combustible) en 2030. L'activité Clean Mobility renforcera sa position de leader dans le domaine des très faibles émissions pour les véhicules particuliers. Ses technologies permettront d'augmenter le contenu par véhicule, en particulier sur le marché en plein essor des véhicules hybrides. Sur le marché des véhicules utilitaires et de l'industrie, le contenu par véhicule augmentera considérablement d'ici à 2030 sous l'effet des nouvelles réglementations et Faurecia renforcera sa part de marché et verra ses ventes plus que doubler. Les liquidités générées dans le domaine des très faibles émissions viendront alimenter l'essor de Faurecia dans les technologies de l'hydrogène.

Le marché de la mobilité hydrogène représentera 17 milliards d'euros et 2,5 millions de véhicules en 2030. Faurecia jouit d'une position unique pour se hisser au rang de leader sur ce marché, à la fois dans le domaine des réservoirs et des systèmes de distribution d'hydrogène et dans celui des piles à combustible grâce à Symbio, sa co-entreprise avec Michelin. Faurecia se fixe pour objectif une prise de commandes de 500 millions d'euros en 2021. Les ventes commenceront à s'accélérer à partir de 2022 pour atteindre 500 millions d'euros en 2025 et plus de 3,5 milliards d'euros à l'horizon 2030.

Activité Seating Interiors Clean Mobility Clarion Electronics 2022 2025 2022 2025 2022 2025 2022 2025 Ventes 7,5 Md€ >9,5 Md€ 5,5 Md€ >6,5 Md€ 4,5 Md€ 5,8 Md€ 1,4 Md€ 2,5 Md€ Marge opérationnelle ≥ 7 % ≥ 7,5 % ≥ 7 % ≥ 7,5 % 11,5 % ≥ 11,5 % 6 % ≥ 7,5 %

Des initiatives en faveur du développement durable portées par de solides valeurs et convictions

Les initiatives de Faurecia en faveur du développement durable, dont la neutralité CO 2 et la diversité hommes-femmes sont deux priorités majeures, reposent sur des Convictions et des Valeurs fortes. Le Groupe vise une proportion de 30 % de femmes parmi les managers et professionnels et de 24 % de femmes parmi les 300 principaux managers d'ici à 2025. Il atteindra ces objectifs en axant fortement ses efforts sur le recrutement, la formation et le développement des femmes. Le programme de neutralité CO 2 du Groupe comporte deux étapes clés qui ont été validées par l'initiative SBTi. D'ici à 2025, les activités du Groupe atteindront la neutralité carbone et élimineront 920 000 tonnes de CO 2 . D'ici à 2030, le Groupe éliminera 4 millions de tonnes de CO 2 supplémentaires en réduisant les émissions de ses produits dans l'ensemble de ses activités. Faurecia intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur et travaille en partenariat avec Schneider Electric pour réaliser ces objectifs.

Transformer une croissance rentable en génération de trésorerie

Le cash-flow net atteindra 4 % des ventes en 2022 et près de 4,5 % en 2025, porté notamment par une rentabilité accrue, une sélectivité dans les dépenses d'investissement et une amélioration du besoin en fonds de roulement. Au total, le Groupe génèrera un cash-flow net cumulé de plus de 4 milliards d'euros d'ici à 2025. La stratégie d'allocation du cash-flow net de Faurecia est confirmée, avec 40 % dédiés aux dividendes et aux rachats d'actions et 60 % dédiés au désendettement et aux acquisitions bolt-on. Avec une structure financière saine et en poursuivant son désendettement, le Groupe affichera un ratio dette nette/EBITDA en fin d’année d'environ 1x à partir de 2022.

Changement à venir dans la structure actionnariale de Faurecia

Issue de la fusion entre FCA et PSA, la nouvelle entité Stellantis distribuera en nature à ses actionnaires ses actions Faurecia, représentant environ 39 % du capital de l'entreprise. Stellantis a annoncé qu'une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 8 mars 2021 pour approuver la distribution. Cette distribution, qui ouvre un nouveau chapitre pour Faurecia, augmentera son flottant jusqu'à environ 85 %, améliorera son profil sur les marchés financiers et lui permettra d'affirmer sa stratégie commerciale en tant qu'entreprise indépendante. Afin d'associer les collaborateurs au développement futur de Faurecia, le Groupe lancera un plan d'actionnariat salarié à l'issue de l’opération de distribution. Il s'agira d'un plan sans effet dilutif consistant en un programme de rachat d'actions pour un maximum de 2% du capital, qui sera proposé à environ 90 % des collaborateurs dans 15 pays.

Hypothèses de marché

Faurecia table sur une production automobile mondiale de 82,3 millions de véhicules en 2022 et de 90,9 millions en 2025. Cela représente une croissance annuelle moyenne de 5,2 % entre 2020 et 2025.

La présentation New Perspectives de Faurecia sera disponible ce jour à partir de 13h00 (heure de Paris) sur le site internet de Faurecia : www.faurecia.com.

Un webcast (www.faurecia.com) se tiendra ce jour à 13h30 heures (heure de Paris). Si vous souhaitez suivre la présentation via le webcast, veuillez cliquer sur lien suivant : https://channel.royalcast.com/faurecia-en/#!/faurecia-en/20210222_2

Vous pouvez également suivre la présentation par conférence téléphonique :

France : +33 (0)1 76 77 28 19

Royaume-Uni : +44 (0)330 336 9411

Etats-Unis : +1 323-994-2093

Code de confirmation : 7999151

Un replay de la conférence sera disponible très prochainement sur le site internet du Groupe.

Contacts

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Directeur de la communication corporate

Tél. : +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com









Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com



Anne-Sophie JUGEAN

Directrice adjointe des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 71 31

annesophie.jugean@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 500 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris.

Pour en savoir plus : www.faurecia.com

