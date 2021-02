22 février 2021 - Zurich - 21Shares AG, le gestionnaire d’actifs Suisse pionnier de trackers crypto, a officiellement franchi le cap du milliard de dollars américain d'actifs sous gestion. En un peu plus de deux ans, 21Shares AG a vu ses actifs multipliés par 200 et fait maintenant partie de l'élite des sociétés de gestion dans le monde avec plus d'un milliard de dollars d'actifs.

Le succès de la start-up Suisse peut être largement attribué à deux phénomènes :

Une appréciation et une acceptation rapides de la part des investisseurs institutionnels dans le secteur des crypto-actifs. Depuis son plus bas niveau de 5.000 dollars en mars 2020, Bitcoin a atteint plus de 55 000 dollars en février 2021. En outre, l'utilisation du réseau Ethereum est passée de 950 millions de dollars à plus de 43 milliards de dollars sur la même période. La croissance exorbitante des prix des crypto-actifs a suscité une demande mondiale de la part des investisseurs institutionnels dans cette classe d'actifs.

Grâce à son expérience éprouvée en matière de cotation des produits négociés en bourse (en anglais, Exchange Traded Product ou ETP) physiquement garantis, les ETPs de 21Shares offrent aux investisseurs particuliers et institutionnels un accès sûr, pratique et facile aux crypto-actifs via une structure familière. Les institutions en Europe et ailleurs préfèrent la structure de qualité institutionnelle de l'ETP suisse aux certificats afin de s'exposer de la manière la plus efficace et la plus sûre au Bitcoin et à d'autres crypto-actifs. La structure suisse de l'ETP - utilisée pour la première fois par 21Shares AG via l'ETP HODL le tout premier ETP au monde adossé à un panier crypto — partage de nombreuses caractéristiques des structures traditionnelles des fonds indiciels (ETF), telles qu'un prospectus européen approuvé, une cotation sur les bourses européennes réglementées, une structure ouverte utilisant des créations et rachats pour éviter les primes et les décotes, une ségrégation et une collatéralisation complètes des actifs sous-jacents et le recours à de nombreux teneurs de marché d'ETF pour la liquidité intrajournalière. Comme la structure suisse des ETP n'est pas limitée par les exigences de diversification des OPCVM, elle est idéalement adaptée pour donner aux investisseurs un accès sûr à des catégories d'actifs plus naissantes et plus recherchées comme les crypto-actifs.





"Nous sommes extrêmement heureux d'avoir atteint une étape critique en si peu de temps. La croissance de l'activité de nos ETP est largement due aux efforts incroyables de notre équipe et à la fidélité et la confiance de nos clients", a déclaré Ophelia Snyder, co-fondatrice et présidente de 21Shares.

Depuis sa création, 21Shares a lancé un total de 12 trackers sur toutes les bourses réglementées de la région D-A-CH. La société est le seul émetteur qui dispose actuellement d'un ETP Ethereum (AETH) sur deux bourses réglementées et trois segments de bourses réglementées offrant l'ETP bitcoin. Aucun autre émetteur de crypto ne dispose d'une offre aussi complète sur les marchés réglementés. Il détient plus de 90 % des parts de marché des ETP adossé à un panier crypto et son dernier produit, l'ETP polkadot, a recueilli plus de 25 millions de dollars en 15 jours, ce qui démontre l'immense popularité de la gamme de produits négociés en bourse provenant de 21Shares. Il a également été le premier émetteur à lister en bourse le XRP ETP (AXRP) qui, sous son contrôle réglementaire actuel, est toujours coté et négocié dans des conditions de marché normales. La société a été immédiatement reconnue pour la cotation du premier ETP inverse au cours du bitcoin au monde (SBTC), qui est également centralisé à la bourse de Francfort pour une meilleure conformité. Et enfin, 21Shares est le seul émetteur à avoir 9 ETP crypto admis à la négociation sur la bourse de Stuttgart.

"Avec une telle demande institutionnelle souhaitant obtenir une exposition aux crypto-actifs via un ISIN, il nous a fallu moins de deux semaines pour passer de l'annonce de 500 millions de dollars d'actifs sous gestion à plus d'un milliard de dollars aujourd'hui. Il devient rapidement judicieux pour de nombreux gestionnaires de fortune, banques privées, family offices et particuliers d'allouer des fonds dans les crypto-actifs. Nous prévoyons d'atteindre des sommets encore plus élevés en 2021, tant pour nos actifs sous gestion chez 21Shares que pour l'écosystème des crypto-actifs", a félicité Hany Rashwan, PDG de 21Shares.

