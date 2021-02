Nasdaq Copenhagen A/S

22. februar 2021

Sydbanks salg af datterselskabet Alm. Brand Leasing A/S

Sydbank A/S har med virkning fra 1.3.2021 solgt 100 % af aktiekapitalen i datterselskabet Alm. Brand Leasing A/S til Opendo A/S. Samtidig køber Sydbank A/S 10,4 % af aktiekapitalen i Opendo A/S og bliver dermed medejer af selskabet sammen med 13 andre pengeinstitutter og et forsikringsselskab.

Baggrunden for salget er, at Sydbank A/S’ nuværende leasing-setup er baseret på finansiel leasing, mens Alm. Brand Leasing A/S primært fokuserer på operationel leasing. Med Opendo A/S som ny ejer opnås en ejerkreds, der fortsat fokuserer på operationel leasing. Samtidig sikres ca. 30 arbejdspladser.

Salget er sket til indre værdi pr. 31. december 2020 efter fradrag af udbytte, og købsprisen erlægges kontant.



