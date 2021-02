Fortsatt tillväxt i 2020

























Antal sålda Hövdingar under 2020 ökade med 35% jämfört med föregående år.

Omsättningen ökade också med 35%.



Då förra hösten präglades av lansering av Hövding 3 och kast mellan kvartalen blir kvartalsjämförelsen både av detta och föregående kvartal missvisande. Därför jämför vi operationellt andra halvåret mot föregående år samma period.

Andra halvåret summerar vi med 51% omsättningsökning att jämföra med första halvårets blyga 14% tillväxt.



Det vittnar om att Hövding går stärkta ur ett speciellt 2020. Efterfrågan är god, vilket 52,7 MSEK i nettoomsättning under kvartal fyra bekräftar. Det är vårt största kvartal hittills och efter omstruktureringar gjorda under kvartal tre börjar vi försiktigt se effekt på vårt rörelseresultat.

Rensat för omstruktureringskostnader slutar EBITDA i kvartal tre och fyra på -6% samt -11% med en tydlig trend i rätt riktning. Vi har fortfarande arbete att göra och området bruttomarginal är i speciellt fokus där vi under våren implementerar aktiviteter som höjer genomsnittspriset, reducerar kostnaden i produktionsledet samt reducerar kostnaden för garantiåtaganden.



Under kvartalet såg vi hur de internationella marknaderna i Tyskland och Danmark återgick till närmare förväntade nivåerna och var mindre tyngda av pandemirelaterade restriktioner i handeln. Samtidigt fortsatte Sverige leverera bra resultat lett av många stora nationella aktörer som exempelvis Stadium, Outnorth, Designtorget m.fl.

Det som enar alla våra nyckelkunder, oavsett land, är möjligheten de ser att omsätta i en kategori (cykling) som annars har sin lägsta period under vintern. En av våra styrkor som bekräftas är att Hövding är en produkt som kan marknadsföras och säljas oavsett säsong.



Vi har nu gått in i 2021 och ser fram emot att fortsätta bygga på den trend vi har resultatmässigt. Det kommer fortsatt vara ett utmanande år att förutse, givet pandemin, och de omstruktureringsbeslut vi implementerade för sex månader sedan kommer väl till pass. Vi är mer agila i vårt digitala arbetssätt än tidigare och har en mer flexibel samt lägre kostnadsmassa att arbeta med. Det ger oss bättre möjlighet att agera vid eventuella samhällsrestriktioner och en fortsatt ökad cykeltrend i vardagslivet. Planen som nu implementeras är; fortsatt kostnadskontroll, steg för steg förbättrad bruttomarginal och tillväxt driven av de tre nyckelmarknaderna, samtidigt som vi mer aktivt än tidigare startar arbete på nya marknader där vi redan vet det finns efterfrågan efter smarta lösningar för vardagscyklister. I det arbetet tar vi med oss vetskapen att upp till hälften av alla Hövdingar som köps idag köps online. Ingången på nya marknader kommer vara en kombination av fysiskt och digital försäljning där fysisk närvaro kompletterar digital försäljning snarare än omvänt.



Med 300 000 Hövdingar ute på vägarna, bara i Sverige, Danmark och Tyskland, har vi ordentligt fotfäste. Under fjärde kvartalet köptes någonstans på dessa marknader en Hövding var fjärde minut, dygnet runt. Vi ser ingen tendens till avmattning och ser fram emot att lägga många räddade liv till de redan tusentals som i vardagen åtnjutit ett skydd upp till åtta gånger bättre än traditionella cykelhjälmar.



Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ