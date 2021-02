Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce le lancement de la version 9.2 de Prima Compliance Reporting, sa solution pour la conformité règlementaire Solvabilité 2.

Cette nouvelle version 100% cloud bénéficie d’une interface intuitive et ergonomique qui fluidifie l’ensemble du processus de reporting Solvabilité 2, et assure l’automatisation des mises à jour technologiques et règlementaires. L’application s’enrichit également de nouvelles fonctionnalités, dont l’amélioration de la production du reporting interne avec des environnements de travail plus flexibles et adaptés aux besoins internes, ainsi qu’un nouveau mode de saisie directe sur état.



«Dès 2018, Prima Solutions a pris le virage du cloud et nous sommes fiers de proposer toutes nos solutions en cloud, dont Prima Compliance, explique Julien Victor, directeur général du Groupe Prima Solutions. Aujourd’hui, Prima Compliance, grâce à sa version cloud, permet à nos clients d’avoir accès de manière transparente et régulière aux nouvelles fonctionnalités de leur application ainsi qu’aux évolutions de la règlementation. Moins d’un an après le lancement de Prima Compliance en cloud, nous constatons son succès auprès de notre parc clients : près d’1/4 de nos clients ont déjà adopté Prima Compliance V9, par exemple l’OCIRP, S2C et MF Précaution.»

Une application ergonomique et disponible en cloud depuis la sortie de la version 9

Présentée au club utilisateurs en novembre 2020, l’interface intuitive est désormais une caractéristique de l’application Prima Compliance, et la charte graphique a été repensée et harmonisée avec l’ensemble des solutions de l’offre Prima Solutions. L’ergonomie de la nouvelle version assure une expérience utilisateur optimale avec une diminution des étapes de navigation et des temps de réponse réduits sur l’ensemble du processus d’élaboration du reporting, et notamment lors des exports XBRL à destination de l’ACPR.

De plus, l’hébergement de la solution Prima Compliance en cloud garantit la sécurité des données et des opérations et la fluidité des mises à jour fonctionnelles et règlementaires. Dans le cadre de la conformité à Solvabilité 2, l’automatisation des mises à jour de l’application est d’autant plus cruciale que les évolutions règlementaires sont constantes et que la tendance est à la multiplication et à la complexification des contraintes. Les utilisateurs de Prima Compliance ont l’assurance d’avoir une application toujours conforme aux exigences du régulateur.



Amélioration de la production du reporting interne avec plus de flexibilité

Cette nouvelle version propose des options supplémentaires pour réaliser des modifications de générations de rapports pour des besoins internes, au-delà des besoins règlementaires. L’utilisateur a ainsi la possibilité de façonner son environnement de travail en sélectionnant uniquement les informations nécessaires à son besoin interne spécifique, ce qui lui permet de simplifier et de gagner du temps sur chaque opération.

Complétant cette amélioration, la navigation intuitive de l’interface permet désormais à l’utilisateur de réaliser son propre paramétrage en créant des regroupements pour ses besoins internes, assurant une meilleure visibilité de son reporting.

Souplesse des traitements de données

La version 9.2 de Prima Compliance permet de faire des ajustements de données avec un nouveau mode de saisie directe sur état qui permet de corriger et/ou compléter les données préalablement intégrées. L’utilisateur a désormais la possibilité d’affiner ses données en fonction de ses besoins spécifiques, tout au long du processus de production de son reporting.

Enfin, grâce à l’amélioration des modules de calculs de l’application, l’utilisateur peut également ajuster la granularité de ses données en fonction de son besoin règlementaire. Ce traitement plus fin de la donnée permet d’optimiser les calculs réalisés.

