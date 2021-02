February 22, 2021 06:15 ET

Evli Pankki Oyj:n hallitus on kokouksessaan 22.1.2021 hyväksynyt osakkeenomistajan pyynnön 7.600 A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla.

Muunnon jälkeen Evli Pankin A-osakkeiden määrä on yhteensä 14.627.664 ja B-osakkeiden määrä on yhteensä 9.481.756 osaketta. Evli Pankki Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä pysyy ennallaan 24.109.420 kappaleessa. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä on muunnon jälkeen yhteensä 302.035.036.

Osakkeiden muunto on rekisteröity kaupparekisteriin 22.2.2021. Muunnetut osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.2.2021 alkaen.





Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 95,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,2 prosenttia (31.12.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.



