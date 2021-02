– Le programme voix unies offrira gratuitement des services de publicité et de création aux organismes Grands Frères Grandes Sœurs, Blacbiblio.com, Femmes et sport au Canada, Friends of Ruby et Spirit North –



TORONTO, 22 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du soutien sur lequel on peut compter, des ressources pour apprendre et prospérer et un système de soutien qui favorise la confiance en soi et la responsabilisation sont des vertus de la vie que de nombreuses personnes tiennent pour acquises, mais ce n’est pas tous les Canadiens qui peuvent facilement y avoir accès.

En partenariat avec 5 petites entreprises et organismes caritatifs canadiens, Rogers Sports & Média amorce aujourd’hui son programme d’inclusion et de diversité, voix unies, pour soutenir les communautés en quête d’équité en faisant mieux connaître à l’échelle nationale les histoires qui ne sont pas toujours entendues avec la même attention. Grâce aux actifs de Rogers Sports & Média, Grands Frères Grandes Sœurs, Blacbiblio.com, Femmes et sport au Canada, Friends of Ruby, et Spirit North recevront gratuitement des services de publicité et de création pour soutenir leurs efforts d’aide aux communautés mal desservies.

« Même si ces cinq organisations se distinguent par leurs missions respectives et les communautés qu’elles servent, elles partagent un profond sentiment d’espoir pour un avenir équitable, a affirmé Jordan Banks, président, Rogers Sports & Média. Toutes ces organisations déploient une énergie inépuisable pour créer un changement positif extraordinairement inspirant, et c’est précisément pourquoi nous les avons choisies comme partenaires dans le cadre du programme voix unies pour 2021. Nous sommes reconnaissants de pouvoir collaborer avec ces organismes afin de transmettre leurs valeurs et leurs histoires uniques à plus de Canadiens que jamais. »

Rogers Sports & Média a reçu plus de 550 candidatures pour le programme voix unies pour 2021. En raison de la grande popularité de ce programme, 10 autres organisations de notre bassin de candidats, qui appuient chacune la communauté noire, seront présentées par l’entremise du groupe d’actifs de l’entreprise. Les organismes caritatifs et les petites entreprises, ainsi que le travail qu'ils accomplissent dans la communauté, seront mis en vedette tout au long du Mois de l’histoire des Noirs, en février. Voici les 10 organisations : BlackHealingTO, Jeffrey Tosh Art, KidsSwag, Lay Up Basketball, MFMG Cosmetics, Naij Hair, Nia Centre for the Arts, Oofii, Shayla’s Voice et KinkyCurlyYaki.

Afin de poursuivre l’engagement de Rogers Sports & Média envers l’inclusion et la diversité, nous avons créé un Conseil consultatif interne sur le contenu pour veiller à ce que la diversité de pensée soit au cœur de l’ensemble de notre contenu éditorial. Le processus de soumission de candidature pour le programme voix unies en 2022 commencera plus tard cette année. Consultez www.AllInForEquity.ca pour en savoir plus.

voix unies complète le solide programme d’inclusion et de diversité chez Rogers, qui est axé sur la prise de mesures concrètes. Rogers est résolue à travailler en partenariat avec les communautés pour aider à répondre aux besoins essentiels de nos résidents et voisins. Les programmes communautaires soutenant les Canadiens mal desservis et vulnérables comprenaient les dons communautaires Ted Rogers, la Bourse d’études Ted Rogers et Branché sur le succès, qui offre un accès abordable à Internet en vue de combler le fossé numérique. Pendant la pandémie, Rogers a fourni des milliers de téléphones et de forfaits à des centres d’hébergement pour femmes, comme bouées de sauvetage numériques, ainsi qu’à des organismes pour les jeunes comme Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour permettre aux jeunes de conserver leurs liens avec leur mentor. Par ailleurs, Rogers a fourni l’équivalent de neuf millions de repas en dons et en paniers de denrées à des banques alimentaires d’un océan à l’autre, dans le cadre de son projet Nourrir à coup sûr en partenariat avec la Jays Care Foundation et Banques alimentaires Canada. Cette année, en l’honneur de son 60e anniversaire et dans le cadre du Projet 60, l’équipe Rogers a donné un généreux coup de main en effectuant un nombre record d’heures de bénévolat dans le but de rendre le Canada plus fort, ensemble.

Voici les partenaires dans le cadre du programme voix unies pour 2021 :

Grands Frères Grandes Sœurs

Grands Frères Grandes Sœurs est un organisme national qui offre à plus de 40 000 enfants et jeunes chaque année des programmes de mentorat qui changent des vies. De solides relations de mentorat sont essentielles pour permettre aux enfants participant à ces programmes de devenir des adultes bien outillés. Grâce à son travail, cet organisme a fait ses preuves pour contribuer à interrompre les cycles de violence, d’abus de drogue, de pauvreté et d’inégalité.

« Au nom des jeunes et de leurs familles que nous soutenons partout au pays, Grands Frères Grandes Sœurs est heureux de participer au programme voix unies de Rogers Sports & Média, a affirmé Leanne Nicolle, présidente et chef de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs de Toronto. Comptant plus de 100 emplacements à l’échelle du Canada, les agences Grands Frères Grandes Sœurs appuient fièrement nos grands qui travaillent avec les enfants et les jeunes pour développer les compétences dont ils auront besoin pour s’épanouir et surmonter l’adversité. L’engagement de Rogers Sports & Média à soutenir les communautés à en quête d’équité comme la nôtre permettra d’accroître de manière significative la sensibilisation au travail essentiel que nous réalisons. »

Blacbiblio.com

Établie à Montréal, Blacbiblio.com met l'accent sur les personnalités et les événements qui sont régulièrement omis des manuels scolaires. Les ressources de Blacbiblio.com sont accessibles aux enseignants afin qu’ils puissent créer des cours intéressants et amusants pour les élèves de 4e année et plus.

« Blacbiblio.com est heureuse de pouvoir profiter de l’expertise des équipes du programme voix unies et de Rogers Sports & Média, a déclaré Dorothy Williams, fondatrice, Blacbiblio.com. Notre entreprise est fière, car nous savons que la trousse de l’ABC de l’histoire des Noirs du Canada peut avoir une forte incidence positive sur nos jeunes. voix unies aidera Blacbiblio.com à sensibiliser davantage le public aux avantages d’enseigner l’histoire des Noirs du Canada dans nos écoles. »

Femmes et sport au Canada

En tant qu’athlètes, dirigeantes et décideuses, les femmes et les filles sont largement sous-représentées et mal desservies dans le domaine du sport au Canada. Femmes et sport au Canada se consacre à la création d’un système équitable et inclusif qui autonomise les femmes et les filles par l’entremise du sport.

« C’est le temps de réinventer le sport. Alors que les femmes ont ce qu’il faut pour réussir dans le domaine du sport, y compris le talent, la volonté et la détermination, elles doivent surmonter des obstacles supplémentaires simplement parce qu’elles sont des femmes, a affirmé Allison Sandmeyer-Graves, chef de la direction, Femmes et sport au Canada. Femmes et sport au Canada travaille au nom de toutes les femmes et de toutes les filles pour créer un système sportif sécuritaire, accueillant et inclusif. voix unies aidera Femmes et sport au Canada à sensibiliser les parents, les entraîneurs, les dirigeants et les partisans à l’échelle du Canada et à les motiver à faire partie de la solution. Ensemble, nous changerons les règles du jeu pour que tout le monde soit gagnant. »

Friends of Ruby

Friends of Ruby offre des espaces accueillants et uniques, du counseling, des programmes sociaux, des logements et des ressources pratiques aux jeunes de 16 à 29 ans faisant partie de la communauté LGBTQI2. Chaque année, nous aidons plus de 300 jeunes à mener une vie plus sécuritaire et plus saine.

« Nous voulons veiller à ce que les jeunes vulnérables de la communauté LGBTQI2 reçoivent le message que Friends of Ruby est là pour soutenir leur santé mentale et leur bien-être, a déclaré Lucy Gallo, directrice des services à la jeunesse et de l’hébergement. Le partenariat avec Rogers Sports & Média dans le cadre du programme voix unies joue un rôle essentiel pour élargir notre portée et sensibiliser davantage le public aux besoins des jeunes, ce qui aide à éliminer les problèmes et les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les jeunes de la communauté LGBTQI2 ».

Spirit North

Spirit North fait en sorte que rien n’arrête les jeunes Autochtones dans les sports, à l’école et dans la vie. Grâce au pouvoir transformateur du sport et du jeu, Spirit North aide les jeunes à améliorer leur santé et leur bien-être, à perfectionner leurs compétences en leadership, à s’exprimer et à respecter leur promesse.

« Nous sommes absolument ravis d’avoir été sélectionnés pour participer au programme voix unies de Rogers Sports & Média. Ce partenariat aidera Spirit North en nous donnant l’occasion de partager notre histoire avec les Canadiens d’un océan à l’autre, de sensibiliser les gens et d’offrir des ressources. Cela nous permettra ainsi d’atteindre encore plus d’enfants et de jeunes autochtones grâce à des programmes de sport au service du développement social conçus pour les intéresser, les habiliter et les inspirer. Nous ne pourrions pas être plus ravis et emballés à l’idée de nous associer avec Rogers Sports & Média dans le cadre de ce projet », a affirmé Beckie Scott, fondatrice et chef de la direction, Spirit North

