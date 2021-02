MONTREAL, 22 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l'entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial en technologie de paiement de marques reconnues a annoncé aujourd'hui que la Société participerait à la conférence virtuelle des paiements 2021 de KBW Fintech.



Détails de l'événement :

Conférence virtuelle des paiements 2021 de KBW Fintech

Date : le jeudi 25 février 2021

Heure : 15 h 30 HE



La causerie de la société sera diffusée sur le Web et une rediffusion archivée sera accessible depuis le site Web des relations aux investisseurs de Nuvei à l'adresse https://investors.nuvei.com dans la section « Événements et présentations ».

