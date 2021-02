February 22, 2021 08:15 ET

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest har oprettet fusionsplan og redegørelse for skattefri fusion af følgende afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest (CVR-nr. 24 26 05 26):

Jyske Invest Favorit Obligationer KL (SE-nummer 12258623)

fusioneres med Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL (SE-nummer 31006376) som den fortsættende afdeling

Jyske Invest Danske Aktier KL (SE-nummer 12258763)

Jyske Invest Europæiske Aktier KL (SE-nummer 12258852)

Jyske Invest Globale Aktier KL (SE-nummer 12258860)

Jyske Invest Globale Aktier SRI KL (SE-nummer 31025761)

Jyske Invest USA Aktier KL (SE-nummer 12259123)

Jyske Invest Favorit Aktier KL (SE-nummer 12259263)

fusioneres med Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL (SE-nummer 41736607) som den fortsættende afdeling.

Fusionen er betinget af, at den vedtages på ordinær generalforsamling i de ophørende afdelinger, samt af at fusionen efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Fra den 24. februar 2021 vil der på Investeringsforeningen Jyske Invests kontor på Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg og på hjemmesiden jyskeinvest.dk, i overensstemmelse med § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS, være fremlagt følgende dokumenter til eftersyn:

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling

Seneste årsrapport for de ophørende og de fortsættende afdelinger

Bestyrelsen vil indkalde til ordinær generalforsamling på sædvanlig måde i henhold til vedtægterne.

Centrale investorinformationer for de ophørende afdelinger er blevet opdateret med et afsnit vedrørende ovennævnte fusioner. Centrale investorinformationer for både de ophørende og fortsættende afdelinger kan ses på jyskeinvest.dk.

