Jim Bailey rejoint Capgemini en tant que Directeur exécutif de la Strategic Business Unit ‘Amériques’ du Groupe

Paris, le 22 février 2021 - Capgemini annonce la nomination de Jim Bailey en tant que Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques. Il rejoint le Comité de Direction générale du Groupe. Jim Bailey a pour mission de contribuer à la croissance du Groupe dans la région et à renforcer plus encore sa position de partenaire stratégique des entreprises sur les marchés clés que sont l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine.

« Jim apporte à Capgemini son expérience considérable dans le domaine du Digital au service d’acteurs leaders dans de multiples secteurs d’activité, et dans la gestion des partenariats technologiques stratégiques. Il jouera un rôle clé pour renforcer nos relations avec nos grands clients et accélérer le développement de nos activités sur le continent américain, » commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. « Jim rejoint Capgemini sur ce marché clé à un moment passionnant pour le Groupe. Je suis ravi de l’accueillir au sein de Capgemini et du Comité de Direction générale du Groupe. »

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe dirigeante de Capgemini et de prendre la tête sa Strategic Business Unit Amériques, » déclare Jim Bailey. « La présence internationale étendue de Capgemini, combinée à sa forte expertise dans toutes les dimensions du métier, digitale et technologique, place le Groupe en parfaite position pour remporter encore plus de succès sur le continent américain. Sa gamme complète et unique de services de transformation a fait ses preuves sur le marché en générant des résultats impressionnants. J'ai vraiment hâte de prendre part au développement de ses activités et au renforcement de sa présence sur le continent américain. »

À ce poste, Jim Bailey rapporte à Olivier Sévillia, Directeur général adjoint du groupe Capgemini. Il a rejoint Capgemini le 22 février et prendra officiellement ses fonctions le 1er avril 2021, après une période transitoire d’intégration.

Biographie : Jim Bailey

Jim Bailey rejoint Capgemini après une carrière de trente ans chez Accenture, où il occupait la fonction de Senior Managing Director, ainsi que dirigeant et membre fondateur d'Accenture Digital. À ce titre, il était à la tête des pratiques du Groupe dans les domaines de la mobilité et de l'Internet des objets, des stratégies digitales, des services applicatifs et des logiciels embarqués, ainsi que des plates-formes digitales et des offres sectorielles. Il était à ce titre responsable des relations du Groupe avec Apple, GE, Google, Intel et Microsoft. Jim Bailey était également membre du Global Leadership Council d'Accenture.

Auparavant, il a occupé plusieurs postes chez Accenture à la tête d'équipes mondiales, nationales et régionales, apportant son expertise au service d’acteurs majeurs appartenant à de nombreux secteurs d’activité dans les domaines du conseil en stratégie, management, et technologie, des services applicatifs et d’externalisation des processus d'entreprise. Il a acquis une parfaite connaissance des secteurs de la banque, des communications, de l'assurance, du commerce, de l'automobile et de l’industrie du tourisme, ainsi que des marchés financiers, des biens de consommation et de l’industrie. Il a également contribué à la création de la fonction de directeur commercial groupe chez Accenture, y intégrant les dimensions finance, droit, ressources humaines, et gestion opérationnelle.

Jim Bailey est diplômé de l'université de Princeton et vit à Atlanta. A titre bénévole, il a dirigé la Chambre de commerce et l'Orchestre symphonique d'Atlanta et du Woodruff Arts Center.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

