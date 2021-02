Nicox : Publication, dans une revue scientifique de premier plan, de résultats non cliniques d’efficacité sur une nouvelle classe de composés donneurs d’oxyde nitrique non analogues de prostaglandine réduisant la pression intraoculaire

Cette nouvelle classe de composés fonctionne uniquement grâce à une activité modulée par l'oxyde nitrique (NO)



Pour cette nouvelle classe, réduction démontrée de la pression intraoculaire (PIO) de façon similaire à l’analogue de prostaglandine (PGA), le travoprost, avec un délai d’action plus rapide 23 février 2021 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la publication1 dans le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. de résultats non cliniques de réduction de la pression intraoculaire (PIO) avec une nouvelle classe de composés donneurs d’oxyde nitrique (NO) non analogues de prostaglandine (PGA). Une PIO élevée est l’un des principaux facteurs de risques du glaucome à angle ouvert. L’effet de réduction de la PIO modulé par le NO dans cette nouvelle classe de composés est renforcé par l'action concomitante, dans la même molécule, de l'inhibition de la phosphodiestérase-5 (PDE-5).



Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox, a déclaré : “Cette nouvelle classe de composés, dans laquelle nous avons optimisé et renforcé l'activité de l'oxyde nitrique, a été développée grâce aux années d’expertise et de recherche de Nicox dans ce domaine. Avec VYZULTA et le NCX 470, notre candidat médicament prometteur en phase 3 d’étude clinique, nous avons démontré que l'oxyde nitrique peut apporter une efficacité supplémentaire à celle d'un analogue de prostaglandine. Cette nouvelle classe de composés renforce l'effet de réduction de la pression intraoculaire modulé par l'oxyde nitrique avec l'action concomitante de l'inhibition de la phosphodiestérase de type 5. Nous avons identifié dans cette classe des candidats médicaments qui pourraient potentiellement être utilisés en monothérapie, ou en association avec des analogues de prostaglandine ou avec d'autres agents réduisant la pression intraoculaire pour améliorer l’efficacité des traitements existants.”



Les données publiées sur le NCX 1741, analogue du NCX 1728, candidat au développement de Nicox, ont comparé son effet de réduction de la PIO avec celui du travoprost dans un modèle d’hypertension oculaire chez un primate non-humain. Cette publication indique que le NCX 1741 a réduit la PIO de façon similaire au travoprost, avec un délai d’action plus rapide. Le travoprost est un analogue de prostaglandine, une classe de molécules considérée comme le traitement de référence pour la réduction de la PIO chez l’homme.



NCX 1728 est le premier d’une nouvelle classe de composés à avoir été sélectionné pour un développement (voir communiqué de presse du 23 octobre 2020 ). Nicox effectuera une caractérisation complète des formulations ophtalmiques du NCX 1728 avant d’initier les tests formels préalables nécessaires au dépôt d’un dossier d’Investigational New Drug (IND). Nicox détient les droits exclusifs mondiaux du NCX 1728 et du NCX 1741.



Composés modulés par le NO réduisant la PIO



Il a été prouvé que le NO joue un rôle clé dans la régulation de la PIO. Une entité donneuse de NO peut être liée à d’autres agents pharmaceutiques pour améliorer l’efficacité de la réduction de la PIO, comme c’est le cas avec le principal candidat médicament en développement de Nicox, le NCX 470, un nouvel analogue de prostaglandine donneur de NO, et son produit commercialisé avec le même mécanisme d’action, VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%. VYZULTA®, indiqué pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, fait l’objet d’un accord de concession de licence exclusif avec Bausch + Lomb qui le commercialise aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine et au Mexique. L’effet du NO sur la réduction de la PIO pourrait être intensifié et/ou prolongé par les inhibiteurs de la PDE-5, qui inhibent la dégradation de la guanosine monophosphate cyclique (GMPc), un messager intracellulaire clé qui est produit en conséquence de la stimulation par le NO.