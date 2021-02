Jobmarkedet har overhalet niveauet før Corona-krisen

Antallet af nyindrykkede jobannoncer er på 102% af niveauet for et år siden

Jobindex fik hidtil højeste omsætning i 4. kvartal og slutter året med et flot resultat og tro på 2021

Bedste kvartal hidtil nogensinde

"Vi omsatte for 86 mio. kr. i 4. kvartal 2020 mod 76 mio. kr. i samme periode året før," fortæller Kaare Danielsen. "Det er den højeste omsætning nogensinde. Driftsoverskuddet før renter og skat blev på 26 mio. kr. mod 18 mio. kr. året før - det er meget tilfredsstillende."

2020 slutter godt på trods af Corona

For 2020 som helhed var Jobindex-koncernens nettoomsætning på 280 mio. kr. mod 314 mio. kr. i 2019, et fald på 11%. Driftsresultat før renter og skat blev på 75 mio. kr., et fald på 16% i forhold til 2019-resultatet på 89 mio. kr.

"Dermed rammer vi - trods Corona - et flot resultat, som svarer til de senest udmeldte forventninger og som viser, at Jobindex har evnet at komme igen, selvom antallet af nye jobannoncer blev halveret i marts sidste år fra den ene dag til den anden," siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex:

"2020 har været et hårdt år, men flytningen til Valby og forenklingen af organisationen er faldet på plads. Samtidigt har alle koncernens selskaber og forretningsområder vist, at de kan udvikle sig og finde nye veje, der trodser årets store udfordringer. Jeg er meget taknemmelig for den store indsats, som alle medarbejdere har ydet undervejs og fortsat yder, og jeg er imponeret over, at alle i foråret fra den ene dag til den anden lærte at arbejde sammen på nye måder."

Forventninger til stærkt jobmarked i 2021

I 2021 forventer Jobindex en nettoomsætning i niveauet 320 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 90 mio. kr.

"Vi tror på, at jobmarkedet vil holde sig på samme høje niveau i 2021, som det ligger på lige nu. Det er ikke mindst optimismen omkring vaccinerne, der bærer forventningerne over det meste af verden, og vi forventer, at det vil holde. Men usikkerheden i år er større end normalt," slutter Kaare Danielsen.

