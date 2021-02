FastPassCorp A/S

February 23, 2021 02:12 ET

Selskabet indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 19. april kl 16:00 hos selskabet; Gladsaxevej 376, 2860 Søborg. Der planlægges med en delvis elektronisk afholdelse.

Selskabet har besluttet at flytte fra den oprindeligt planlagte dato den 15. marts i det håb, at møderestriktionerne er lettet, således at aktionærerne kan mødes på generalforsamlingen.

Agenda og materiale til generalforsamlingen vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Om FastPassCorp A/S

Selskabet udvikler software og SaaS løsninger til beskyttelse af store organisationers passwords og password processer. Kunderne opnår store produktivitetesforbedringer og beskyttelse af medarbejdernes kodeord. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North Growth Market, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/