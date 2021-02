Jyske Realkredit A/S

February 23, 2021 02:37 ET

Til Nasdaq Copenhagen A/S 23. februar 2021

Meddelelse nr. 22/2021











Jyske Realkredit åbner 1,5%-obligation med mulighed for op til 30 års afdragsfrihed og udløb i 2053





Jyske Realkredit vil udstede nye særligt dækkede obligationer fra kapitalcenter E. Obligationerne vil være DKK-denominerede fastforrentede konverterbare obligationer med mulighed for op til 30 års afdragsfrihed, 1,5% i kuponrente og udløb d. 1. oktober 2053.

Obligationerne vil blive registreret i VP SECURITIES A/S og Jyske Realkredit vil søge om optagelse til handel af obligationerne på NASDAQ Copenhagen A/S.

De endelige vilkår vil blive offentliggjort i en separat fondsbørsmeddelelse.