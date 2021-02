Jonathan REFALO et Nicolas PORQUET viennent de rejoindre les équipes de COURTIN REAL ESTATE en charge respectivement du contrôle de gestion et de la comptabilité au sein de l’équipe de la direction administrative et financière dirigée par Nicolas MAYCHMAZ.

Jonathan est titulaire d’un Master Comptabilité Contrôle et Audit (CCA) à l’IAE de Nice obtenu en 2014. Il intègre le groupe Amadeus ou il y fera ses armes pendant 6 années en tant que contrôleur financier. Il y exerce alors diverses fonctions liées à la clôture mensuelle, a l’établissement de budget ainsi qu’à la mise en place d’outils de reporting pour le leader mondial.

Nicolas Porquet est lui titulaire d’un Bachelor Comptabilité et Finances d’entreprise et fort d’une expérience de 13 ans en cabinet d’expertise comptable, il sait aussi bien gérer la comptabilité journalière et les diverses obligations fiscales, que l’établissement des comptes annuels.

Ces recrutements à fortes valeurs ajoutées vont permettre à COURTIN REAL ESTATE de renforcer l’équipe financière et d’optimiser l’analyse, le suivi et la performance du groupe.