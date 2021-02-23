紐約, Feb. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表於 2020 年 5 月 11 日至 2020 年 11 月 4 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 bluebird bio, Inc. (NASDAQ:BLUE) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=bluebird-bio-inc&id=2586 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=bluebird-bio-inc&id=2586

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 截止日期 2021 年 4 月 13 日之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及/或誤導性陳述，及/或未能披露：支持 bluebird 針對鐮刀型紅血球疾病 (SCD) 的 LentiGlobin 的美國生物學許可申請（「BLA」）提交的數據不足以證明藥物的可比較性；被告就 2019 冠狀病毒病疫情對公司針對 SCD 的 LentiGlobin 的 BLA 提交時間表（特別是在製造方面）的可預見影響卻輕描淡寫。由於上述所有原因，可以預見的是，公司不會在 2021 年下半年提交針對 SCD 的 LentiGlobin 的 BLA；結果，公司的公開聲明在所有相關時間都是虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。