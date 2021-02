A expansão reforça a estratégia da Control Risks para apoiar as complexas necessidades regulatórias e de litígio de uma base de clientes global, que estão cada vez mais focados em proteger informações de negócios, impulsionar uma escala significativa e implementar análises ao interrogar seus dados.



NOVA IORQUE, Feb. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Control Risks, a consultoria especializada em riscos, anunciou hoje que se tornou um RelativityOne Gold Partner por fornecer uma experiência de serviço excepcional para seus usuários finais RelativityOne. A Control Risks também está expandindo sua presença no RelativityOne para o Brasil e a Alemanha, aprofundando seu alcance e capacidades globais.

A Control Risks usa o Relativity para apoiar compromissos complexos para clientes expostos a investigações regulatórias; investigações e disputas internas; litígios e ações de fiscalização; e cada vez mais em compromissos orientados para análise de dados para clientes que estão avançando para os próximos estágios de maturidade de conformidade. A escalabilidade e flexibilidade do RelativityOne permitem que a Control Risks trate de qualquer caso, não importa o tamanho, e oferece uma experiência mais consistente para clientes em todo o mundo

Embora a empresa forneça serviços forenses e de descoberta eletrônica há muito tempo na Alemanha e no Brasil, a adição do RelativityOne permitirá que a Control Risks ofereça um suporte melhor aos clientes em disputas e investigações na nuvem. A expansão reforça a estratégia da Control Risks para apoiar as complexas necessidades regulatórias e de litígio de uma base de clientes global, que estão cada vez mais focados em proteger informações de negócios, impulsionar uma escala significativa e implementar análises ao interrogar seus dados.

A Control Risks tem atuado consistentemente como um parceiro estratégico da Relativity. A empresa participou do Programa de Acesso Avançado para Aero UI da Relativity, trabalhando com um grupo seleto de clientes na nova interface e fornecendo feedback à Relativity antes do lançamento do Aero UI em setembro de 2020. Como Silver Partner, a empresa participou frequentemente como palestrante e em palestras nas conferências do Relativity Fest, no Relativity Blog e nas iniciativas Stellar Women in eDiscovery. A Control Risks possui 40 certificações da Relativity e também aderiu ao novo programa de parceiros de serviços da Relativity, oferecendo soluções e serviços para clientes que assinam o RelativityOne diretamente através da Relativity.

“Estamos muito satisfeitos por sermos reconhecidos como Gold Partner pela Relativity”, disse Al Park, Líder Global de Consultoria de Tecnologia da Control Risks. “É particularmente significativo que nossa elevação ao status de Gold venha ao mesmo tempo em que estamos expandindo nossos serviços RelativityOne para a Alemanha e o Brasil, dois mercados críticos para muitos de nossos clientes. Esperamos expandir ainda mais nossa parceria com a Relativity por meio do desenvolvimento de aplicativos personalizados, aumentando nossa equipe de especialistas certificados e fornecendo o melhor conhecimento, experiência do usuário e suporte para clientes em todo o mundo.”

“A expansão do RelativityOne para o Brasil é um marco importante para a Control Risks e estamos orgulhosos em podermos oferecer esse serviço aos nossos clientes no Brasil e em toda a América Latina”, disse o sócio da Control Risks, responsável pela operação brasileira, Geert Aalbers. “Estamos apoiando os principais escritórios de advocacia e empresas nacionais e multinacionais em algumas das maiores e mais complexas investigações no Brasil e na região, sendo que esta ferramenta nos permitirá atender à

demanda crescente em investigações e compliance com maior eficiencia e eficacia”, acrescentou. Para Aalbers, a combinação da expertise da Control Risks em investigações e tecnologia forense, o profundo conhecimento graças a 25 anos de presença local, os recursos analíticos avançados e os altíssimos padrões de segurança da informação do RelativityOne, colocam a consultoria em posição de oferecer o que há de mais completo e avançado em serviços de investigação e eDiscovery disponíveis atualmente no Brasil.”

O RelativityOne Gold Level faz parte do Relativity Partner Program e reconhece as organizações que alcançaram um alto padrão de experiência, satisfação do cliente e treinamento e certificações de equipe. Sua capacidade de tornar os clientes bem-sucedidos com o RelativityOne é demonstrada e impressionante.

“Estamos entusiasmados com o fato de a Control Risks, um parceiro estratégico em nossa comunidade por quase oito anos, ser agora um RelativityOne Gold Partner. Eles estão extremamente comprometidos em expandir sua presença na nuvem e suas novas instâncias no Brasil e na Alemanha demonstram sua determinação e dedicação ”, disse James Zinn, Diretor de Parcerias Comerciais da Relativity. “Como um inovador na indústria global de e-discovery com seus aplicativos personalizados desenvolvidos na plataforma Relativity, estou ansioso para ver o que a equipe de especialistas da Control Risks fará a seguir com sua crescente base de clientes globais na nuvem.”

Sobre a Control Risks

A Control Risks é uma consultoria especializada em riscos globais que ajuda a criar organizações seguras, compatíveis e resilientes em uma era de riscos em constante mudança. Trabalhando em várias disciplinas, tecnologias e geografias, tudo o que fazemos é baseado em nossa crença de que correr riscos é essencial para o sucesso de nossos clientes. Fornecemos aos nossos clientes a visão para concentrar recursos e garantir que estejam preparados para resolver os problemas e crises que ocorrem em qualquer organização global ambiciosa. Vamos além da solução de problemas e fornecemos os insights e a inteligência necessários para perceber oportunidades e crescer. A Control Risks fornece RelativityOne nos Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Alemanha e Brasil. Visite-nos online em controlrisks.com.

Sobre Relativity

A Relativity faz softwares para ajudar os usuários a organizar dados, descobrir a verdade e agir de acordo com ela. Sua plataforma SaaS RelativityOne gerencia grandes volumes de dados e identifica rapidamente os principais problemas durante litígios e investigações internas. A plataforma de vigilância de comunicação alimentada por IA, Relativity Trace, detecta proativamente a má conduta regulatória, como informações privilegiadas, conluio e outros comportamentos não conformes. A Relativity tem mais de 300.000 usuários habilitados em mais de 48 países atendendo milhares de organizações globalmente, principalmente nos setores jurídico, de serviços financeiros e governamentais, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA e 199 da Am Law 200. A Relativity foi nomeada um dos Melhores Locais de Trabalho de Chicago por o Chicago Tribune por 10 anos consecutivos. Entre em contato com a Relativity em sales@relativity.com ou visite http://www.relativity.com para obter mais informações.

Informações à imprensa:

Tiago Pariz

Caravelas

tiagopariz@caravelasconsultoria.com

(11) 98685-1041

Emily Litz

Cotrol Risks

communicationsamericas@controlrisks.com

+1 212 792 6665