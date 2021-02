MONTRÉAL, 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’acquisition d’une importante position stratégique adjacente à Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« Rio Tinto ») dans le Grenville pour le nickel-cuivre (« Ni-Cu »). Cette importante position stratégique située au nord-est de la ville de La Tuque en Mauricie, est constituée de 815 claims acquis à 100% par Midland par désignation sur carte ainsi que de 56 claims du projet Tête Nord acquis de Les Ressources Tectonic Inc. (« Tectonic »).



Cette nouvelle acquisition consiste en un total 871 claims regroupés en cinq (5) blocs principaux et couvrant une superficie d’environ 510 kilomètres carrés dans les roches mafiques et ultramafiques du Complexe de La Bostonnais au nord de la ville de La Tuque. Le plus important bloc de claims est situé au sud de l’ancienne mine Lac Édouard qui a produit historiquement 50 000 tonnes à une teneur de 1,50 % Ni et 0,50 % Cu (Source : SIGEOM Feuillet NTS 31P09). Cette position amène Midland parmi les deux plus importants détenteurs de claims dans ce secteur du Grenville, l’autre important détenteur étant Rio Tinto.

Acquisition du projet Tête Nord de Tectonic

En novembre 2020, Midland a procédé à l’acquisition par achat de la propriété Tête Nord qui était détenue par Ressources Tectonic. Les termes de cette acquisition à 100% par Midland consistent en trois paiements totalisants $100,000 à Tectonic sur une période de deux ans, dont $30,000 à la signature. De plus, en contrepartie pour cette acquisition, est rattachée une royauté de 2% NSR (Net smelter return) qui est rachetable en deux parties de 1% pour $1,5 million chacune.

Cette propriété contient quelques indices minéralisés dont l’indice Savane situé à environ 25 kilomètres au sud de l’ancienne mine Lac Édouard, un indice de Ni-Cu découvert par prospection en 1995 dans une pyroxénite et qui avait rapporté des valeurs historiques en échantillon choisi de 1,80 % Ni et 0,20 % Cu. Le calcul des teneurs en nickel (valeurs rapportées à 100% sulfures) des échantillons à Savane retournent une moyenne de 3,5 % Ni. Un échantillon choisi provenant d’un bloc sub-en-place avait aussi retourné une valeur de 1,98 % Ni et 0,46 % Cu à environ 250 mètres au nord de l’indice Savane (Source : SIGEOM Feuillet NTS 31P07 GM55352). Des affleurements du secteur de Savane montrent des textures de brèches magmatiques non déformées et indicatrices d’un système dynamique favorable à la mise en place de minéralisations en Ni-Cu. Aucun forage n’est rapporté dans ce secteur favorable.

La propriété contient également un indice de type VMS aurifère, à environ 4 kilomètres au nord-est de l’indice Savane et qui avait rapporté historiquement en forage une valeur jusqu’à 0,64 % Zn, 0,22 % Cu et 1,60 g/t Au sur 9,04 mètres dans le sondage SM-99-03 (Source : SIGEOM Feuillet NTS 31P07 GM56607). Cette intersection en forage n’est située qu’à environ 30 mètres sous la surface et elle demeure complètement ouverte en profondeur et latéralement. De plus, plusieurs conducteurs VTEM demeurent non testés dans l’extension sud-ouest de cet indice.

Midland complète actuellement une compilation détaillée des travaux historiques en préparation pour une première campagne d’exploration qui débutera à l’été 2021.

Mises en garde :

Les minéralisations retrouvées à l’ancienne mine Lac Édouard peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les nouveaux claims et la propriété Tête Nord de Midland.

Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corporation, SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

