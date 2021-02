February 23, 2021 08:54 ET

February 23, 2021 08:54 ET

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og CI-dokumenter for alle afdelinger.

CI-dokumenterne er opdateret med omkostningstal for 2020. For prospektet er der sket

opdateringer/ændringer:

Nøgletal og regnskabstal for regnskabsåret 2020

Finanskalender

Sproglige tilpasninger m.m.

Det opdaterede prospekt og CI-dokumenterne kan findes på www.handelsinvest.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh,

tlf. nr. 9992 0130.