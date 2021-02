MONTRÉAL, 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce que 14 nouvelles agences gouvernementales de la région du Rhode Island ont joint sa solution d'approvisionnement stratégique BidNet Direct. Près de 6 000 fournisseurs se sont inscrits au groupe d’achats du Rhode Island, ce qui représente une augmentation de 19 % des fournisseurs inscrits depuis le lancement officiel du nouveau groupe d'achats en janvier 2021. Cette expansion rapide dans la région permettra de fournir des solutions d'approvisionnement en ligne efficaces et complètes aux gouvernements locaux et aux entreprises.



La solution BidNet Direct de mdf commerce est une solution d'approvisionnement complète qui permet aux professionnels des achats de publier et de gérer des appels d'offres et des contrats. En outre, la solution d'approvisionnement permet de faciliter la collaboration entre les entités gouvernementales locales et une importante base de données de fournisseurs, en utilisant un vaste répertoire d'appels d'offres et en garantissant une concurrence accrue entre les fournisseurs et une baisse du coût des marchandises.

« Les 14 agences qui ont récemment joint la nouvelle plateforme d'approvisionnement ont maintenant accès à d'excellents outils, tels que la soumission électronique des offres et la tabulation automatique », a déclaré Erin Mulligan, agente d'approvisionnement pour la ville de Newport. « Dans le cadre d'un appel d'offres compétitif, nous avons choisi BidNet Direct parce que c'était la solution la plus robuste avec des outils non seulement pour notre équipe, mais aussi pour nos collègues acheteurs dans tout le Rhode Island. Nous nous réjouissons de poursuivre notre croissance avec les villes, les districts scolaires et les comtés environnants et, bien sûr, avec notre communauté de fournisseurs en pleine expansion », a-t-elle poursuivi.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer avec autant d'agences gouvernementales locales dans l'État de Rhode Island », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l'approvisionnement stratégique chez mdf commerce. « La croissance de ce groupe d'achats va faciliter l'approvisionnement des agences et des fournisseurs participants dans l'État de Rhode Island. Nous pensons que ce nouveau partenariat réduira les coûts et offrira davantage de possibilités aux agences gouvernementales et aux fournisseurs du Rhode Island pour les années à venir. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.





