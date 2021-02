MONTRÉAL, 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Montréal, 22 février 2021 - Top Aces est heureuse d'annoncer qu'elle a récemment franchi une nouvelle étape significative et unique dans l'industrie, avec l’atteinte de 90 000 heures de vol sans accident lors de ses opérations de soutien en entraînement avancé au combat aérien avec adversaire pour ses clients.



Depuis 2005, Top Aces offre des services de formation novateurs aux principales forces aériennes du monde, forgeant ainsi sa réputation d’entreprise offrant les meilleures normes de sécurité, de navigabilité et d'excellence opérationnelle de sa catégorie. "Dans notre métier, une sortie typique dure environ une heure. 90 000 heures représentent donc un grand nombre de missions sécuritaires et réussies, effectuées pour la formation de nos clients. Nous sommes très fiers de cet accomplissement et c'est un témoignage aux 15 ans d'excellence de l'équipe Top Aces", a déclaré Paul Bouchard, PDG de Top Aces.

Top Aces emploie des pilotes de chasse et des experts en aviation parmi les plus expérimentés et les plus qualifiés dans le monde. "Nous avons une expression chez Top Aces : l'expérience compte. En préparant la prochaine génération de leaders au combat, Top Aces fournit les solutions de formation aérienne les plus sécuritaires et professionnelles afin d’assurer la capacité opérationnelle actuelle et future de nos clients," a ajouté M. Bouchard.

Ce n'est pas la seule réalisation notable de Top Aces au cours des dernières semaines. En effet, le 28 janvier 2021, Top Aces a accueilli ses premiers avions de chasse F-16 à Mesa, en Arizona, ce qui en fait la première société commerciale au monde à offrir l’appareil F-16 supersonique. Avec ce dernier ajout à sa flotte, Top Aces prévoit augmenter ses heures de vol tout en fournissant un entraînement inégalé à l'armée de l'air américaine plus tard cette année.

À propos de Top Aces

Top Aces offre des services innovants d’entraînement avancé aux principales forces aériennes du monde. Fondée en 2000 par un groupe trié sur le volet d’anciens pilotes de combat chevronnés, Top Aces est l’entreprise privée détenant la plus importante flotte d’avions de combat opérationnels, assurant des services d’entraînement pour le combat avec adversaire avancé, la défense aérienne et le contrôleur interarmées de la finale de l’attaque (JTAC) dans le monde entier. L’entraînement essentiel aux missions proposé par Top Aces améliore le degré de préparation opérationnelle des forces militaires en offrant une expérience réelle, tout en prolongeant la durée de vie utile de la flotte des clients et en générant des économies de coût.

L’entreprise révolutionne l’entraînement pour les combats aériens grâce à son bilan de sécurité inégalé, son équipe hors pair et un record sectoriel de plus de 90 000 heures de vol d’entraînement opérationnel en soutien à ses clients du monde entier. Top Aces détient l’expérience qui compte. Pour plus de renseignements, consulter www.topaces.com.

