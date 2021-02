MONTRÉAL et SCOTTSDALE, Ariz., 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou l’« entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, annonce l’accélération de son expansion sur le marché américain des paris en ligne. Travaillant avec de plus en plus d’entreprises des secteurs comme les ligues sportives virtuelles, les paris sportifs, les casinos, la loterie en ligne et d’autres, Nuvei permet à ses marchands de prospérer en leur offrant des solutions de paiement sur mesure conçues spécialement pour le jeu en ligne.



Ayant reconnu le potentiel énorme du marché ascendant des paris en ligne aux États-Unis, Nuvei a déjà obtenu les approbations requises pour fournir des services de paiement aux entreprises de paris en ligne de plusieurs États américains, et ce nombre est appelé à croître. S’appuyant sur plusieurs décennies d’expérience internationale dans l’industrie, Nuvei fournit à ses marchands une expérience de paiement efficace, qui passe tant par la rapidité du processus d’intégration que la prévention des fraudes ou l’optimisation de la rentabilité des paiements.

Les recettes du secteur des paris en ligne aux États-Unis devraient atteindre 127,3 G$ US d’ici 2027 1, alors qu’un nombre croissant d’États légalisent le jeu et les paris en ligne. La stratégie de Nuvei face à cette demande accrue consiste à élargir sa plateforme de bout en bout axée sur une intégration simple et rapide, sur la flexibilité, sur l’automatisation et sur des fonctionnalités novatrices qui éliminent les irritants pour les marchands du secteur des paris en ligne tout en les positionnant pour la croissance.

Avec sa solution, Nuvei s’attaque notamment au problème des faibles taux d’acceptation des paiements dans l’industrie. Grâce à un routage des transactions intelligent et sophistiqué passant par plusieurs acquéreurs ainsi que l’acceptation de nombreux modes de paiement pour permettre des dépôts et des retraits rapides (notamment les cartes, les portefeuilles numériques, les virements bancaires et ACH), l’entreprise a comme objectif d’offrir les meilleurs taux de succès possible.

« Nuvei est dotée d’atouts uniques pour se lancer à l’assaut du marché à forte croissance des paris en ligne aux États-Unis, alors que de plus en plus d’États légalisent le jeu par Internet. Nos solutions de paiement éprouvées sont conçues pour répondre intégralement aux exigences clés des entreprises du secteur », a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Depuis près de deux décennies, nous contribuons à rendre les transactions de jeu en ligne plus sécuritaires, plus rapides et plus efficaces, et ce aux quatre coins de la planète. Notre croissance rapide s’explique par notre position dominante dans le secteur des paris en ligne et par notre dévouement sans borne au succès de nos clients. »

Nuvei offre à ses marchands des capacités de paiements entrants et sortants sans précédent qui permettent de satisfaire leur clientèle et de mieux les fidéliser. De plus, l’authentification instantanée des comptes bancaires pour les paiements ACH augmente la flexibilité des marchands Nuvei et entraîne une hausse des conversions. Le service mondial de jetons de l’entreprise offre la meilleure protection de sa catégorie contre les fraudes en cas de paiements répétés, en plus d’augmenter le chiffre d’affaires.

Cashier, la page de paiement hébergée exclusive de Nuvei pour l’industrie du jeu, est l’option sur le marché qui permet l’intégration la plus rapide, et elle réduit de façon tangible les abandons grâce à son expérience utilisateur simplifiée affichant les modes de paiement préférés des joueurs. En cas de transaction refusée, une fonctionnalité automatique de récupération est activée, ce qui améliore encore davantage les taux de conversion. Cashier est aussi conçue pour optimiser les flux de paiement multidirectionnels tout en respectant les normes de conformité et la réglementation propres à l’industrie du jeu.

« Notre expansion rapide aux États-Unis prend appui sur notre expérience à servir les entreprises et les plateformes de paris en ligne dans les marchés les plus strictement réglementés du monde », affirme Yuval Ziv, directeur général, paiements numériques. « L’expertise de Nuvei dans le secteur des paris en ligne fait en sorte que nous sommes capables de prévoir les besoins du marché et d’appuyer la croissance de nos marchands, peu importe l’État où ils mènent leurs activités ».

