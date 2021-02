MONTRÉAL, 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la mission de TELUS visant à créer un futur meilleur pour tous les Canadiens et les citoyens du monde entier, TELUS est fière d’annoncer qu’elle a fait don de cinq pour cent de ses profits avant impôt, soit plus que toute autre organisation canadienne, afin d’appuyer des organismes caritatifs et communautaires et des programmes partout au Canada et dans le monde en 2020. L’année dernière seulement, l’équipe TELUS a versé 85 millions de dollars afin de favoriser l’adoption de changements positifs et significatifs pour nos concitoyens les plus vulnérables dans un contexte d’incertitude et de difficultés sans précédent.



« Depuis plus de 20 ans, l’équipe TELUS fait preuve d’un engagement hors pair en travaillant à créer un futur meilleur pour les gens du monde entier et à favoriser un changement social positif au sein des collectivités où nous sommes présents dans le monde », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « Au moment où notre aide était la plus sollicitée, nous avons répondu à l’appel avec passion et détermination afin de protéger et d’épauler les collectivités et les clients. L’équipe TELUS est guidée par la conviction profonde que réussir en affaires et faire le bien dans les collectivités vont de pair. Aujourd’hui plus que jamais, je suis inspiré par les efforts extraordinaires que notre équipe déploie pour produire de formidables retombées sur les plans humain et social à l’échelle mondiale. L’année dernière seulement, l’équipe TELUS a fait 1,25 million d’heures de bénévolat et a versé 85 millions de dollars aux organismes caritatifs et communautaires du monde entier, ce qui représente cinq pour cent de ses profits avant impôt. Cette détermination de notre incroyable équipe à bâtir un monde meilleur renforce la position de TELUS à l’avant-garde mondiale du capitalisme social. »

À l’avant-garde mondiale du capitalisme social et bien enracinée au sein des collectivités autour du monde

TELUS doit sa position à l’avant-garde mondiale du capitalisme social à un engagement de longue date : tirer parti de la technologie et faire preuve de compassion pour produire des résultats exceptionnels sur le plan humain. Depuis 2000, l’équipe TELUS a versé l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes communautaires locaux et caritatifs au Canada et dans les collectivités où elle est présente dans le monde, dont 1,6 million de jours de bénévolat. Chaque année, les membres actuels et retraités de l’équipe TELUS à l’échelle mondiale font plus d’un million d’heures de bénévolat dans leur collectivité et viennent en aide à plus de 4 000 organismes caritatifs et communautaires. C’est en partie grâce à toutes ces initiatives si TELUS a reçu de nombreuses distinctions en matière de sociocapitalisme. L’année dernière seulement, les efforts de TELUS ont été salués par de grandes entreprises; en effet, elle figure notamment au classement du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées dans le monde sur le plan de la durabilité , à l’ indice mondial de durabilité Dow Jones et au palmarès 2020 des meilleurs employeurs de Forbes .

Aider les Canadiens à composer avec la pandémie de COVID-19

L’année dernière, lorsque la pandémie mondiale s’est emparée du monde, TELUS n’a pas hésité à aider les Canadiens de partout au pays. Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, a donné le ton en remettant son salaire d’avril, de mai et de juin, soit environ 400 000 $ au total, pour soutenir les travailleurs de la santé canadiens se trouvant aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19 et la recherche pour vaincre les impacts du virus. La Fondation de la famille Entwistle, créée en 2018 par M. Entwistle, son épouse Fiona et leurs deux enfants adultes, a versé un don équivalent. Parmi les organismes ayant reçu des fonds figurent la London Health Sciences Foundation, le Sunnybrook Health Sciences Centre, la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et Covenant Health Alberta. M. Entwistle fait partie d’un nombre restreint de chefs de la direction d’entreprises à l’échelle mondiale ayant fait don de leur salaire.

En plus de remettre 85 millions de dollars à des organismes caritatifs partenaires en 2020, TELUS a versé au total plus de 150 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19. Voici quelques exemples :

Nous avons collaboré avec des commissions scolaires afin d’offrir le service Internet haute vitesse à domicile à seulement 9,95 $ par mois aux familles et aux élèves dans le besoin.

Nous avons fait don de plus de 14 000 appareils mobiles et forfaits (une valeur de plus de 14 millions de dollars) à des centaines d’organismes canadiens pour permettre aux citoyens les plus vulnérables, incluant les personnes âgées vivant dans un centre de soins de longue durée, de rester connectés pendant la pandémie.

Nous avons lancé le programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés, qui permet aux prestataires du Supplément de revenu garanti (SRG) d’obtenir un téléphone intelligent gratuit et un forfait mobile financé. Les participants au programme peuvent donc rester en contact avec leurs proches, briser l’isolement, favoriser leur mieux-être mental et accéder à de l’information et à des ressources gouvernementales et en santé indispensables.

Nous avons élargi encore davantage le programme Internet pour l’avenir afin de l’offrir à plus de 200 000 résidants du Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique qui vivent avec un handicap. Ceux-ci peuvent désormais rester connectés à domicile (et donc en toute sécurité) grâce au service Internet haute vitesse à près de 10 $ par mois.

Nous avons lancé des masques en tissu réutilisables ornés de motifs de la nature et d’animaux-vedettes de TELUS pour adultes et pour enfants sur telus.com et dans certaines boutiques TELUS à l’échelle du pays. Nous avons dépassé notre objectif de collecte de fonds et versé plus de 535 000 $ à la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 partout au Canada.

Nous avons fait 1,25 million d'heures de bénévolat, en personne et à distance, pour renforcer le tissu social, qu'il s'agisse de coudre des masques et d'autres articles de protection individuelle pour les travailleurs de première ligne, de livrer des denrées et des fournitures à des banques alimentaires et à des familles dans le besoin, de donner du sang ou d'appeler des personnes âgées isolées.

Nous avons remis 13 000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires à des élèves canadiens dans le cadre du programme Des outils pour les jeunes en septembre.



Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS à redonner et sur sa position à l’avant-garde mondiale du capitalisme social, visitez telus.com/socialimpact .

