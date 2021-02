Gand, le 23 février 2021, 18 heures

Communiqué de presse / Information réglementée

ABO-GROUP vise le leadership du marché du forage sonique dans ses pays d’origine, la Belgique, les Pays-Bas et la France

ABO-ERG Holding France a signé aujourd’hui le contrat d’acquisition de 100 % des actions de la SAS Geosonic France, une entreprise française de forages soniques ayant son siège à Jardin, dont elle acquiert le contrôle intégral à partir du 1er février. Parallèlement, ABO-GROUP annonce qu’elle rachète l’ensemble des actions restantes de Sialtech BV et qu’elle devient ainsi propriétaire à 100 % de l’entreprise. Les activités de forage sonique sont centralisées auprès de Henk Nijmeijers, directeur de Sialtech, et Henk devient à présent le responsable des forages soniques au sein du groupe. Pour Sialtech, ce rachat signifie par ailleurs un renforcement en effectifs, machines et expertise.

Ces six dernières années, Geosonic France a développé son expertise et son parc de machines et est devenu l’acteur le plus important dans le forage sonique, d’une part, et dans le forage complexe à grande profondeur, d’autre part. Le forage sonique est une méthode de forage de haute qualité, utilisant l'énergie de résonance à haute fréquence pour forer rapidement dans des roches dures. Geosonic dispose en outre d’un parc de machines important pour réaliser des forages innovants.

Un acteur de premier plan en Europe

« Cette acquisition fait de nous l’entreprise de référence en matière de forage sonique », déclare Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-GROUP Environment. « Outre des installations de forage sonique, Geosonic possède également d’autres machines spécialisées pouvant forer, en fonction du sous-sol, jusqu’à une profondeur de plus de 1 000 mètres. Des profondeurs que nous ne pouvions pas atteindre jusqu’à présent. Nous pouvons donc nous adresser à de nouveaux clients, ayant des besoins spécifiques. Par ailleurs, nous pouvons également proposer notre expertise géotechnique et géophysique aux clients de Geosonic. Nous nous complétons ainsi parfaitement. »

« ABO-GROUP se concentre sur le sol dans tous ses aspects », explique le CEO. « Par ces trois acquisitions en autant de mois (SUBGEO, GEO+ Environnement et maintenant Geosonic), ABO-GROUP vise en effet le leadership du marché dans ses niches en France. Suite au rachat de Geosonic France, ABO-GROUP occupe à présent près de 300 personnes en France », conclut Frank.

Mike Mulraney, PDG de Mul Drilling Limited, est également convaincu de la bonne coopération : « Nous avons beaucoup discuté par téléphone pendant cette période difficile de Covid, et au cours de ces conversations je me suis rendu compte que l’expérience et les personnes d’ABO-ERG peuvent nous aider à évoluer, mieux que nous pouvons le faire depuis le Royaume-Uni. Comme je suis convaincu qu’ ABO-GROUP est le partenaire idéal, je m’engage à réinvestir une partie du montant de cette transaction en actions d’ABO-GROUP ».

Synergie entre la filiale néerlandaise Sialtech et Geosonic

Geosonic va coopérer avec le spécialiste néerlandais du forage au sein d’ABO-GROUP, Sialtech. Henk Nijmeijers, directeur de Sialtech, prendra la tête de cette nouvelle structure. Il s’attend dès lors à une collaboration efficace. « J’ai hâte de former une équipe avec les experts de Geosonic. Je suis convaincu que nous pourrons réussir ensemble tout travail de forage, quelle que soit son importance ou sa complexité. C’est également le moment idéal pour miser encore plus sur les missions internationales », dit Henk Nijmeijers. Sialtech et Geosonic fonctionneront comme une entreprise de forage européenne autonome et pourront effectuer pratiquement toutes les activités de forage existantes, avec une spécialisation affirmée dans les forages soniques et la réalisation de carottages peu profonds et profonds.

Suite à cela, il a également été décidé d’intégrer totalement Sialtech BV à ABO-GROUP. Henk Nijmeijers s’est engagé à réinvestir en actions d’ABO-GROUP le montant reçu pour l’acquisition, par le biais d’un acquisition hors bourse avec M. De Palmenaer. Henk Nijmeijers, ancien actionnaire de Sialtech BV, devient ainsi actionnaire d’ABO-GROUP. Enfin, Sialtech pourra encore croître davantage grâce à cette transaction et l’on s’attend à ce que cela générera un chiffre d’affaires supplémentaire de 3,5 millions d’euros pour ABO-GROUP en 2021.

Transaction

Les deux transactions – Geosonic France et Sialtech – sont payées avec des fonds propres. Outre Henk Nijmeijers, le vendeur de Geosonic France s’est lui aussi engagé à devenir actionnaire d’ABO-GROUP, là aussi via une transaction hors bourse avec Frank De Palmenaer. Les deux vendeurs des entreprises deviennent par conséquent également d’importants actionnaires d’ABO-GROUP.

À propos d’ABO-GROUP

ABO-GROUP est un groupe coté sur Euronext, composé de sociétés semi-intégrées de consultance, de testing et de monitoring, et axé sur les études de sol ainsi que la recherche géotechnique et environnementale. ABO-GROUP dispose de 25 bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Le groupe opère également au niveau européen sur la base de projets. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site web d’ABO-GROUP (www.abo-group.eu).

