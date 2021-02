Gent, 23 februari 2021, 18 u



ABO-GROUP gaat voor marktleiderschap sonisch boren in haar thuislanden België, Nederland en Frankrijk

Vandaag tekende ABO-ERG Holding Frankrijk de overeenkomst ter overname van 100% van de aandelen van Geosonic France SAS, een Frans sonisch boorbedrijf met hoofdzetel in Jardin, waardoor zij per 1 februari de volledige controle verwerft. Daarnaast deelt ABO-GROUP mee dat zij alle overblijvende aandelen van Sialtech BV overneemt en hiermee 100% eigenaar wordt van het bedrijf. De sonische booractiviteiten worden meteen ook gecentraliseerd bij Henk Nijmeijers, directeur Sialtech, en binnen de groep wordt Henk nu de verantwoordelijke voor sonisch boren. Verder betekent deze overname voor Sialtech een versterking in mensen, machines en expertise.

Geosonic France heeft de laatste zes jaar haar expertise en machinepark uitgebouwd tot de belangrijkste speler enerzijds op het vlak van sonisch boren en anderzijds op het vlak van diepe, complexe boringen. Sonisch boren is een hoogkwalitatieve boormethode waarbij hoogfrequente trillingen gebruikt worden om snel door harde lagen te boren. Daarnaast beschikt Geosonic over een uitgebreid machinepark om innovatieve boringen uit te voeren.

Prominente speler binnen Europa

‘Deze overname zorgt ervoor dat wij hét referentiebedrijf worden wat betreft sonisch boren’, aldus Frank De Palmenaer, CEO van ABO-GROUP Environment. ‘Geosonic beschikt naast sonische boorstellingen ook over andere specialistische machines die, naargelang de ondergrond, kunnen boren tot op een diepte van meer dan 1.000 meter. Dieptes waar wij tot op heden niet konden boren. Dit zorgt er enerzijds voor dat wij nieuwe klanten kunnen aanspreken met andere noden. Anderzijds kunnen wij de klanten van Geosonic nu ook voorzien van onze geotechnische en geofysische expertise. Op die manier vullen wij elkaar perfect aan.’

‘ABO-GROUP focust zich op de bodem in al haar aspecten’, verduidelijkt de CEO verder. ‘Immers met deze drie overnames in evenveel maanden tijd (SUBGEO, GEO+ Environnement en nu Geosonic) beoogt ABO-GROUP marktleiderschap in haar niches in Frankrijk. Door de overname van Geosonic France stelt ABO-GROUP in Frankrijk nu nagenoeg een kleine 300 mensen te werk’, sluit Frank af.

Ook Mike Mulraney, CEO van Mul Drilling Limited, is overtuigd van de goede samenwerking: ‘We spraken elkaar steeds telefonisch in deze moeilijke Covid-periode en gedurende deze gesprekken leerde ik dat de ervaring en de mensen van ABO-ERG ons vooruit kunnen helpen, beter dan dat wij dit kunnen vanuit de UK. Ik ben er van overtuigd dat ABO-GROUP de juiste partner is en ik heb me dan ook geëngageerd een deel van de ontvangen koopsom te herinvesteren in aandelen van ABO-GROUP’.

Versmelting tussen Nederlandse dochter Sialtech en Geosonic

Geosonic zal samenwerken met de Nederlandse boorspecialist binnen ABO-GROUP, Sialtech. Binnen deze nieuwe structuur zal Henk Nijmeijers, directeur van Sialtech, de lead nemen. Deze laatste kijkt dan ook uit naar een vlotte samenwerking. ‘Ik kan niet wachten om samen met de experts van Geosonic een team te vormen. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen elke boorklus aankunnen, hoe groot of complex ze ook is. Verder is dit ook het uitgelezen moment om nog meer dan ooit in te zetten op internationale opdrachten’, aldus Henk Nijmeijers. Sialtech en Geosonic zullen functioneren als één onafhankelijk Europees boorbedrijf en vrijwel alle voorkomende boorwerkzaamheden kunnen uitvoeren met een duidelijke specialisatie in sonisch boren en het uitvoeren van ondiepe en diepe kernboringen.

In navolging hiervan werd er verder ook besloten om Sialtech BV volledig te integreren bij ABO-GROUP. Henk Nijmeijers heeft zich geëngageerd de ontvangen koopsom te herinvesteren in aandelen ABO-GROUP, via een buitenbeursaankoop met Dhr. De Palmenaer. Henk Nijmeijers, voormalig aandeelhouder van Sialtech BV, wordt hierdoor aandeelhouder van ABO-GROUP. Tot slot zal Sialtech door deze transactie nu nog sterker kunnen groeien en is de verwachting dat dit ABO-GROUP in 2021 3,5 miljoen euro extra omzet zal opleveren.

Transactie

Beide transacties – Geosonic France en Sialtech – worden met eigen middelen betaald. Naast Henk Nijmeijers, heeft ook de verkoper van Geosonic France zich geëngageerd tot aandeelhouder worden van ABO-GROUP, eveneens via een buitenbeurstransactie met Frank De Palmenaer. Hierdoor worden beide verkopers van de bedrijven dus ook belangrijke aandeelhouders van ABO-GROUP.

Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een Euronext beursgenoteerde groep van semi-geïntegreerde consultancy, testing & monitoringsbedrijven, gericht op bodem-, geotechnisch en milieu-onderzoek. ABO-GROUP is met een vijfentwintigtal kantoren actief in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De groep is Europees ook projectmatig actief. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu).

