PAULIC MEUNERIE RECRUTE CHRISTIAN CORBEL, EX GRANDS MOULINS DE PARIS, POUR PORTER LE SUCCÈS DE QUALISTA® EN BOULANGERIES ARTISANALES





« Avec un produit comme Qualista®, je suis certain d’emmener mes collaborateurs à la rencontre du succès »

« Je suis séduit par la stratégie de Paulic Meunerie et les investissements mis en œuvre pour développer le procédé Oxygreen©, qui est extrêmement prometteur. »

CHRISTIAN CORBEL

Paulic Meunerie, Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité, nomme Christian Corbel au poste de Responsable Commercial en charge du Développement auprès des artisans boulangers. Ancien Directeur Commercial chez Grands Moulins de Paris, il a notamment pour mission de développer l’offre Qualista®auprès des professionnels de la boulangerie.

Christian Corbel rejoint l’équipe commerciale dirigée par Aurélien Lucas pour assurer le succès de Paulic Meunerie en Boulangeries Artisanales. Il a auparavant exercé la fonction de Directeur commercial Boulangeries Artisanales et RHF chez Grands Moulins de Paris (230 millions de Chiffre d’affaires - 250 collaborateurs). Diplômé de l’IGR de Rennes, il bénéficie après 20 ans d’expérience dans le secteur, d’une véritable expertise dans le domaine de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie. Il a pour mission de développer l’offre Qualista® auprès des boulangers, sur tout le territoire français.

A l’occasion de sa nomination, Jean Paulic, Président Directeur Général de Paulic Meunerie déclare : « A l’aube du lancement à grande échelle de Qualista®, farines d’exception issues du procédé Oxygreen©, nous sommes heureux d’accueillir Christian Corbel. Son arrivée viendra renforcer notre dispositif commercial pour le rendre encore plus percutant et efficace. Son expérience au sein des Grands Moulins de Paris sera un atout pour accompagner Paulic Meunerie dans ses ambitions, conformément à la stratégie présentée lors de notre récente introduction en bourse.»

Paulic Meunerie amorce également le recrutement de cadres expérimentés à la production et à la supply chain.

A PROPOS DE PAULIC MEUNERIE



Paulic Meunerie est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, grande distribution, restaurateurs…). En 2020, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 8,9 M€.

Avec Oxygreen®, son procédé inédit de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine de très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.





Pour plus d'informations : www.PAULICMEUNERIE.com

