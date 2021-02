Nordic Shipholding A/S

February 23, 2021 12:23 ET

February 23, 2021 12:23 ET

23. februar 2021

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse: 2/2021





Offentliggjort via NASDAQ OMX den 23. februar 2021









Salg af Nordic Pia





Nordic Pia Pte. Ltd., et 100% ejet datterselskab af Nordic Shipholding A/S, har den 23. februar 2021 indgået en aftale om salg af Nordic Pia til en pris på USD 7,08 million.





Nordic Pia er en 2006-bygget handysize produkt tanker, og salgsprisen afviger ikke væsentligt fra den bogførte værdi af skibet.





For yderligere information venligst kontakt:

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 3929 1000