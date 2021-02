Le Kia Carnival offre un design de VUS, un luxe moderne, des technologies novatrices et l’espace de chargement le plus spacieux de sa catégorie



Cinq versions disponibles (LX, LX+, EX, EX+ et SX), à partir de 34 495 $ (PDSF)

Propulsé par un moteur V6 de 3,5 L et par une boîte automatique à 8 vitesses

Lignes de carrosserie, calandre géométrique, ailes proéminentes et moulures chromées accentuant l’aspect haut de gamme

Intérieur avec une planche de bord panoramique, un tableau de bord et un système d’infodivertissement, chacun doté d’un écran de 12,3 pouces

Technologie haut de gamme incluant le système Intelligence UVO, le mode Silence, la surveillance des passagers, la fermeture automatique du hayon électrique et des caractéristiques de sécurité exceptionnelles, notamment l’assistance d’évitement de collision frontale dans les carrefours et l’assistance de sortie sécuritaire

TORONTO, 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada dévoile une primeur bienvenue dans un segment automobile en quête d’originalité et de renouveau. Le tout nouveau Kia Carnival 2022 est un véhicule familial spacieux et fonctionnel qui promet de faire tourner les têtes et d’inspirer les escapades au quotidien. Issu d’années passées à raffiner sans relâche des véhicules utilitaires sport qui défient les attentes, le Carnival marie admirablement l’utile, l’agréable et le luxe moderne. Le Kia Carnival arrivera dans les concessions canadiennes au printemps et sera proposé en cinq versions (LX, LX+, EX, EX+ et SX) au prix de départ de 34 495 $ (PDSF).

« Nous sommes impatients de voir les Québécois au volant de leur Véhicule Infiniment Évolutif, » s’enthousiasme M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Doté de caractéristiques audacieuses inspirées par les VUS, d’un espace de chargement incroyable, de nos technologies de sécurité les plus perfectionnées et de caractéristiques luxueuses, le Kia Carnival est l’incarnation même de notre philosophie de design avant-gardiste, » ajoute-t-il.

Un extérieur qui attire l’attention

Kia Carnival transforme le quotidien trépidant des Canadiens en une aventure épique où l’espace, la liberté, le style et le confort sont au rendez-vous. Le tout nouveau Véhicule Infiniment Évolutif de Kia allie l’aspect pratique à un design sportif et attrayant, avec certains éléments extérieurs exceptionnels, notamment :

Un design inspiré des VUS (ressemblant à celui du tout nouveau Sorento et du très populaire Seltos), un avant affirmé et contemporain, un ensemble sculpté, des phares avant évolués et une calandre géométrique intégrée;

Des lignes prononcées sur le capot et le pare-chocs, ainsi qu’une garniture métallisée sur le pare-chocs;

Une ligne de carrosserie sculptée et prononcée, reliant d’un seul trait latéral les phares avant aux feux arrière du Carnival;

Des ailes proéminentes, des moulures noires et chromées et un pilier C chromé, ajoutant une touche de luxe indéniable;

De grands rétroviseurs bicolores de forme géométrique et un essuie-glace arrière camouflé contribuant à l’élégance de l’ensemble;

Des garnitures de plaque de protection et des réflecteurs à l’arrière équilibrant parfaitement robustesse et raffinement;

Une posture distinctive, large et horizontale conférant au véhicule une forte personnalité moderne et futuriste.



Un intérieur tout aussi élégant

On dit souvent que « l’habit ne fait pas le moine », mais, dans ce cas précis, si. Le design impressionnant de l’extérieur du Carnival se retrouve également à l’intérieur. Ouvrir la portière, c’est s’imprégner d’un confort moderne, d’un style luxueux et de technologies futuristes qui dépassent toutes les attentes. Entre autres :

Un écran panoramique, avec intégration optionnelle à l’écran ACL TFT de 12,3 pouces du tableau de bord et à l’écran du navigateur;

Une planche de bord simple, faite de matériaux luxueux et très lustrés;

Une ligne chromée (qui rappelle l’extérieur du Carnival) qui s’étend sur toute la longueur de la planche de bord et qui intègre des bouches d’aération minces et élégantes;

Deux couleurs intérieures : Noir élégant et, en option, cuir Brun martien avec une garniture hydrographique 3 D optionnelle et des coutures de luxe;

Des fauteuils VIP avec appuie-têtes et repose-pieds réglables en appuyant sur un bouton. Sans nous vanter, c’est l’équivalent automobile d’un voyage en classe Affaires.



Confort inégalé

Bien que le Carnival soit conçu pour vous mener à bon port, quitter l’habitacle douillet et haute technologie de ce véhicule pourrait s’avérer plus difficile que prévu. En effet, l’intérieur offre :

Des options d’agencement exceptionnelles et un espace impressionnant pour les passagers;

Des fauteuils VIP à réglages électriques en option, dotés du chauffage, du refroidissement par air, de repose-pieds et d’appuie-tête (sur la version SX uniquement);

Différentes configurations de sièges pour la version à 7 places et la version à 8 places;

Un siège coulissant à la deuxième rangée de la version à 8 places, pour pouvoir facilement s’occuper des petits à l’arrière ou leur faire de la place lorsqu’ils ont grandi;

La possibilité de créer une table en rabattant le dossier du siège central, de retirer les sièges de la 2e rangée individuellement (version à 8 places) et de rabattre le siège de 3e rangée dans le plancher pour augmenter l’espace de chargement (versions à 7 et 8 places).



Parlons technique

L’esthétique du Kia Carnival n’a d’égal que le plaisir de conduire qu’il procure.

Le Kia Carnival est propulsé par un moteur V6 de 3,5 L et une boîte automatique à 8 vitesses.

L’utilisation accrue de composants estampés à chaud et d’acier à ultra haute résistance renforce la résistance à la torsion et la rigidité de la carrosserie, assurant une tenue de route stable.

Les matériaux isolants et insonorisants rendent le trajet plus silencieux et relaxant.

Les améliorations aérodynamiques apportées aux roues, au rideau d’air du pare-chocs avant et aux rétroviseurs réduisent la consommation d’essence.

Fabriqué sur la nouvelle plateforme N3, le Carnival est plus léger, plus robuste, plus silencieux, plus sécuritaire, plus stable et plus aérodynamique que jamais.



Sécurité et technologies en tête de file

Kia a la réputation d’inclure des technologies exceptionnelles et des designs intuitifs dans tous ses modèles. Le Carnival n’échappe pas à la règle et propose en particulier :

Des profils d’utilisateurs personnalisés en option

Les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto en option

Un chargeur de téléphone sans fil en option

La connectivité Bluetooth pour multiples appareils

Jusqu’à 9 ports USB et 2 onduleurs

Une chaîne audio de luxe Bose en option

Le système Intelligence UVO en option

Un mode Silence

La possibilité de voir les passagers



Le Carnival est aussi sécuritaire qu’intuitif. La réputation de précision et de performance exceptionnelles de nos caractéristiques de sécurité nous précède, et nous l’avons appliqué aussi au Carnival. Ces caractéristiques incluent :

L’assistance de suivi et de maintien de voie

Le régulateur intelligent

L’avertisseur de perte d’attention du conducteur

Les phares automatiques

L’avertisseur de distance de stationnement (capteurs arrière de série et capteurs avant en option)

L’assistance d’évitement de collision frontale, avec protection dans les carrefours en option

L’alerte de présence d’occupant à l’arrière

L’écran panoramique en option

L’écran d’affichage des angles morts en option

Le régulateur de vitesse intelligent avec assistance de conduite sur autoroute

L’assistance de sortie sécuritaire en option

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter kia.ca/carnival.

