MONTRÉAL, 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’acquisition d’Earth Consulting Group, Inc. (« EarthCon »), une société américaine de conseil en environnement et en génie employant 90 personnes.



Conformément au Plan stratégique mondial 2019–2021 de WSP, l’acquisition d’EarthCon ajoute une expertise technique hautement spécialisée dans le domaine de l’assainissement à la gamme de services existants de la Société. Elle vient également renforcer les capacités de WSP en matière de services stratégiques d’ingénierie et de conseil touchant l’environnement, la conformité, la diligence raisonnable et la gestion des données, tout en étendant sa présence géographique dans le sud-est des États-Unis. En outre, les clients de WSP auront désormais accès aux outils exclusifs d’EarthCon – Groundwater Plume Analytics® – qui traitent des ensembles de données numériques simples ou complexes pour en faire des graphiques faciles à comprendre. EarthCon aide ainsi les organismes gouvernementaux et les clients industriels à mieux comprendre le comportement des panaches d’eaux souterraines.

« En s’appuyant sur l’expertise et la présence locale d’EarthCon, cette acquisition permettra d’élargir notre offre de services et la valeur ajoutée pour nos clients aux États-Unis, tout en soulignant notre engagement envers les questions de durabilité et notre secteur terre et environnement en pleine croissance », a noté Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

« Cette acquisition nous permettra de réaliser nos ambitions stratégiques qui consistent à renforcer nos activités dans la région du sud-est des États-Unis, tout en consolidant notre position de société-conseil en environnement de tout premier ordre », a ajouté Lou P. Cornell, président et chef de la direction de WSP É.-U.

Le chef de la direction d’EarthCon, Earl Scott, a également commenté la transaction : « Le fait d’unir nos forces avec celles de WSP offrira des opportunités passionnantes à nos employés et à nos clients. Nous sommes impatients de tirer parti des vastes réseaux nationaux et internationaux de WSP pour mieux servir notre clientèle et offrir de plus grandes possibilités à nos collaborateurs. »

À PROPOS D’EARTHCON

Lancée en 1998, EarthCon est une société de conseil en environnement et en génie qui compte environ 90 scientifiques, ingénieurs, spécialistes de la gestion des données et techniciens de terrain. Basée à Atlanta (en Géorgie) et exploitant des bureaux supplémentaires à Memphis (au Tennessee), à Jackson (au Mississippi) et à Anaheim (en Californie) – ainsi qu’à Houston et à Corpus Christi (au Texas) – EarthCon se spécialise dans l’évaluation et l’assainissement de l’environnement, la conformité et la délivrance de permis, l’ingénierie civile et environnementale et la diligence raisonnable. Elle propose également des outils innovants et exclusifs d’analyse de panaches d’eaux souterraines (Groundwater Plume Analytics®). La prestation de ses services adopte souvent une approche multimédia.



À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec des gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. www.wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Ceci inclut les déclarations concernant la suffisance en termes de liquidités et de fonds de roulement pour WSP dans l’avenir prévisible. Les déclarations prospectives faites par la Société dans le présent communiqué de presse sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses que la Société juge raisonnables au 23 février 2021, y compris des hypothèses sur les conditions économiques et les politiques générales; l’état de l’économie mondiale et des économies des régions dans lesquelles la Société opère; l’état des marchés financiers et du crédit mondiaux et locaux, ainsi que l’accès à ceux-ci; les effets prévus de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et/ou la situation financière de la Société, et notamment l’effet des mesures mises en œuvre à la suite de la pandémie.

Bien que WSP soit d’avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes – notamment les risques associés à la pandémie de COVID-19 – et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu’ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion modifié pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 26 septembre 2020, tous deux accessibles sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.