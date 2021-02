LeddarTech Launches the Leddar PixSet dataset for Autonomous driving

QUEBEC CITY, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD Nível 1-5, anuncia seu primeiro conjunto de dados de sensores publicamente disponível para assistência avançada ao motorista, e pesquisa e desenvolvimento de condução autônoma chamado de Leddar™ PixSet . Este conjunto de dados é o primeiro do seu tipo na indústria a incluir dados de onda completa da LeddarTech Leddar™ Pixell , um sensor 3D LiDAR flash de estado sólido. A LeddarTech oferecerá esses conjuntos de dados gratuitamente para fins acadêmicos e de pesquisa.



As técnicas de fusão de sensores são amplamente utilizadas para aprimorar o desempenho e a robustez dos algoritmos de visão computacional. Conjuntos de dados como o Leddar PixSet permitem que equipes de pesquisa acadêmicas e de engenharia especializadas em tecnologia ADAS e AD usem os conjuntos existentes de dados de sensores para testar e desenvolver software avançado e executar simulações sem ter que montar novos conjuntos de sensores e coletar seu próprio conjunto de dados.

Um veículo instrumentado foi utilizado no desenvolvimento do conjunto de dados. As várias cenas foram registradas em ambientes urbanos e suburbanos de alta densidade, bem como na rodovia. Os dados foram ainda aumentados através da exposição a várias condições meteorológicas, de iluminação (por exemplo, ensolarada, nublada, chuvosa) e de iluminação (por exemplo, dia, noite, crepúsculo). O Leddar PixSet fornece informações de uma grande variedade de situações, criando dados do mundo real para assistência avançada ao motorista e à condução autônoma.

Principais características do conjunto de dados:

Dados do conjunto abrangente de sensores de um veículo autônomo

Inclui dados de onda completa de LiDARs flash 3D de estado sólido

Quadros de 29 k em 97 sequências, com mais de 1,3 M de caixas 3D anotadas

Vários ambientes, condições meteorológicas e horas do dia

API de código aberto e visualizador de conjunto de dados



O Leddar PixSet foi desenvolvido em colaboração com a Deepen AI do Vale do Silício, que forneceu abrangentes anotações de objetos. Esses novos conjuntos de dados fornecem uma oportunidade para a visão computacional 3D ir além das nuvens de pontos LiDAR com um conjunto de dados LiDAR de onda completa que agora estão disponíveis em Site da LeddarTech .

“A LeddarTech está e sempre esteve comprometida com o avanço da condução autônoma. O lançamento do Leddar PixSet é mais um passo em direção de tornar esse sonho uma realidade. Ao fornecer esses conjuntos de dados gratuitamente às comunidades científicas e acadêmicas, a LeddarTech apoia e incentiva o crescimento e o sucesso da condução autônoma e de outras aplicações que exigem tecnologia LiDAR”, disse Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech.

“Dados anotados com precisão são fundamentais no desenvolvimento tecnológico de veículos autônomos e um passo importante para estradas mais seguras. Com a integração dos recursos de anotação alimentados por IA da Deepen com as plataformas de detecção ambiental da LeddarTech para veículos autônomos, a Leddar PixSet fornece um conjunto diversificado de dados de alta qualidade para o avanço da comunidade”, disse Mohammad Musa, Fundador e CEO da Deepen AI.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

daniel.aitken@leddartech.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

Vídeo deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bb92b18-43be-4f7b-96fc-229ad2b134f3