魁北克市, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术全球领先企业LeddarTech®宣布推出首个用于高级驾驶辅助及自动驾驶技术研发的公开传感器数据集，定名Leddar™ PixSet。该数据集属同类属创，是业内第一个包含LeddarTech的Leddar™ Pixell全波形数据的数据集，Leddar™ Pixell是一款3D固态flash LiDAR传感器。LeddarTech将为学术和研究用途免费提供这些数据集。

传感器融合技术被广泛应用于提高计算机视觉算法的性能和稳健性。Leddar PixSet让专门从事ADAS和AD技术的学术和工程研究团队能够使用现有的传感器数据集来测试和开发高级软件，并可运行模拟而无需组装新的传感器套件或收集自己的数据集。

该数据集的开发过程中利用了一辆仪表车。高密度的城市和郊区环境以及高速公路上的各种场景均得到记录。暴露于不同天气、光照（如：晴天、多云、下雨）和照明（如：白天、夜晚、黄昏）等条件下的记录进一步增强了这些数据。Leddar PixSet提供多种不同情况下的信息，为高级驾驶辅助和自动驾驶创建真实世界数据。

数据集主要功能：

来自自动驾驶汽车综合传感器套件的数据

包括3D固态Flash LiDAR的全波形数据

97个序列中共29000帧，标注了超过130万个3D边界框

包括各种不同环境、天气条件和时段

开源API和数据集查看器

Leddar PixSet与硅谷的Deepen AI合作开发并由其提供了全面的物体标注。这些新数据集为3D计算机视觉提供了以全波形LiDAR数据集超越LiDAR点云的可能，现已可以通过LeddarTech网站获取。

“一直以来，LeddarTech始终致力于推进自动驾驶技术的发展。随着Leddar PixSet的推出，我们朝着实现这一梦想迈进了一步。通过免费为科学及学术界提供这些数据集，LeddarTech支持并促进自动驾驶和其他需要LiDAR技术的应用实现发展和成功”，LeddarTech首席技术官Pierre Olivier表示。

“精确标注的数据是自动驾驶汽车技术开发的关键，也是通往更高道路安全性的重要一步。Leddar PixSet将Deepen的人工智能驱动型标注功能和LeddarTech针对自动驾驶车辆的环境感应平台相结合，提供了一套多样化的高质量数据集，推动相关领域的发展”，Deepen AI创始人兼首席执行官Mohammad Musa表示。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

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联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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