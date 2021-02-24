魁北克市, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，宣佈推出其首個用於高級駕駛員輔助及無人駕駛研究及開發的公開可用感應器數據集 Leddar™ PixSet 。這個數據集是業內首創的數據集，其中包含來自 LeddarTech 的 Leddar™ Pixell （一款 3D 固態閃存 LiDAR 感應器）的全波形數據。LeddarTech 將為學術及研究目的免費提供這些數據。



感應器融合技術被廣泛用於改善電腦視覺算法的性能及堅固性。Leddar PixSet 等數據集使專攻 ADAS 及 AD 技術的學術及工程研究團隊可以使用現有的感應器數據集來測試及開發高級軟件並進行模擬，而無需組裝新的感應器套件及收集自己的數據集。

數據集的開發過程使用了一輛儀器車。在高密度的城市、郊區環境及高速公路上拍攝了各種場景。透過暴露於各種天氣、光線（例如，晴天、陰天、雨天）及照明（例如，白天、黑夜、暮光）條件下，進一步增強了數據。Leddar PixSet 可提供來自各種情況的資訊，為高級駕駛員輔助及無人駕駛創建現實世界的數據。

數據集的主要功能特色：

來自無人駕駛汽車全面感應器套件的數據

包括來自 3D 固態閃存 LiDAR 的全波形數據

97 個 29k 幀的序列，註釋了超過 130 萬個 3D 框

多種環境、天氣條件及各個時間段

開源 API 及數據集檢視器



Leddar PixSet 是與位於矽谷的 Deepen AI 合作開發而成，該公司提供了全面的物件註釋。這些新的數據集為 3D 電腦視覺提供了超越 LiDAR 點雲端的機會，並提供全波形 LiDAR 數據集，現已在 LeddarTech 網站 上提供。

LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 表示：「LeddarTech 現在並且一直致力推動無人駕駛領域發展。隨著 Leddar PixSet 的推出，我們朝著使這個夢想成為現實邁出了一步。透過向科學及學術界免費提供這些數據集，LeddarTech 支援並鼓勵無人駕駛及其他需要 LiDAR 技術的應用的發展及成功，

Deepen AI 創始人兼行政總裁 Mohammad Musa 表示：「精確註釋的數據是無人駕駛汽車技術發展的關鍵，也是實現更安全道路的重要一步。Leddar PixSet 為無人駕駛汽車整合了 Deepen AI 的註釋功能及 LeddarTech 的環境感應平台，提供了一系列多樣化的高品質數據集，以推動社區發展。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

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